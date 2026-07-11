Είσαι Ελληνας ;;; Η Είσαι... Δες Τι Λένε Τα Αφτιά Σου Για Την Καταγωγή Σου!!!









Η ουσία είναι ότι ο Έλληνας είναι διαφορετικός από τον κοινό άνθρωπο…Έχουμε κάποια κωδικά.....αναγνωριστικά σημάδια πάνω στο σώμα, από τα οποία μπορούμε να ξεχωρίσουμε ποιος έχει το “σπέρμα” του Έλληνα…Μεταξύ άλλων, ένα τέτοιο σημάδι είναι και ο λοβός του αυτιού…Οι επιστήμονες μας λένε ότι το αυτί είναι μια μικρογραφία του εμβρύου. Όμως, το αυτί είναι ένα από τα βασικά κέντρα του γενετικού κώδικα. Από την αρχαιότητα! σε όλες τις παραδόσεις, ο μεγάλος λοβός στο αυτί είναι σημάδι ιδιαιτερότητας και σοφίας, όλοι δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στο αυτί…Οι αναπαραστάσεις του Βούδα μας δείχνουν μεγάλους λοβούς το ίδιο και όλων των Κινέζων σοφών, πολλοί Αφρικανοί και Ινδιάνοι προσπαθούν να επιμηκύνουν με τεχνητό τρόπο τ’ αυτιά τους κρεμώντας βαριά αντικείμενα, ο Κουμπλάι Χάν δέχεται να μιλήσει στον Μάρκο Πόλο όταν επισημαίνει ότι έχει “καλό λοβό στο αυτί”, ο Ιούλιος Καίσαρας όταν ήθελε να δείξει την εύνοια του σε κάποιον του τραβούσε το αυτί, το ίδιο και ο Χίτλερ.Και αυτά δεν είναι παρά ελάχιστα παραδείγματα για την μεγάλη σημασία που δινόταν πάντα στον λοβό του αυτιού…Οι μεγάλοι λοβοί των αυτιών λοιπόν, είναι κι αυτό ένα από τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του Έλληνα…https://www.xorisorianews.gr/