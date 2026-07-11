Έχει προσαχθεί και αυτή στο παρελθόν... Για «ανύπαρκτη δικογραφία» μιλά η συνήγορός των συλληφθέντων της MARFIN!

Γνώριμη των αρχών αφού κατά το παρελθόν έχει προσαχθεί προληπτικά είναι η συνήγορος υπεράσπισης των δύο συλληφθέντων για τις δολοφονίες σ...

Γνώριμη των αρχών αφού κατά το παρελθόν έχει προσαχθεί προληπτικά είναι η συνήγορος υπεράσπισης των δύο συλληφθέντων για τις δολοφονίες στην MARFIN...H συνήγορος των κατηγορουμένων αμφισβητεί ανοιχτά τα στοιχεία των Αρχών, κάνοντας λόγο για μια δικογραφία που στερείται νομικής υπόστασης. Η δικηγόρος εστιάζει τις ενστάσεις της στη χρήση ειδικού τεχνολογικού λογισμικού, αλλά και σε ένα ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα (email) που αποτέλεσε το έναυσμα για τις έρευνες της Αστυνομίας.«Καταλαβαίνουμε ότι έχει χρησιμοποιηθεί ένα λογισμικό», ανέφερε χαρακτηριστικά η κα Παπαρρούσου, ενώ αναφορικά με το επίμαχο email που έφτασε στις Αρχές, υπογράμμισε: «Δεν έχει ελέγχει ως προς τον αποστολέα του. (…) Παράνομο αποδεικτικό μέσο γιατί δεν μπορεί να ελεγχθεί ως προς την αυθεντικότητα και την εγκυρότητά του». Η ίδια ξεκαθάρισε ότι οι εντολείς της αρνούνται κατηγορηματικά όλες τις πράξεις που τους αποδίδονται.Η δικηγόρος Άννυ Παπαρρούσου προσήχθη από την αστυνομία στις 6 Δεκεμβρίου 2024, λίγο πριν την έναρξη της πορείας μνήμης για τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο.