Μέσα στον Αύγουστο με το Oruc Reis οι τούρκοι θα δημιουργήσουν εστίες τριβής και έντασης γύρω από την Κύπρο!

Ένας νέος κύκλος έντασης διαμορφώνεται στην Ανατολική Μεσόγειο, μετά την απόφαση της Τουρκίας να εκδώσει ναυτική οδηγία (NAVTEX) για τη δ...



Αγωγός 101 Χιλιομέτρων από το Αναμούρ στην Κερύνεια



Ο σχεδιαζόμενος αγωγός φυσικού αερίου θα έχει συνολικό μήκος 101 χιλιομέτρων, συνδέοντας το Αναμούρ, στα μεσογειακά παράλια της Τουρκίας, με την περιοχή Τεκνετζίκ, ανατολικά της Κερύνειας.



Υποθαλάσσιο τμήμα: 97 χιλιόμετρα



Χερσαίο τμήμα: 4 χιλιόμετρα



Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου, ο αγωγός προορίζεται σε πρώτη φάση για την τροφοδοσία των κατεχομένων με φυσικό αέριο, με στόχο την αντικατάσταση μέρους των υγρών καυσίμων που χρησιμοποιούνται σήμερα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.



Παράλληλα, η Άγκυρα προβάλλει τον ισχυρισμό ότι, σε δεύτερο χρόνο, το έργο θα μπορούσε να μετατραπεί σε έναν ευρύτερο ενεργειακό διάδρομο.



Μέσω αυτού, φυσικό αέριο από την Ανατολική Μεσόγειο θα διοχετεύεται προς την Τουρκία και, εν συνεχεία, προς τις ευρωπαϊκές αγορές.

Το μνημόνιο Τουρκίας και Ψευδοκράτους



Οι διεξαγόμενες έρευνες αποτελούν συνέχεια του μνημονίου που υπεγράφη στις 10 Ιουλίου μεταξύ της Τουρκίας και της παράνομης οντότητας των κατεχομένων, με αντικείμενο την έναρξη των τεχνικών και μελετητικών προετοιμασιών για την κατασκευή του αγωγού.



Η εν λόγω συμφωνία εντάσσεται στη συνολικότερη στρατηγική της Άγκυρας για την περαιτέρω ενίσχυση της οικονομικής και ενεργειακής εξάρτησης των κατεχομένων από την Τουρκία, ενώ παράλληλα συνιστά προσπάθεια εδραίωσης της παρουσίας της στην εγγύς λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου.

Πριν λίγες μέρες, ο οθωμανολόγος-τουρκολόγος και διδάκτωρ του Παντείου Πανεπιστημίου, Δημήτρης Σταθακόπουλος, επεσήμανε ότι το «Oruc Reis» κινείται επί του παρόντος σε θαλάσσια περιοχή βόρεια της Κύπρου, πλησίον της Κερύνειας, η οποία τελεί υπό τον έλεγχο της Τουρκίας.



Ωστόσο, βάσει των εκτιμήσεών του, εντός του Αυγούστου το τουρκικό ερευνητικό ενδέχεται να αναπτύξει δραστηριότητα σε ευρύτερες ζώνες της Ανατολικής Μεσογείου, δημιουργώντας νέα δεδομένα και πιθανές εστίες τριβής.



Ο κ. Σταθακόπουλος συσχέτισε την τουρκική κινητικότητα και με τις εργασίες πόντισης υποθαλάσσιου καλωδίου οπτικών ινών μεταξύ Εύβοιας και Χίου.



Καθώς ορισμένα τμήματα της σχεδιαζόμενης διαδρομής βρίσκονται εκτός των ελληνικών χωρικών υδάτων, εκτιμάται ότι η Άγκυρα ενδέχεται να αξιοποιήσει το γεγονός αυτό για την προβολή νέων αξιώσεων ή την έκδοση αντι-NAVTEX.



Το έργο της τηλεπικοινωνιακής διασύνδεσης Εύβοιας-Χίου εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «SEA-SPINE», το οποίο προβλέπει τη δημιουργία υποθαλάσσιου δικτύου για τη διασύνδεση των νησιών του Αιγαίου.

Πριν λίγες μέρες, ο οθωμανολόγος-τουρκολόγος και διδάκτωρ του Παντείου Πανεπιστημίου, Δημήτρης Σταθακόπουλος, επεσήμανε ότι το «Oruc Reis» κινείται επί του παρόντος σε θαλάσσια περιοχή βόρεια της Κύπρου, πλησίον της Κερύνειας, η οποία τελεί υπό τον έλεγχο της Τουρκίας.Ωστόσο, βάσει των εκτιμήσεών του, εντός του Αυγούστου το τουρκικό ερευνητικό ενδέχεται να αναπτύξει δραστηριότητα σε ευρύτερες ζώνες της Ανατολικής Μεσογείου, δημιουργώντας νέα δεδομένα και πιθανές εστίες τριβής.Ο κ. Σταθακόπουλος συσχέτισε την τουρκική κινητικότητα και με τις εργασίες πόντισης υποθαλάσσιου καλωδίου οπτικών ινών μεταξύ Εύβοιας και Χίου.Καθώς ορισμένα τμήματα της σχεδιαζόμενης διαδρομής βρίσκονται εκτός των ελληνικών χωρικών υδάτων, εκτιμάται ότι η Άγκυρα ενδέχεται να αξιοποιήσει το γεγονός αυτό για την προβολή νέων αξιώσεων ή την έκδοση αντι-NAVTEX.Το έργο της τηλεπικοινωνιακής διασύνδεσης Εύβοιας-Χίου εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «SEA-SPINE», το οποίο προβλέπει τη δημιουργία υποθαλάσσιου δικτύου για τη διασύνδεση των νησιών του Αιγαίου. Οι διεξαγόμενες έρευνες αποτελούν συνέχεια του μνημονίου που υπεγράφη στις 10 Ιουλίου μεταξύ της Τουρκίας και της παράνομης οντότητας των κατεχομένων, με αντικείμενο την έναρξη των τεχνικών και μελετητικών προετοιμασιών για την κατασκευή του αγωγού.Η εν λόγω συμφωνία εντάσσεται στη συνολικότερη στρατηγική της Άγκυρας για την περαιτέρω ενίσχυση της οικονομικής και ενεργειακής εξάρτησης των κατεχομένων από την Τουρκία, ενώ παράλληλα συνιστά προσπάθεια εδραίωσης της παρουσίας της στην εγγύς λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου. Ο σχεδιαζόμενος αγωγός φυσικού αερίου θα έχει συνολικό μήκος 101 χιλιομέτρων, συνδέοντας το Αναμούρ, στα μεσογειακά παράλια της Τουρκίας, με την περιοχή Τεκνετζίκ, ανατολικά της Κερύνειας.Υποθαλάσσιο τμήμα: 97 χιλιόμετραΧερσαίο τμήμα: 4 χιλιόμετραΣύμφωνα με δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου, ο αγωγός προορίζεται σε πρώτη φάση για την τροφοδοσία των κατεχομένων με φυσικό αέριο, με στόχο την αντικατάσταση μέρους των υγρών καυσίμων που χρησιμοποιούνται σήμερα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.Παράλληλα, η Άγκυρα προβάλλει τον ισχυρισμό ότι, σε δεύτερο χρόνο, το έργο θα μπορούσε να μετατραπεί σε έναν ευρύτερο ενεργειακό διάδρομο.Μέσω αυτού, φυσικό αέριο από την Ανατολική Μεσόγειο θα διοχετεύεται προς την Τουρκία και, εν συνεχεία, προς τις ευρωπαϊκές αγορές.

Ένας νέος κύκλος έντασης διαμορφώνεται στην Ανατολική Μεσόγειο, μετά την απόφαση της Τουρκίας να εκδώσει ναυτική οδηγία (NAVTEX) για τη διενέργεια σεισμικών ερευνών από το ερευνητικό σκάφος «Oruc Reis».Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών εργασιών για την κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου, ο οποίος προγραμματίζεται να συνδέσει τις τουρκικές ακτές με τις κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου.Η τουρκική NAVTEX βρίσκεται σε ισχύ έως τις 30 Αυγούστου, εξουσιοδοτώντας το «Oruc Reis» να πραγματοποιήσει έρευνες κατά μήκος της σχεδιαζόμενης διαδρομής του έργου.Η συγκεκριμένη εξέλιξη θέτει τις αρμόδιες Αρχές σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς η παρουσία του συγκεκριμένου σκάφους παραπέμπει ευθέως στην κρίση του 2020 και την παρατεταμένη αντιπαράθεση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στην περιοχή.