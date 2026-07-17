Τρεις Τούρκοι με πυροβόλο όπλο έφτασαν με jet ski από την Τουρκία στην Κω

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 16 Ιουλίου, περίπου στις 12:00, στην περιοχή Ψαλίδι της Κω, αναφέρει το kosnews24...

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 16 Ιουλίου, περίπου στις 12:00, στην περιοχή Ψαλίδι της Κω, αναφέρει το kosnews24.gr.Κατά τον έλεγχο των ελληνικών αρχών, βρέθηκε ένα πυροβόλο όπλο στην κατοχή του ενός επιβαίνοντος.Η χρήση jet ski από κυκλώματα διακινητών για τη γρήγορη μεταφορά ατόμων στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αποτελεί μια μέθοδο που χρησιμοποιείται συχνά λόγω της μεγάλης ταχύτητας των σκαφών αυτών, η οποία δυσκολεύει τον έγκαιρο εντοπισμό τους.Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, στις 15 Ιουλίου 2026, η περιοχή της Κω είχε απασχολήσει ξανά την επικαιρότητα λόγω μιας άλλης τραγωδίας με ανατροπή jet ski κοντά στο Μπόντρουμ, που στοίχισε τη ζωή σε μια ανήλικη κοπέλα.Σύμφωνα με τις πληροφορίες του kosnews24, jet ski, στο οποίο επέβαιναν τρεις παράνομοι Τούρκοι μετανάστες, οι οποίοι φέρονται να είναι Τούρκοι υπήκοοι, προσέγγισε την ακτή, με τους επιβαίνοντες να αποβιβάζονται και να επιχειρούν να διαφύγουν πεζοί.Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το jet ski είχε νωρίτερα εντοπιστεί από πλωτό περιπολικό του Λιμενικού Σώματος να κινείται από τα τουρκικά παράλια προς την Κω.Πολίτες που βρίσκονταν στην περιοχή ενημέρωσαν άμεσα το Λιμεναρχείο και προσπάθησαν να αποτρέψουν τη διαφυγή των τριών αλλοδαπών, μέχρι την άφιξη των στελεχών του Λιμενικού, τα οποία προχώρησαν στη σύλληψή τους.Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, σε τσάντα που έφερε ένας από τους συλληφθέντες εντοπίστηκε όπλο, το οποίο κατασχέθηκε από τις αρμόδιες αρχές.Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Λιμεναρχείο Κω, όπου διενεργείται η προβλεπόμενη προανάκριση, ενώ εξετάζονται όλες οι συνθήκες της υπόθεσης.