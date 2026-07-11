Τραγική ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ! Με τον Ποινικό Κώδικα Τσίπρα -δηλαδή τον ευνοϊκότερο- θα δικαστούν οι συλληφθέντες για τις δολοφονίες της MAΡΦΙΝ!

Την αποκάλυψη έκανε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης, Ιωάννης Μπουγάς σε τηλεοπτική του συνέντευξη! Αναφορικά με το ενδεχόμενο παραγραφής των αδ...





Αναφορικά με το ενδεχόμενο παραγραφής των αδικημάτων, ο υφυπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα στην παρούσα υπόθεση. Όπως εξήγησε, κατά τον χρόνο τέλεσης των πράξεων, η προθεσμία παραγραφής για τα συγκεκριμένα εγκλήματα ήταν 20 έτη, επομένως υπάρχει ακόμη χρόνος για την ολοκλήρωση της ποινικής διαδικασίας.Απαντώντας στο ερώτημα με ποιον Ποινικό Κώδικα θα δικαστούν οι κατηγορούμενοι, δεδομένου ότι η επίθεση σημειώθηκε το 2010, ο κ. Μπουγάς υπενθύμισε ότι εφαρμόζεται η αρχή του ευμενέστερου νόμου.Όπως εξήγησε, οι δικαστές θα εξετάσουν όλες τις νομοθετικές μεταβολές που μεσολάβησαν από την τέλεση των πράξεων έως την αμετάκλητη εκδίκαση της υπόθεσης και θα εφαρμόσουν εκείνον τον ποινικό νόμο που είναι ευνοϊκότερος για τον κατηγορούμενο, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τις γενικές αρχές του Ποινικού Δικαίου.Αναφερόμενος στις πρόσφατες επιθέσεις με γκαζάκια κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και τη συζήτηση που έχει «ανοίξει» για ενδεχόμενη αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου, ο υφυπουργός Δικαιοσύνης υποστήριξε ότι οι αλλαγές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας έχουν ήδη καταστήσει το ισχύον πλαίσιο ιδιαίτερα αυστηρό.