Αυτή είναι η εφεύρεση τον αρχαίων Ελλήνων που άλλαξε τον κόσμο και έσωσε ζωές (βίντεο)

Έτσι γεννήθηκε η ανάγκη για την δημιουργία του πρώτου φάρου. Το όνομα προέκυψε από την διάσημη αρχιτεκτονική εφεύρεση του Σώστρατου τον Φάρο της Αλεξάνδρειας που ολοκληρώθηκε το 280 π.Χ. και αποτέλεσε ένα από τα Επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου, από το νησάκι στο οποίο κατασκευάστηκε.Ο Φάρος σαν κατασκευή και τεχνολογικά δεν είχε καμία σχέση με τους συμαντήρες της εποχής που προσπαθούσαν με μικρή επιτυχία να κάνουν την ίδια δουλειά. Κατασκευάστηκε από κομμάτια άσπρης πέτρας και ήταν δομημένος σε τέσσερα επίπεδα.Το χαμηλότερο ήταν η τετράγωνη βάση, το δεύτερο ήταν ένα τετράγωνο κτίσμα, το τρίτο οκτάγωνο κτίσμα και το τέταρτο το ψηλότερο ένα κυκλικό κτίσμα επί της κορυφής του οποίου το άγαλμα του Ποσειδώνα ή Απόλλωνα. Στο τέταρτο επίπεδο υπήρχε ένας καθρέπτης που αντανακλούσε το φως του ήλιου κατά τη διάρκεια της μέρας ενώ το βράδυ έκαιγε μία φλόγα για να προειδοποιεί τα διερχόμενα πλοία για την ύπαρξη εμποδίων.Σήμερα το φαρικό δίκτυο της χώρας μας θεωρείται από τα μεγαλύτερα και πιο οργανωμένα στον κόσμο. Αποτελείται από 1309 φάρους, φανούς και φωτοσημαντήρες εκ των οποίων οι 57 είναι επιτηρούμενοι, ενώ οι 6 είναι μόνιμα επανδρωμένοι.Δείτε το video: