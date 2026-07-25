Κιλκίς: Επεισοδιακή καταδίωξη απατεώνα που παρίστανε τον υπάλληλο της ΑΑΔΕ – Τραυμάτισε αστυνομικούς

Πριν προλάβουν να παραλάβουν λίρες και κοσμήματα από ανυποψίαστο πολίτη, αστυνομικοί στο Κιλκίς πέρασαν χειροπέδες σε έναν από τους δύο φ...

Πριν προλάβουν να παραλάβουν λίρες και κοσμήματα από ανυποψίαστο πολίτη, αστυνομικοί στο Κιλκίς πέρασαν χειροπέδες σε έναν από τους δύο φερόμενους δράστες υπόθεσης απόπειρας απάτης. Η επιχείρηση εξελίχθηκε σε επεισοδιακή καταδίωξη, καθώς ο συνεργός του διέφυγε με όχημα, τραυματίζοντας δύο αστυνομικούς και τον παθόντα, ενώ επιχείρησε να εμβολίσει και περιπολικό.Συγκεκριμένα, το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς προχώρησαν στη σύλληψη ενός άνδρα, έπειτα από απόπειρα εξαπάτησης πολίτη με τη γνωστή μέθοδο της τηλεφωνικής απάτης. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και δεύτερο άτομο, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητείται.Σύμφωνα με την αστυνομία, άγνωστος συνεργός τηλεφώνησε στο σπίτι του παθόντα, προσποιούμενος υπάλληλο της ΑΑΔΕ και τον έπεισε ότι έπρεπε να συγκεντρώσει λίρες και κοσμήματα και να τα παραδώσει σε συνεργάτη του.Ύστερα από άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών, εντοπίστηκε ο ένας από τους φερόμενους δράστες τη στιγμή που πήγε να παραλάβει τα πολύτιμα αντικείμενα. Κατά την ακινητοποίησή του αντιστάθηκε σθεναρά, επιχειρώντας να αποφύγει τη σύλληψη.Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο συνεργός του επιβιβάστηκε στο όχημα διαφυγής και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, τραυμάτισε δύο αστυνομικούς και τον παθόντα. Στη συνέχεια ανέπτυξε ταχύτητα και επιχείρησε να εμβολίσει υπηρεσιακό όχημα, πριν διαφύγει.Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγείται στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του συνεργού του.Με αφορμή το περιστατικό, η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει στους πολίτες να μην εμπιστεύονται άγνωστα άτομα που επικοινωνούν τηλεφωνικά προσποιούμενα δημόσιους λειτουργούς, να μην αποκαλύπτουν εάν διατηρούν χρήματα κοσμήματα ή πολύτιμα αντικείμενα στο σπίτι και να ενημερώνουν άμεσα τις αρχές ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας απάτης.