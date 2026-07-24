Έξω φρενών ο Τραμπ μετά το νέο πρόστιμο της Google από την ΕΕ: Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι ο «κουμπαράς« της Ευρώπης

Εκνευρισμένος εμφανίστηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην τελευταία του ανάρτηση στο Truth Social, καθώς κατηγορεί την Ευρώπη γ...

Εκνευρισμένος εμφανίστηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην τελευταία του ανάρτηση στο Truth Social, καθώς κατηγορεί την Ευρώπη για τα πρόστιμα που επιβάλλει σε αμερικανικές εταιρείες κολοσσούς και τονίζει ότι οι οι ΗΠΑ δεν είναι ο «κουμπαράς» της.Η έκρηξη του Αμερικανού προέδρου έρχεται μετά το νέο πρόστιμο ύψους $1 δισ. που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Google, την οποία χαρακτήρισε «πραγματικά ως έναν προηγμένο και εκπληκτικό όμιλο». Όπως υπογραμμίζει στην ανάρτησή του «η ΕΕ επέβαλε πρόστιμα στην Apple, χωρίς κανένα λόγο, ύψους 15 δισ. δολαρίων, στη Meta 3 δισ. δολάρια, στην Amazon 2,5 δισ. δολάρια και σε πολλές άλλες». Μετά το νέο πρόστιμο το συνολικό ποσό των προστίμων για την Google ξεπερνά τα 18 δισ. δολάρια.Ωστόσο, ο Τραμπ επεσήμανε ότι «αυτή η παράνομη και εξαιρετικά διακριτική πρακτική ξεκίνησε σε τόσο υψηλό επίπεδο κατά το πρώτο έτος της κυβέρνησης του "Νυσταγμένου Τζο" Μπάιντεν, αλλά δεν πρόκειται να συνεχιστεί κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του. Θα ξεκινήσουμε αμέσως μια έρευνα βάσει του άρθρου 301 σχετικά με την πρακτική της "ΛΗΣΤΕΙΑΣ" των αμερικανικών εταιρειών και, κατ’ επέκταση, των Αμερικανών φορολογουμένων», σημείωσε.«Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα για αυτή την παράνομη και εξαιρετικά ανήθικη συμπεριφορά, για την οποία τους έχω προειδοποιήσει επανειλημμένα», υπογράμμισε.Παράλληλα, τόνισε πως «τα πρόστιμα θα ανατραπούν πλήρως και, όπως προβλέπουμε, θα επιβληθεί σε αυτούς ένας σημαντικός δασμός το συντομότερο δυνατό».Αναλυτικά η ανάρτηση του Τραμπ:«Η Ευρωπαϊκή Ένωση το ξανακάνει και, ως συνήθως, στοχεύει απευθείας τις ΜΕΓΑΛΕΣ αμερικανικές εταιρείες! Αφού επέβαλε πρόστιμα στην Apple, χωρίς κανένα λόγο, ύψους 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στη Meta 3 δισεκατομμύρια δολάρια, στην Amazon 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια και σε πολλές άλλες, μόλις ενημερωθήκαμε ότι η Google, ένας πραγματικά προηγμένος και εκπληκτικός όμιλος, δέχτηκε ακόμη ένα πρόστιμο 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, χωρίς καμία εξήγηση. Με αυτό, το συνολικό ποσό των προστίμων για την Google ξεπερνά τα 18 δισεκατομμύρια δολάρια! Αυτή η παράνομη και εξαιρετικά διακριτική πρακτική ξεκίνησε σε τόσο υψηλό επίπεδο κατά το πρώτο έτος της κυβέρνησης του «Νυσταγμένου Τζο» Μπάιντεν, αλλά δεν πρόκειται να συνεχιστεί κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Τραμπ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν είναι «κουμπαράς» για την Ευρώπη, ούτε θα επιτρέψουμε να γίνει! Ας αποτελέσει αυτή η ΑΛΗΘΕΙΑ ένδειξη ότι θα ξεκινήσουμε αμέσως μια έρευνα βάσει του άρθρου 301 σχετικά με την πρακτική της «ΛΗΣΤΕΙΑΣ» των αμερικανικών εταιρειών και, κατ’ επέκταση, των Αμερικανών φορολογουμένων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα για αυτή την παράνομη και εξαιρετικά ανήθικη συμπεριφορά, για την οποία τους έχω προειδοποιήσει επανειλημμένα. Τα πρόστιμα θα ανατραπούν πλήρως και, όπως προβλέπουμε, θα επιβληθεί σε αυτούς ένας σημαντικός δασμός το συντομότερο δυνατό. Μείνετε συντονισμένοι! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».