Marfin: «Επέστρεψε στο σημείο και κοιτούσε τις φωτιές» – Μαρτυρία «καίει» την 46χρονη! Νέα φωτογραφικά ντοκουμέντα

Νέα στοιχεία για την 46χρονη που συνελήφθη στο Λονδίνο, καθώς και φωτογραφικά ντοκουμέντα που φέρονται να απεικονίζουν τους δύο 42χρονους...

Νέα στοιχεία για την 46χρονη που συνελήφθη στο Λονδίνο, καθώς και φωτογραφικά ντοκουμέντα που φέρονται να απεικονίζουν τους δύο 42χρονους προσωρινά κρατούμενους, περιλαμβάνονται στη δικογραφία για την υπόθεση της Marfin. Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές και δικαστικές Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την ταυτοποίηση και άλλων προσώπων που ενδέχεται να συμμετείχαν στην επίθεση της 5ης Μαΐου 2010.Οι δύο 42χρονοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους, ενώ αναμένεται να μεταφερθούν στις φυλακές Μαλανδρίνου και Ναυπλίου. Παράλληλα, η 46χρονη συναίνεσε στην έκδοσή της από το Ηνωμένο Βασίλειο και αναμένεται να φτάσει στην Ελλάδα εντός των επόμενων δέκα ημερών.Σύμφωνα με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star στη δικογραφία περιλαμβάνεται μαρτυρία σχετικά με τις κινήσεις της 46χρονης μετά την επίθεση στο υποκατάστημα της Marfin.Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η τράπεζα είχε ήδη παραδοθεί στις φλόγες και τα άτομα που φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση, είχαν αρχίσει να απομακρύνονται από το σημείο. Η 46χρονη φέρεται να ακολούθησε αρχικά τους υπόλοιπους, ωστόσο στη συνέχεια επέστρεψε έξω από το φλεγόμενο κτίριο.Μάρτυρας φέρεται να κατέθεσε ότι η γυναίκα στάθηκε για λίγη ώρα μπροστά από την τράπεζα και παρακολουθούσε το κτίριο να καίγεται. Αμέσως μετά, αποχώρησε οριστικά από το σημείο.Τα στοιχεία της έρευνας φέρεται να συνδέουν την 46χρονη με την ομάδα που κατηγορείται ότι πραγματοποίησε την εμπρηστική επίθεση. Οι Αρχές, ωστόσο, δεν έχουν εξακριβώσει μέχρι στιγμής εάν η γυναίκα είχε εκτελεστικό ρόλο.Η 46χρονη συνελήφθη στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου και οδηγήθηκε ενώπιον του δικαστηρίου του Γουέστμινστερ. Κατά τη διαδικασία, συναίνεσε στην άμεση έκδοσή της στην Ελλάδα, προκειμένου να εμφανιστεί ενώπιον της ελληνικής Δικαιοσύνης.Παράλληλα, υπέγραψε έγγραφο με το οποίο δεσμεύεται ότι δεν θα ανακαλέσει τη συναίνεσή της. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η άφιξή της στην Ελλάδα αναμένεται εντός των επόμενων δέκα ημερών.