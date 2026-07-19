Marfin: H ΕΛ.ΑΣ. αναζητά και άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται «κρυμμένα» στα ψηφιακά πειστήρια

Τεχνολογία και επιστήμη συνέβαλαν καθοριστικά, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στον εντοπισμό των ατόμων που φέρονται να συμμετείχαν στη δολοφονι...

Τεχνολογία και επιστήμη συνέβαλαν καθοριστικά, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στον εντοπισμό των ατόμων που φέρονται να συμμετείχαν στη δολοφονική επίθεση στη Marfin πριν από δεκαέξι χρόνια.Τα Εγκληματολογικά Εργαστήρια της Αστυνομίας συνέδεσαν, μέσα από εξαντλητική ανάλυση φωτογραφιών και αντικειμένων, τα πρόσωπα που βρίσκονταν το μοιραίο μεσημέρι στην οδό Σταδίου, με άτομα που εντοπίστηκαν σε φωτογραφικό άλμπουμ διακοπών.Με τη συνδρομή της τεχνολογίας, οι μάσκες και τα καλυμμένα πρόσωπα αποκαλύφθηκαν, όπως προκύπτει από το πόρισμα των εργαστηρίων. Πρόκειται για τους ανθρώπους που κατηγορούνται, ότι πυρπόλησαν την τράπεζα προκαλώντας τον θάνατο τριών υπαλλήλων. Οι συλληφθέντες αρνούνται τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για πόρισμα με «ισχνά στοιχεία».Μιλώντας στο Star ο δικηγόρος εργαζομένων της Marfin, Θρασύβουλος Κονταξής, δήλωσε ότι «ρωτήθηκαν οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι αν ήταν στην πορεία; Ρωτήθηκαν. Απάντησαν ότι ήταν; Απάντησαν ότι ήταν. Απάντησαν ότι ήταν στο σημείο; Απάντησαν ότι ήταν στο σημείο. Όταν κλήθηκαν να ταυτοποιήσουν τα πρόσωπά τους με τα πρόσωπα των παρισταμένων και εμφανιζόμενων στις φωτογραφίες, αρνήθηκαν. Κρατήστε αυτό το σημείο, που δεν το λέει κανείς».Αναζητούνται επιπλέον πρόσωπα μέσω ψηφιακών πειστηρίωνΤην ίδια ώρα, τα κατασχεμένα ψηφιακά πειστήρια από κατ’ οίκον έρευνες, ακόμη και σε άτομα που αναφέρονται στο επίμαχο e-mail, ενδέχεται να αποκαλύψουν και άλλα πρόσωπα, που συμμετείχαν στην ομάδα της επίθεσης και μέχρι σήμερα παρέμεναν άγνωστα πίσω από μάσκες και κουκούλες.Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στην εφημερίδα «Τα Νέα Σαββατοκύριακο», δήλωσε ότι μπορεί στο παρελθόν να έγιναν λάθη στη διαχείριση της υπόθεσης, ωστόσο αυτή τη φορά «οι συλλήψεις δεν έγιναν στον “αέρα”». Όπως τόνισε, «υπάρχει αποδεικτικό υλικό και έχει τηρηθεί απολύτως η νομιμότητα υπό την εποπτεία των εισαγγελικών αρχών».Στις φυλακές Ναυπλίου ο ένας κατηγορούμενοςΟ ένας από τους δύο συλληφθέντες οδηγήθηκε, με αυστηρά μέτρα ασφαλείας, στις φυλακές Ναυπλίου, όπου σύμφωνα με πληροφορίες κρατείται μόνος του σε κελί. Η μεταγωγή του πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης, ενώ μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να μεταφερθεί και ο συγκατηγορούμενός του στις φυλακές Μαλανδρίνου.Παράλληλα, οι Αρχές περιμένουν τις επόμενες ημέρες την ολοκλήρωση της έκδοσης στη χώρα μας της 46χρονης που συνελήφθη στην Αγγλία, λίγο πριν επιβιβαστεί σε πτήση με προορισμό την Ελλάδα. Πρόκειται για το τρίτο πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης.Οι τρεις χρονιές-σταθμοί στην υπόθεση MarfinΤο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star αποκάλυψε νέο στοιχείο για την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλέστηκε, το 2020 είχε διενεργηθεί ακόμη μία έρευνα, η οποία κατέληγε στα ίδια πρόσωπα που βρίσκονται σήμερα στο επίκεντρο των διώξεων. Ωστόσο, τότε δεν έγιναν συλλήψεις, καθώς έλειπαν κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία.2010: Η Κρατική Ασφάλεια συγκεντρώνει μαρτυρίες, βιντεοληπτικό υλικό και στοιχεία από κάμερες ασφαλείας. Η δικογραφία οδηγεί στη Δικαιοσύνη ένα άτομο, το οποίο τελικά απαλλάσσεται. Η εξέλιξη αυτή θεωρήθηκε ένα σημαντικό επιχειρησιακό «Βατερλό» για τις διωκτικές Αρχές.2020: Η Κρατική Ασφάλεια ξεκινά νέα έρευνα από μηδενική βάση. Ομάδα αστυνομικών ασχολείται αποκλειστικά με την υπόθεση, εξετάζοντας ακόμη και υλικό από ξένα μέσα ενημέρωσης, μεταξύ αυτών ρωσικά και γαλλικά. Ωστόσο, έλειπε το κρίσιμο υλικό της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας με τις φωτογραφίες από διακοπές, μέσω των οποίων έγινε αργότερα η ταυτοποίηση των υπόπτων.Παρότι οι ερευνητές είχαν ουσιαστικά «κατεβάσει» τις μάσκες, δεν διέθεταν αποδεικτικά στοιχεία ικανά να στηρίξουν διώξεις, με αποτέλεσμα η υπόθεση να αρχειοθετηθεί. Αν τότε είχαν γίνει συλλήψεις, εκτιμάται ότι η προσπάθεια θα είχε καταρρεύσει.2026: Το Τμήμα Ανθρωποκτονιών αναλαμβάνει εκ νέου την υπόθεση, έχοντας πλέον στη διάθεσή του τόσο τα νέα δεδομένα όσο και το υλικό του 2020. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η έρευνα του 2020 χαρακτηρίζεται «τίμια και πολύ καλή προσπάθεια», σε αντίθεση με εκείνη του 2010, η οποία θεωρείται ελλιπής.