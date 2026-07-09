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ΒΙΝΤΕΟ: Υποδειγματική η αντίδραση του πιλότου μας... Έσωσε το f16 με προσγείωση χωρίς ρόδες αφού άδειασε δεξαμενές καυσίμων!

Ιουλίου 09, 2026

   Υποδειγματική κρίνεται από την Πολεμική Αεροπορία η αντίδραση του χειριστή πιλότου του F-16 που πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στ...

  



Υποδειγματική κρίνεται από την Πολεμική Αεροπορία η αντίδραση του χειριστή πιλότου του F-16 που πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Ζάκυνθο, έπειτα από μηχανική βλάβη που παρουσίασε και τη φωτιά που προκλήθηκε στη συνέχεια.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο πιλότος ακολούθησε κατά γράμμα και με απόλυτη επιτυχία όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Ειδικότερα, ο χειριστής άδειασε τις δεξαμενές καυσίμων, προσγείωσε το αεροσκάφος διασώζοντάς το χωρίς να χρησιμοποιήσει τις ρόδες. Σε κάθε περίπτωση η αντίδρασή του θεωρείται άψογη και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να τον συναντήσει ο Νίκος Δένδιας.

Την ίδια ώρα βίντεο δείχνει τη στιγμή που το μαχητικό αεροσκάφος που παρουσίασε βλάβη προσγειώνεται στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου.

 

 Σύμφωνα με πληροφορίες, η πιο πιθανή αιτία του ατυχήματος είναι η διαρροή καυσίμων, την οποία όταν εντόπισε ο πιλότος έσβησε τον κινητήρα και εκτέλεσε την διαδικασία προσγείωσης, χωρίς τροχούς. Από την τριβή στο έδαφος προκλήθηκε η φωτιά. Το αεροδρόμιο της Ζακύνθου θα παραμείνει κλειστό μέχρι να απομακρυνθεί το μαχητικό αεροσκάφος.

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