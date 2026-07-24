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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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Απέπλευσε ο Θερινός Εκπαιδευτικός Πλους της ΣΜΥΝ με τα αρματαγωγά «ΛΕΣΒΟΣ» και «ΙΚΑΡΙΑ»

Ιουλίου 24, 2026

  Παρουσία του Αρχηγού ΓΕΝ Αντιναυάρχου Δημητρίου-Ελευθερίου Κατάρα ΠΝ πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026, στον Ναύσταθμο Σαλαμίν...

 



Παρουσία του Αρχηγού ΓΕΝ Αντιναυάρχου Δημητρίου-Ελευθερίου Κατάρα ΠΝ πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026, στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας, η τελετή απόπλου του ετήσιου Θερινού Εκπαιδευτικού Πλου της ΣΜΥΝ.



Οι Δόκιμοι Υπαξιωματικοί θα εκπαιδευτούν εν πλω με τα αρματαγωγά (Α/Γ) «ΛΕΣΒΟΣ» και (Α/Γ) «ΙΚΑΡΙΑ», τα οποία προγραμματίζεται να καταπλεύσουν σε λιμένες της Μεσογείου.



Στην τελετή παρέστησαν ο Αρχηγός Στόλου Αντιναύαρχος Χρήστος Σασιάκος ΠΝ και ο Διοικητής Διοίκησης Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΔΝΕ) Υποναύαρχος Στέφανος Σαρρής ΠΝ.

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