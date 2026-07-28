Η έκθεση του ιατροδικαστή - Μια πισώπλατη μαχαιριά τρύπησε το πνεύμονα και προκάλεσε τον θάνατο της 42χρονης στη Σύρο

Μια μαχαιριά στον θώρακα, που δέχτηκε πισώπλατα, τρύπησε τον πνεύμονα της 42χρονης διασώστριαςτου ΕΚΑΒ με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή τη...

Μια μαχαιριά στον θώρακα, που δέχτηκε πισώπλατα, τρύπησε τον πνεύμονα της 42χρονης διασώστριαςτου ΕΚΑΒ με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της στη Σύρο .Αυτό αναφέρει η έκθεση του ιατροδικαστή για το θανατηφόρο περιστατικό της Σύρου για το οποίο διώκεται ένα ζευγάρι, που υποστηρίζει ότι βρισκόταν σε άμυνα και ότι το θύμα μπήκε στο σπίτι τους για να ληστέψει.Ο άνδρας που φέρεται να εμπλέκεται στην επίθεση κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην πράξη.Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή την ερχόμενη Τρίτη.Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, η οποία θα εξετάσει τα στοιχεία της δικογραφίας και τις απολογίες των δύο κατηγορουμένων.Προχτες, 25 Ιουλίου, έγινε αναπαράσταση της δολοφονίας της 40χρονης διασώστριας, στο σημείο όπου σημειώθηκε η φονική συμπλοκή, στο πλαίσιο της έρευνας για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.