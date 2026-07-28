Συνεχίζουν.... Νέες τουρκικές παραβάσεις στο FIR Αθηνών από ATR-72 και UAV χθες Δευτέρα

Τρεις παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας καταγράφηκαν τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026 στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Στη δραστηριότητα σ...

Τρεις παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας καταγράφηκαν τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026 στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Στη δραστηριότητα συμμετείχαν ένα τουρκικό ATR-72 και ένα UAV.Συνολικά καταγράφηκαν δύο μεμονωμένα αεροσκάφη, χωρίς την παρουσία σχηματισμών.Το ATR-72 πραγματοποίησε δύο παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών, ενώ ακόμη μία παράβαση σημειώθηκε από το UAV.