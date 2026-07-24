Πως τα Rafale ενοποιούν το περιβάλλον του Αιγαίου τακτικά και επιχειρησιακά με αυτό της Κύπρου

«Οι Έλληνες πιλότοι των Mirage 2000-5 και των προηγμένων F-16, που βρέθηκαν και βρίσκονται στη διαδικασία εκπαίδευσης πάνω στο νέο μαχητικό ...

«Οι Έλληνες πιλότοι των Mirage 2000-5 και των προηγμένων F-16, που βρέθηκαν και βρίσκονται στη διαδικασία εκπαίδευσης πάνω στο νέο μαχητικό της Πολεμικής Αεροπορίας, το "Dassault Rafale", είχαν ήδη μεγάλη εξοικείωση με σύγχρονα συστήματα των μαχητικών αεροσκαφών», σημειώνει ο πιλότος, που μετρά περισσότερες από 2000 ώρες πτήσης σε μαχητικά.Ο κ.Καραβίδας, εκπαιδευτής τα τελευταία χρόνια, βρισκόταν -πριν αποστρατευτεί- σε πολεμικές μοίρες πρώτης γραμμής, όπως η Μοίρα 330, ενώ επί δέκα χρόνια υπηρέτησε στα αεροπλάνα F-16 Block 52+ Advanced στην αεροπορική βάση του Αράξου και στην 335 Μοίρα και έχει πετάξει με το κορυφαίο μαχητικό της Γαλλικής Αεροπορίας πριν από μερικά χρόνια, συνεργαζόμενος με Γάλλους πιλότους του συγκεκριμένου τύπου.Νίκες 8-0«Το Rafale είχα την τύχη να το πετάξω κατά τη διάρκεια της άσκησης με την ονομασία "NATO Tiger Meet" του 2015 η οποία έλαβε χώρα στο Ικόνιο της Μικράς Ασίας. Εκεί συμφωνήθηκε με τον Γάλλο Μοίραρχο να βρεθώ μέσα στην τετράδα των γαλλικών Rafale, η οποία αντιμετώπισε οκτώ αεροσκάφη της 192 Μοίρας της τουρκικής ΠΑ (TuAF), της 192 Filo "Tiger (Kaplan)". Tο αποτέλεσμα ήταν οκτώ τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη να έχουν -εικονικά- "καταρριφθεί" και τα τέσσερα γαλλικά Rafale να βρίσκονται έτοιμα στις θέσεις τους, χωρίς να έχουν δεχθεί καμία βολή. Είναι μια "επίδοση", που δίνει ένα μέτρο τάξης του Rafale, τόσο ως πλατφόρμας, όσο και ως οπλικού συστήματος» σημειώνει ο Έλληνας πιλότος.Η «σάρισα» της Πολεμικής Αεροπορίας καταφθάνειΌπως εξηγεί ο κ.Καραβίδας, σχολιάζοντας την εκπαιδευτική διαδικασία των στελεχών της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, η μετάβαση των Ελλήνων Ιπταμένων στο Rafale είναι σχετικά εύκολη, διότι υπάρχει η πτητική εμπειρία σε σχέση με το κομμάτι της συμπεριφοράς της πτητικής πλατφόρμας, του ίδιου δηλαδή του αεροσκάφους. «Το Rafale ως νέο, σύγχρονο μαχητικό αεροσκάφος είναι πολύ φιλικό. Από εκεί και πέρα, τόσο οι πιλότοι που προέρχονται από τα Mirage 2000-5, όσο και οι πιλότοι που προέρχονται από τα F-16 Block 52+ Adv, έχουν μεγάλη εξοικείωση με αυτό που ονομάζουμε πιλοτήριο "glass cockpit", τα πιλοτήρια δηλαδή με σύγχρονα συστήματα απεικόνισης με οθόνες, όπως και με τους αισθητήρες, τον ηλεκτρονικό πόλεμο και τα ηλεκτρονικά μέσα» σημειώνει χαρακτηριστικά.«Εκεί όπου η τεχνολογία του μαχητικού αλλάζει σειρά δεδομένων στην εναέρια μάχη στο Αιγαίο είναι στα συστήματα διασύνδεσης Link αλλά και στη χρήση του πυραύλου Meteor. Αυτός δίνει τη δυνατότητα "πρώτου πλήγματος". Μετά λόγου γνώσεως ως πρώην Ιπτάμενος αεροσκάφους F-16, λέω πως με αυτά τα συστήματα το Rafale θα εμπλέξει και θα καταρρίψει "αντίπαλα" υπάρχουσας τεχνολογίας F-16 και τα όπλα που διαθέτουν, χωρίς αυτά να το έχουν αντιληφθεί», αναφέρει ο κ.Καραβίδας.«Αυτό σημαίνει πως το Rafale ως πτητική πλατφόρμα και οπλικό σύστημα ενοποιεί το περιβάλλον του Αιγαίου τακτικά και επιχειρησιακά με αυτό της Κύπρου και καθίσταται απειλή για αεροσκάφη άνωθεν της μικρασιατικής χερσονήσου ακόμη και στη στιγμή της τροχοδρόμησης των», καταλήγει ο Έλληνας πιλότος.