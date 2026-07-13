Ρεκόρ με 13 συλλήψεις σε δύο μέρες για πυρκαγιές από εγκληματική αμέλεια, άναβαν ψησταριές και έριχναν πυροτεχνήματα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το... σαφάρι των ανακριτικών αρχών για την πάταξη των εμπρησμών, με το Πυροσβεστικό Σώμα να προχωρά σε ακόμα τ...



Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Νέας Μαγνησίας Θεσσαλονίκης και στην Επαρχιακή Οδό Αλεποχωρίου – Ψάθας, στα Βίλια Αττικής.



Στην πρώτη περίπτωση, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, ένας άνδρας ηλικίας 41 ετών, προκάλεσε τη φωτιά περίπου στις 15:00, από ψησταριά, με αποτέλεσμα την ανάφλεξη ξηρών χόρτων εντός οικοπεδικού χώρου ιδιοκτησίας του. Συνελήφθη στα πλαίσια του αυτοφώρου, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.640,62 ευρώ.



Στη δεύτερη περίπτωση, στην περιοχή της Νέας Μαγνησίας Θεσσαλονίκης, άνδρας ηλικίας 83 ετών, προκάλεσε πυρκαγιά περίπου στις 16:45, έπειτα από ρίψη πυροτεχνημάτων, με αποτέλεσμα να καούν περίπου 600 τετραγωνικά μέτρα έκτασης. Ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από αξιωματικούς του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Θεσσαλονίκης και της Δ.Α.Ε.Ε., η οποία βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για την ενίσχυση του ερευνητικού έργου. Επιπλέον, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.707,03 ευρώ.



Στην τρίτη περίπτωση, στην Επαρχιακή Οδό Αλεποχωρίου – Ψάθας, στα Βίλια Αττικής, πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:30 κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού αντιπυρικών μέτρων, με τη χρήση γεωργικού καταστροφέα (σπαστήρα). Για το περιστατικό συνελήφθησαν δύο άνδρες στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ένας αλλοδαπός ηλικίας 40 ετών και ένας ημεδαπός ηλικίας 43 ετών, ενώ τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.075 ευρώ.



Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 16 Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 577 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 785.935,68 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 197 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 181 (91,88%) είναι από αμέλεια και οι 16 (8,12%) από πρόθεση.



Ρεκόρ συλλήψεων το τελευταίο διήμερο – Η σημασία της πρόληψηςΗ Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 αποτέλεσε ημέρα-ορόσημο για το ανακριτικό έργο του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς καταγράφηκε ρεκόρ ημερήσιων συλλήψεων σε πανελλαδικό επίπεδο, με εννέα συλλήψεις για ισάριθμα περιστατικά εμπρησμού από αμέλεια σε οκτώ περιοχές της χώρας. Με τις τέσσερις ακόμη συλλήψεις που πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο συνολικός αριθμός των συλλήψεων για το τελευταίο διήμερο ανέρχεται στις δεκατρείς, γεγονός που αναδεικνύει τον υψηλό βαθμό επιχειρησιακής ετοιμότητας των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), τα οποία έχουν αναπτυχθεί σε όλη την επικράτεια, καθώς και την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής του Πυροσβεστικού Σώματος για τη διερεύνηση κάθε έναρξης αγροτοδασικής πυρκαγιάς και την άμεση απόδοση ευθυνών.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το... σαφάρι των ανακριτικών αρχών για την πάταξη των εμπρησμών, με το Πυροσβεστικό Σώμα να προχωρά σε ακόμα τέσσερις συλλήψεις την Πέμπτη, 16 Ιουλίου. Οι συλλήψεις αφορούν τρεις διαφορετικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από εγκληματική αμέλεια σε Θέρμη, Νέα Μαγνησία Θεσσαλονίκης και Βίλια Αττικής. Την Τετάρτη και την Πέμπτη η Πυροσβεστική πραγματοποίησε συνολικά 13 συλλήψεις, ένας αριθμός ρεκόρ για το Σώμα.