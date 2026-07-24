Σε λύση δύο κρατών επέμενε ο Κούρδος αποστάτης Φιντάν στη συνάντηση με την Ολγκίν ενόψει της επίσκεψης Γκουτέρες στο νησί

Στη λύση δύο κρατών για το Κυπριακό επέμεινε ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, Χακάν Φιντάν σε συνάντηση που είχε σήμερα με την πρ...



Ο Φιντάν επανέλαβε ότι η Τουρκία, ως εγγυητική δύναμη και ‘μητέρα πατρίδα’ των ‘Τουρκοκυπρίων ‘, πιστεύει ότι «η πιο ρεαλιστική λύση στο Κυπριακό ζήτημα έγκειται στη συνύπαρξη των ‘δύο κρατών’ στο νησί».



Επίσης, ανέφερε ότι οι προσεγγίσεις που δεν αναγνωρίζουν τα εγγενή δικαιώματα του ‘Τουρκοκυπριακού λαού’ για κυριαρχική ισότητα και ισότιμο διεθνές καθεστώς, με βάση τις πραγματικότητες στο νησί, «δεν θα συμβάλουν σε μια λύση».

Στη λύση δύο κρατών για το Κυπριακό επέμεινε ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, Χακάν Φιντάν σε συνάντηση που είχε σήμερα με την προσωπική απεσταλμένη του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ για το θέμα, Μαρία Ανχελα Ολγκίν Κουεγιάρ.Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε την Παρασκευή στην Άγκυρα με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Antonio Guterres για την Κύπρο, προκειμένου να συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό εν όψει της προγραμματισμένης επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στο νησί.Σύμφωνα με πηγές του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Φιντάν Fidan και η Μαρία Ανχελα Ολγκίν Κουεγιάρ αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στο Κυπριακό.