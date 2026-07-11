Θράσος από τους ευεργετημένους του Τσίπρα! Σκόπια: «Στην ένταξή μας στην ΕΕ θέλουμε διαβεβαιώσεις ιστορίας και ταυτότητας»

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών και Εξωτερικού Εμπορίου, Ζόραν Ντιμιτρόφσκι, συμμετείχε στη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της Ομάδας «Φίλοι ...

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών και Εξωτερικού Εμπορίου, Ζόραν Ντιμιτρόφσκι, συμμετείχε στη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της Ομάδας «Φίλοι των Δυτικών Βαλκανίων» στη Ρώμη, όπου δήλωσε ότι η διαδικασία ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι αξιόπιστη, προβλέψιμη και να βασίζεται αποκλειστικά στην εκπλήρωση των κριτηρίων, χωρίς την επιρροή διμερών ζητημάτων, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο MIA.Στη συνάντηση, που διοργανώθηκε κατόπιν πρόσκλησης του Ιταλού Υπουργού Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας, Αντόνιο Ταγιάνι, συμμετείχαν υπουργοί από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς και ανώτεροι εκπρόσωποι ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.Τα κύρια θέματα ήταν η πολιτική διεύρυνσης, η ευρωπαϊκή προοπτική της περιοχής και ο ρόλος της στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας.Στην ομιλία του, ο Ντιμιτρόφσκι τόνισε ότι η διεύρυνση αποτελεί στρατηγική επένδυση στην ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα της Ευρώπης και επανέλαβε ότι η χώρα του παραμένει προσηλωμένη στην εφαρμογή των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων.«Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι δεν επιδιώκουμε εγγυήσεις ότι θα γίνουμε μέλος της ΕΕ, αλλά μάλλον διαβεβαίωση ότι οι ενταξιακές μας διαπραγματεύσεις δεν θα εξαρτηθούν από διμερή ζητήματα που σχετίζονται με την ιστορία και την ταυτότητα», δήλωσε ο Ντιμιτρόφσκι.Σε μια συζήτηση αφιερωμένη στην ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία και τις προκλήσεις που σχετίζονται με την επισιτιστική ασφάλεια, τις αλυσίδες εφοδιασμού και τη συνδεσιμότητα, ο Ντιμιτρόφσκι τόνισε την ανάγκη για καλύτερη ενσωμάτωση των Δυτικών Βαλκανίων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω της βελτίωσης των υποδομών, των μεταφορών και των οικονομικών συνδέσεων.Εκτίμησε ότι η ενίσχυση της περιφερειακής συνδεσιμότητας και της ανθεκτικότητας των αλυσίδων εφοδιασμού είναι το κλειδί για μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα και σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.