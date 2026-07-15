Ανώτατο Τουρκικό δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον Νετανιάχου 😅😅😅 και το στέλνουν στην Interpol με κόκκινη αγγελία...!!!

Η κίνηση αυτή αποτελεί τη συνέχεια μιας προκαταρκτικής απόφασης του Νοεμβρίου του 2025, όταν οι τουρκικές αρχές είχαν εκδώσει τα πρώτα εγ...









( 😅 Στην φωτογραφία βλέπετε τον Νετανιάχου να φτιάχνει την γραβάτα του και να ετοιμάζεται να παραδοθεί στους τούρκους 😅 )



Το Ανώτατο Ποινικό Δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης εξέδωσε ένταλμα σύλληψης κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου σε υπόθεση που σχετίζεται με την ισραηλινή επέμβαση κατά του ανθρωπιστικού στολίσκου Sumud που μετέφερε βοήθεια στη Γάζα, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης.



Το Τμήμα Δίκης του 11ου Ανώτατου Ποινικού Δικαστηρίου στην Κωνσταντινούπολη αποφάσισε επίσης να κινήσει τη διαδικασία έκδοσης κόκκινου εντάλματος σύλληψης κατά του Νετανιάχου, (να υποβληθεί αίτημα προς την Interpol) καθώς και κατά άλλων κατηγορουμένων στην υπόθεση, αναφέρει η τουρκική πύλη Haber .



Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Νετανιάχου και οι άλλοι ύποπτοι κατηγορούνται για εγκλήματα που περιλαμβάνουν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονία, καθώς και άλλες πράξεις όπως πρόκληση σοβαρού τραυματισμού, βασανιστήρια, παράνομη στέρηση της ελευθερίας, φθορά περιουσίας και παρεμπόδιση της θαλάσσιας κυκλοφορίας.



Όπως αναφέρεται στην επεξήγηση, η απόφαση ελήφθη προκειμένου να διασφαλιστεί η παρουσία των κατηγορουμένων στην περαιτέρω πορεία της διαδικασίας.



Η έναρξη των νομικών και διπλωματικών διαδικασιών για την έκδοση κόκκινου εντάλματος βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ η δίκη θα συνεχιστεί ενώπιον του 11ου Ανώτατου Ποινικού Δικαστηρίου στην Κωνσταντινούπολη, αναφέρει η τουρκική πύλη.



( Tanjug, Haber)

