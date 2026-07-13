Παλαιστίνιοι τζιχαντιστές παριστάνουν τους φιλάνθρωπους υπαλλήλους της τουρκικής ισλαμιστικής ΜΚΟ IHH που μετέφερε όπλα στην Αλ Κάιντα

Στο μικροσκόπιο των διεθνών Αρχών βρίσκεται η δράση της τουρκικής ανθρωπιστικής οργάνωσης IHH στη Λωρίδα της Γάζας, μετά τις αποκαλύψεις...



Άχμεντ Ματάρ Μπουστάν



Ο Άχμεντ Ματάρ Μπουστάν ήταν ένας από τους άνδρες που κατέγραψε ο Έπσταϊν στην ίδια σειρά αναρτήσεων του Μαρτίου 2026 σχετικά με τον πυρήνα που συνδέεται με την IHH.



Ο Έπσταϊν έγραψε ότι ο Μπουστάν, ο αλ-Μουμπάγιαντ και ο υπάλληλος της IHH Ισχάκ Ασάντ αλ-Τάιφ θρηνήθηκαν μετά από ένα πλήγμα στις 28 Μαΐου 2025 από ένα κανάλι του PIJ αφιερωμένο στον δολοφονηθέντα ηγέτη του PIJ Χαλίλ αλ-Μπαχτίνι.



Ο συνδυασμός του καναλιού πένθους, του κοινού περιστατικού και της μεταγενέστερης κατηγοριοποίησης του Έπσταϊν τον τοποθετεί εντός του τεκμηριωμένου μοτίβου.

Ισχάκ Ασάντ αλ-Τάιφ



Η ανάρτηση του Έπσταϊν τον Μάρτιο του 2026 ταυτοποίησε τον Ισχάκ Ασάντ αλ-Τάιφ ως υπάλληλο της IHH.



Φέρεται να σκοτώθηκε στο ίδιο περιστατικό της 28ης Μαΐου 2025 που αφορούσε τους αλ-Μουμπάγιαντ και Μπουστάν και στη συνέχεια θρηνήθηκε από το συνδεόμενο με το PIJ κανάλι.



Ένα ξεχωριστό κανάλι νεκρολογιών του PIJ δημοσίευσε αργότερα μια αφίσα που ταυτοποιούσε τον αλ-Τάιφ ως μαχητή στο Τάγμα Τουφάχ της Ταξιαρχίας της Γάζας.



Γιατί έχει σημασία το μοτίβο



Οι υποθέσεις της IHH εγείρουν ένα συγκεκριμένο πρόβλημα ελέγχου.



Εάν τα μεταθανάτια υλικά του ίδιου του PIJ και τα αρχεία ανοιχτών πηγών ταυτοποιούν εργαζόμενους σε οργανώσεις αρωγής ως διοικητές, ομαδάρχες ή επιχειρησιακά στελέχη, οι ανθρωπιστικές οργανώσεις και οι εταίροι τους αντιμετωπίζουν ένα βασικό ερώτημα λογοδοσίας: εάν τα συστήματα στελέχωσής τους μπορούν να εντοπίσουν τη διασύνδεση με ένοπλες ομάδες σε μια περιοχή όπου οι τρομοκρατικές οργανώσεις είναι ενσωματωμένες σε πολιτικούς θεσμούς.



Το μοτίβο που συγκέντρωσε ο Έπσταϊν δεν είναι πλέον ανέκδοτο.



Περιλαμβάνει πλέον πολλούς κατονομαζόμενους άνδρες, συγκεκριμένους αριθμούς ταυτοτήτων, περιγραφές πολιτικών θέσεων εργασίας, ετικέτες τρομοκρατικών μονάδων και οπτικά αρχεία που συνδέουν ορισμένα από τα ίδια άτομα τόσο με το έργο αρωγής όσο και με ένοπλες οργανώσεις.

Πηγή: Γιατί έχει σημασία το μοτίβοΟι υποθέσεις της IHH εγείρουν ένα συγκεκριμένο πρόβλημα ελέγχου.Εάν τα μεταθανάτια υλικά του ίδιου του PIJ και τα αρχεία ανοιχτών πηγών ταυτοποιούν εργαζόμενους σε οργανώσεις αρωγής ως διοικητές, ομαδάρχες ή επιχειρησιακά στελέχη, οι ανθρωπιστικές οργανώσεις και οι εταίροι τους αντιμετωπίζουν ένα βασικό ερώτημα λογοδοσίας: εάν τα συστήματα στελέχωσής τους μπορούν να εντοπίσουν τη διασύνδεση με ένοπλες ομάδες σε μια περιοχή όπου οι τρομοκρατικές οργανώσεις είναι ενσωματωμένες σε πολιτικούς θεσμούς.Το μοτίβο που συγκέντρωσε ο Έπσταϊν δεν είναι πλέον ανέκδοτο.Περιλαμβάνει πλέον πολλούς κατονομαζόμενους άνδρες, συγκεκριμένους αριθμούς ταυτοτήτων, περιγραφές πολιτικών θέσεων εργασίας, ετικέτες τρομοκρατικών μονάδων και οπτικά αρχεία που συνδέουν ορισμένα από τα ίδια άτομα τόσο με το έργο αρωγής όσο και με ένοπλες οργανώσεις.Πηγή: jewishonliner.org

Στο μικροσκόπιο των διεθνών Αρχών βρίσκεται η δράση της τουρκικής ανθρωπιστικής οργάνωσης IHH στη Λωρίδα της Γάζας, μετά τις αποκαλύψεις ότι τουλάχιστον τέσσερα στελέχη της κατείχαν ταυτόχρονα καίριες θέσεις στον επιχειρησιακό βραχίονα του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ (PIJ).Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο Γκάμπριελ Έπσταϊν, ανώτερος αναλυτής του Israel Policy Forum, διασταυρώσεις από επίσημες ανακοινώσεις της οργάνωσης και πηγές ανοιχτής πληροφόρησης (OSINT) επιβεβαιώνουν ότι οι εν λόγω εργαζόμενοι λειτουργούσαν ως διοικητές, ομαδάρχες και μαχητές πρώτης γραμμής.Η εξέλιξη αυτή εντείνει τις πιέσεις προς τις διεθνείς υπηρεσίες αρωγής σχετικά με τα κριτήρια στελέχωσης και τους μηχανισμούς ελέγχου σε εμπόλεμες ζώνες όπου ένοπλες οργανώσεις είναι βαθιά ενσωματωμένες στις κοινωνικές δομές.Τέσσερις υπάλληλοι στη Γάζα της τουρκικής ομάδας «βοήθειας» IHH ήταν επίσης επιχειρησιακά στελέχη του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ, σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευμένες ανακοινώσεις του PIJ και αρχεία ανοιχτών πηγών.Οι ρόλοι τους φέρεται να περιλάμβαναν διοικητή (οπλαρχηγό), ομαδάρχη και μαχητή τάγματος.Ερευνητής βρίσκει ότι τέσσερις εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις στη Γάζα για την τουρκική ΜΚΟ ήταν επίσης επιχειρησιακά στελέχη του Ισλαμικού Τζιχάντ.Σύμφωνα με τον αναλυτή Γκάμπριελ Έπσταϊν, πρόσφατα δημοσιευμένες ανακοινώσεις του PIJ και αρχεία ανοιχτών πηγών ταυτοποιούν τέσσερις άνδρες που συνδέονται με την τουρκική ΜΚΟ IHH, οι οποίοι κατείχαν επίσης ρόλους εντός του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ.Την Παρασκευή 10/07, ο Ανώτερος Συνεργάτης Πολιτικής στο Φόρουμ Πολιτικής για το Ισραήλ, Γκάμπριελ Έπσταϊν, δήλωσε ότι ταυτοποίησε έναν τέταρτο υπάλληλο με έδρα τη Γάζα του τουρκικού Ιδρύματος Ανθρωπιστικής Αρωγής IHH, ο οποίος ήταν επιχειρησιακό στέλεχος του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ, προσθέτοντας σε ένα αυξανόμενο αρχείο ανοιχτών πηγών για εργαζόμενους σε ανθρωπιστικές οργανώσεις, ιατρικό προσωπικό, δημοσιογράφους και υπαλλήλους του αστικού τομέα.Η τελευταία ταυτοποίηση του Έπσταϊν αφορούσε τον Ιμπραχίμ Ριζκ Νιμρ Άρσι, τον οποίο περιέγραψε ως διευθυντή του προγράμματος διατροφής της IHH στη Γάζα και ομαδάρχη στην Ταξιαρχία της Γάζας του PIJ.Οι νέες υποθέσεις που συνδέονται με την IHH οξύνουν το ερώτημα που αντιμετωπίζουν οι διεθνείς οργανώσεις αρωγής στη Γάζα: πόσοι ανθρωπιστικοί ρόλοι επικαλύπτονταν με τζιχαντιστικές οργανώσεις και πόσα γνώριζαν οι εργοδότες, οι δωρητές ή οι οργανώσεις-εταίροι;Οι δεσμοί της IHH με την τρομοκρατίαΟι φερόμενοι δεσμοί της IHH με τρομοκρατικά δίκτυα εκτείνονται πέρα από τη Χαμάς.Μια έρευνα της τουρκικής Αστυνομίας τον Ιανουάριο του 2014 αποκάλυψε ότι η IHH είχε εισαγάγει λαθραία όπλα σε τζιχαντιστές που συνδέονταν με την Αλ Κάιντα στη Συρία, με τους εισαγγελείς να συμπεραίνουν μέσω υποκλοπών και παρακολούθησης ότι τα υποκαταστήματα της οργάνωσης στο Καϊσερί και το Κιλίς έστελναν κεφάλαια, ιατρικό υλικό και είδη οικιακής χρήσης σε τζιχαντιστές με τη βοήθεια της Εθνικής Οργάνωσης Πληροφοριών της Τουρκίας (MİT).Έγγραφα πληροφοριών που παρουσιάστηκαν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τον Φεβρουάριο του 2016 από τις ρωσικές Αρχές ταυτοποίησαν φορτηγά της IHH -μαζί με πινακίδες κυκλοφορίας- που μετέφεραν όπλα και εξοπλισμό σε τζιχαντιστικές φράξιες στη Συρία, συμπεριλαμβανομένου του Μετώπου Νούσρα.Τον Ιούλιο του 2010, δεκατρία μέλη του Κογκρέσου εισήγαγαν το Ψήφισμα 1532 της Βουλής των Αντιπροσώπων, το οποίο ζητούσε τη διεξαγωγή έρευνας για τον ρόλο της IHH στην παροχή «οικονομικής, εφοδιαστικής και υλικής υποστήριξης σε τρομοκράτες».Το ψήφισμα επικαλέστηκε μια έκθεση του Δανικού Ινστιτούτου Διεθνών Σπουδών του 2006 που περιέγραφε την IHH ως βιτρίνα για τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων και την αποστολή τζιχαντιστών για να πολεμήσουν στο Αφγανιστάν, τη Βοσνία και την Τσετσενία, και σημείωνε ότι το 2001, η IHH κατονομάστηκε σε μια δίκη ομοσπονδιακού δικαστηρίου των ΗΠΑ ότι διαδραμάτισε «σημαντικό ρόλο» στο αποτυχημένο σχέδιο της Αλ Κάιντα για τη χιλιετία να βομβαρδίσει το Διεθνές Αεροδρόμιο του Λος Άντζελες.\Ιμπραχίμ Ριζκ Νιμρ ΆρσιΗ τελευταία σειρά αναρτήσεων του Έπσταϊν ταυτοποίησε τον Ιμπραχίμ Ριζκ Νιμρ Άρσι ως διευθυντή του προγράμματος διατροφής της IHH στη Γάζα.Σύμφωνα με τον Έπσταϊν, ο Άρσι ήταν επίσης ομαδάρχης στο τμήμα εκπαίδευσης της κεντρικής μονάδας επιχειρήσεων του PIJ στην Ταξιαρχία της Γάζας και σκοτώθηκε τον Ιούνιο του 2025 μαζί με έναν άλλο τρομοκράτη του PIJ.Ο Έπσταϊν τεκμηρίωσε ότι ο Άρσι εμφανίστηκε ως διευθυντής του προγράμματος διατροφής της IHH σε πολλαπλές συνεντεύξεις στο Αλ Τζαζίρα από τον Μάρτιο έως τον Μάιο του 2025, ενώ η Αν-Ναχάρ του Λιβάνου τον περιέγραψε ως αξιωματικό κοινωνικής προστασίας με την IHH και το συνδεόμενο με τη Χαμάς πρακτορείο Σεχάμπ τον ταυτοποίησε επίσης σε αυτό το πλαίσιο της πολιτικής βοήθειας.Ο Έπσταϊν δήλωσε επιπλέον ότι αναρτήσεις της οικογένειάς του εις μνήμην του έδειχναν τον Άρσι να φοράει γιλέκο της IHH κατά τη διάρκεια διανομών τροφίμων.Μοχάμεντ Τζαμάλ Φαράτζ αλ-ΜουμπάγιαντΟ Έπσταϊν ανέφερε προηγουμένως ότι το PIJ διεκδίκησε τον Μοχάμεντ Τζαμάλ Φαράτζ αλ-Μουμπάγιαντ ως διοικητή στην Κεντρική Μονάδα Κινητοποίησης της Ταξιαρχίας της Γάζας.Σε μια συνέχεια, ο Έπσταϊν δήλωσε ότι ο αλ-Μουμπάγιαντ ήταν επίσης διευθυντής προγράμματος στην IHH.Νωρίτερα, ο Έπσταϊν έγραψε ότι στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης του αλ-Μουμπάγιαντ περιλαμβάνονταν έπαινοι για προσωπικότητες του PIJ, συμπεριλαμβανομένων των Χαλίλ αλ-Μπαχτίνι, του ηγέτη του PIJ Ζιγιάντ αλ-Ναχάλα και του κρατούμενου Χάντερ Αντνάν.Αυτό το υλικό δεν αποδεικνύει, από μόνο του, επιχειρησιακή συμμετοχή.Η μεταγενέστερη διεκδίκηση του ίδιου του PIJ είναι η πιο βαρύνουσα απόδειξη.