Άλλαξε την κατάθεσή του ο 74χρονος για την πυρκαγιά στο Σισμανόγλειο: «Έβαλα τη φωτιά επίτηδες»

Όχι κατά λάθος αλλά… επίτηδες έβαλε τελικά τη φωτιά στο νοσοκομείο Σισμανόγλειο ο 74χρονος που συνελήφθη για την υπόθεση. Σύμφωνα με πλη...



Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρουμε από το protothema.gr, ενώ αρχικά ισχυρίστηκε ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κατά λάθος τη στιγμή που κάπνιζε ένα τσιγάρο, στη συνέχεια άλλαξε την κατάθεσή του και παραδέχθηκε ότι έβαλε τη φωτιά επίτηδες.



Μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς ο 74χρονος έφυγε από το νοσοκομείο και κατευθύνθηκε προς το σπίτι του. Τελικά εντοπίστηκε από στελέχη της ομάδας ΔΙΑΣ και συνελήφθη.



Όταν ρωτήθηκε σχετικά από τους ερευνητές της ΔΑΕΕ ανέφερε πως δεν εμπλέκεται στο περιστατικό. Στη συνέχεια έκανε λόγο για λάθος και τελικά ομολόγησε εμπρησμό.



«Ο όροφος γέμισε καπνούς»Ασθενής, ο οποίος νοσηλευόταν σε διπλανό δωμάτιο από αυτό όπου ξεκίνησε η φωτιά, περιέγραψε στο protothema.gr, τα δραματικά δευτερόλεπτα που ακολούθησαν μετά τις πρώτες φλόγες.



Όπως είπε, οι ασθενείς άκουσαν μια νοσηλεύτρια να φωνάζει «φωτιά» και στη συνέχεια πήραν τους ορούς στα χέρια και έτρεχαν στο διάδρομο ο οποίος είχε καλυφθεί από πυκνό καπνό.



«Γύρω στις 5 το ξημέρωμα ξεκίνησε η φωτιά. Ακούσαμε μια νοσηλεύτρια να φωνάζει "φωτιά". Αυτό συνέβη στη Α' Παθολογική, στο δωμάτιο 10. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα είχε γεμίσει παρά πολλούς καπνούς όλος ο όροφος. Εγώ έφυγα τρέχοντας με τον ορό μου στο χέρι. Εγώ, μια ηλικιωμένη και η διπλανή μου ασθενής καταφέραμε να βγούμε έξω και να κατέβουμε στο προαύλιο. Υπήρχαν πολλοί ανάπηροι, ηλικιωμένοι, ανήμποροι να μετακινηθούν αλλά δεν ήταν κανείς να τους βοηθήσει. Μόνοι μας βγήκαμε, δεν μας βοήθησε κάνεις, μόνο η νοσηλεύτρια που φώναζε "φωτιά". Κάποιοι δεν είχαν ξυπνήσει καν γιατί ήταν 5 το ξημέρωμα. Ευτυχώς ξέραμε τη διαδρομή και έτσι μπορέσαμε να βρούμε από το κτίριο γιατί ο διάδρομος ήταν γεμάτος καπνό», περιέγραψε.

Όχι κατά λάθος αλλά… επίτηδες έβαλε τελικά τη φωτιά στο νοσοκομείο Σισμανόγλειο ο 74χρονος που συνελήφθη για την υπόθεση.