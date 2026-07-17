Ισραηλινός Δημοσιογράφος: Στην προστάτιδα της Χαμάς Τουρκία θα δώσουν F-35 οι ΗΠΑ;





Η Τουρκία δεν έχει χαρακτηρίσει ποτέ τη Χαμάς ως τρομοκρατική οργάνωση. Αντίθετα, ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν παρουσιάζει επανειλημμένα τη Χαμάς ως ένα νόμιμο πολιτικό κίνημα και ως οργάνωση «αντίστασης». Η διάκριση δεν είναι απλώς σημασιολογική. Η Τουρκία έχει επιτρέψει στη Χαμάς να δημιουργήσει μια εξελιγμένη επιχειρησιακή βάση στο εσωτερικό της.Σύμφωνα με έγγραφα που κατέλαβαν οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, η Χαμάς χρησιμοποιεί την Τουρκία όχι μόνο ως πολιτικό καταφύγιο, αλλά και ως βάση για τον σχεδιασμό τρομοκρατικών επιθέσεων, την στρατολόγηση πρακτόρων, τη μεταφορά κεφαλαίων και το ξέπλυμα χρήματος.Υπάρχει τουλάχιστον ένα έγγραφο που περιέγραφε το σχέδιο της Χαμάς να ιδρύσει ένα παράρτημα στην Τουρκία, αφιερωμένο στον συντονισμό επιθέσεων κατά του Ισραήλ στο εξωτερικό, όπως δολοφονίες και επιθέσεις σε ισραηλινά πλοία.Η παρουσία της Χαμάς στην Τουρκία επεκτάθηκε σημαντικά μετά την ανταλλαγή του κρατούμενου Γκιλάντ Σαλίτ το 2011, όταν εκατοντάδες παλαιστίνιοι καταδικασμένοι τρομοκράτες που απελάθηκαν από το Ισραήλ εγκαταστάθηκαν στην Τουρκία.Με την πάροδο των ετών, η Χαμάς δημιούργησε ένα εκτεταμένο δίκτυο χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων, ανταλλακτηρίων συναλλάγματος και υλικοτεχνικής υποδομής που βοήθησε στη διατήρηση των τρομοκρατικών της επιχειρήσεων. Η σχέση μεταξύ της κυβέρνησης Ερντογάν και της Χαμάς δεν είναι ούτε κρυφή ούτε τυχαία: οι Τούρκοι ηγέτες συναντώνται ανοιχτά με αξιωματούχους της Χαμάς.Τον Ιανουάριο, ο Ερντογάν δέχθηκε μια αντιπροσωπεία της Χαμάς στην Κωνσταντινούπολη. Ο αρχηγός των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών Ιμπραήμ Καλίν συναντήθηκε αργότερα με ανώτερα στελέχη της Χαμάς στην Άγκυρα για να συζητήσουν σχετικά με τη Λωρίδα της Γάζας, τις συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός και τις περιφερειακές εξελίξεις. Οι εκπρόσωποι της Χαμάς άδραξαν την ευκαιρία για να ευχαριστήσουν προσωπικά τον Ερντογάν για τις προσπάθειες της Τουρκίας.Οι τουρκικές μυστικές και πολιτικές αρχές φιλοξενούν τακτικά αντιπροσωπείες της Χαμάς και διατηρούν άμεσους διαύλους επικοινωνίας με την ηγεσία της ομάδας. Αυτές δεν είναι ενέργειες ενός ουδέτερου μεσολαβητή. Είναι ενέργειες ενός προστάτη.Πιο ανησυχητικές είναι οι αναφορές ότι η Χαμάς έχει εκμεταλλευτεί το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Τουρκίας για να διευκολύνει μαζικές μεταφορές χρημάτων. Σύμφωνα με ισραηλινούς στρατιωτικούς και αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών, πράκτορες της Χαμάς στην Τουρκία διαχειρίζονταν ένα μυστικό δίκτυο ανταλλαγής χρημάτων που μετέφερε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια από το Ιράν σε ηγέτες της Χαμάς. Το δίκτυο χρησιμοποιούσε την τουρκική χρηματοπιστωτική υποδομή για να λαμβάνει, να αποθηκεύει, να μετακινεί και να διανέμει ιρανικά κεφάλαια που προορίζονταν για τις δραστηριότητες της Χαμάς.Η σημασία αυτών των ισχυρισμών δεν μπορεί να υπερεκτιμηθεί. Σε μια εποχή που οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους προσπαθούν να περιορίσουν την ιρανική επιρροή σε όλη τη Μέση Ανατολή, η Τουρκία έχει γίνει ένας κρίσιμος αγωγός για την υποστήριξη της Χαμάς από το Ιράν.Στο μεταξύ, η ρητορική της Τουρκίας απέναντι στο Ισραήλ έχει γίνει ολοένα και πιο ακραία. Μακριά από το να ενεργεί ως ειρηνοποιός, ο Τούρκος πρόεδρος έχει επανειλημμένα υιοθετήσει γλώσσα και αφηγήματα της ίδιας της Χαμάς. Το 2024, ο Ερντογάν δήλωσε: «Η Χαμάς είναι το ίδιο με την πολιτοφυλακή Kuva-yi Milliye (Εθνικές Δυνάμεις) στην Τουρκία κατά τη διάρκεια του Πολέμου της Ανεξαρτησίας».Συγκρίνοντας τη Χαμάς με το εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα της Τουρκίας, ο Ερντογάν ουσιαστικά νομιμοποιεί μια τρομοκρατική οργάνωση που ευθύνεται για το μακελειό της 7ης Οκτωβρίου 2023 –την πιο αιματηρή επίθεση εναντίον Εβραίων από την εποχή του Ολοκαυτώματος. Ο Ερντογάν έχει επίσης προειδοποιήσει ότι το Ισραήλ τελικά θα στοχεύσει την ίδια την Τουρκία. «Εκτός αν σταματήσει», είπε, το Ισραήλ «θα στρέψει το βλέμμα του στην Ανατολία αργά ή γρήγορα».Τέτοιες δηλώσεις δεν είναι απλώς εμπρηστικές. Ενισχύουν την προπαγάνδα της Χαμάς, δαιμονοποιούν το Ισραήλ και ενθαρρύνουν τους ισλαμιστές εξτρεμιστές σε ολόκληρη την περιοχή. Ακόμα πιο ανησυχητικές είναι οι άμεσες απειλές που προέρχονται από την Άγκυρα.Ο Ερντογάν έχει αφήσει να εννοηθεί ότι η Τουρκία θα μπορούσε να κάνει στο Ισραήλ αυτό που έκανε στη Λιβύη και το Ναγκόρνο-Καραμπάχ, σχόλια που ερμηνεύτηκαν ευρέως ως απειλές στρατιωτικής επέμβασης. Η Τουρκία παρείχε προηγμένα οπλισμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, στρατιωτικούς συμβούλους και τακτική υποστήριξη στις συμμαχικές της κυβερνήσεις, οι οποίες μετέτρεψαν με επιτυχία την ισορροπία δυνάμεων στο πεδίο της μάχης.Η επέμβαση της Τουρκίας στη Λιβύη το 2020 απέτρεψε την πτώση της πρωτεύουσας της Λιβύης στα χέρια του Λιβυκού Εθνικού Στρατού του στρατηγού Χαλίφα Χαφτάρ, και έσωσε την αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ Κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας της Λιβύης.Στον πόλεμο του 2020 μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας, η Τουρκία ενήργησε ως ένθερμος υποστηρικτής του Αζερμπαϊτζάν. Η Τουρκία του παρείχε εντατική στρατιωτική εκπαίδευση, επιχειρησιακό σχεδιασμό και οπλισμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones). Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη αποδείχθηκαν εξαιρετικά αποτελεσματικά στην καταστροφή της αρμενικής αεράμυνας και των βαριά οπλισμένων θέσεων, και συνέβαλαν σημαντικά στην αποφασιστική στρατιωτική νίκη του Αζερμπαϊτζάν.Ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Μουσταφά Τσιφτσί δήλωσε πρόσφατα ότι η Ιερουσαλήμ κάποια μέρα θα περιέλθει ξανά υπό τουρκική κυριαρχία. «Όπως και στο παρελθόν, αυτά τα μέρη θα είναι ξανά δικά μας», είπε. «Θα περιέλθουν ξανά, αν θέλει ο Αλλάχ, υπό την κυριαρχία και την εξουσία μας».Τέτοιες δηλώσεις θα προκαλούσαν οργή αν προέρχονταν από οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση. Ωστόσο, μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινότητας έχει αντιδράσει με σιωπή. Οι συνέπειες είναι επικίνδυνες. Κάθε φορά που ο Ερντογάν επαινεί τη Χαμάς, δέχεται αντιπροσωπείες της Χαμάς, κατηγορεί το Ισραήλ για «γενοκτονία» ή απειλεί το Ισραήλ, στέλνει ένα μήνυμα στη Χαμάς ότι έχει ισχυρή διεθνή υποστήριξη.Μια τέτοια ρητορική ενθαρρύνει τη Χαμάς και άλλες τζιχαντιστικές οργανώσεις. Τους ενθαρρύνει να πιστέψουν ότι μπορούν να επιβιώσουν, να ανασυνταχθούν και να συνεχίσουν τον πόλεμο εναντίον του Ισραήλ. Τουλάχιστον, οι δηλώσεις Ερντογάν ξεκαθαρίζουν τις προθέσεις της κυβέρνησής του, αντί να είναι αθόρυβα κρυμμένες εκεί που δεν τις βλέπει κανείς.Οι ειλικρινείς προθέσεις της Τουρκίας, ωστόσο, είναι αυτές που καθιστούν την ιδέα ότι η Τουρκία μπορεί να βοηθήσει στον αφοπλισμό της Χαμάς τόσο ανατριχιαστική. Το να περιμένουμε από την κυβέρνηση Ερντογάν να πιέσει τη Χαμάς να παραδώσει τα όπλα της είναι σαν να περιμένουμε από το Ιράν να διαλύσει τη Χεζμπολάχ.Οι ηγέτες της Τουρκίας έχουν περάσει χρόνια υπερασπιζόμενοι τη Χαμάς, νομιμοποιώντας τη Χαμάς, χρηματοδοτώντας δραστηριότητες που σχετίζονται με τη Χαμάς και παρέχοντας στη Χαμάς διπλωματική και πολιτική κάλυψη. Γιατί να πιστέψει κανείς ότι τώρα θα βοηθήσουν στη διάλυσητης οργάνωσης που οι ίδιοι έχουν στηρίξει;Η πραγματικότητα φαίνεται να είναι ότι ο Ερντογάν έχει τελειοποιήσει ένα διπλό παιχνίδι. Στο δυτικό κοινό, η Τουρκία παρουσιάζεται ως μια υπεύθυνη περιφερειακή δύναμη και απαραίτητος σύμμαχος στο ΝΑΤΟ. Στη Χαμάς και σε άλλα ισλαμιστικά κινήματα, η Τουρκία προσφέρει πολιτική υποστήριξη, διπλωματική προστασία, οικονομικές ευκαιρίες και ιδεολογική αλληλεγγύη.Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν πλέον να αγνοούν την αναξιοπιστία της Τουρκίας. Η Ουάσινγκτον πρέπει να επανεκτιμήσει σοβαρά την πολιτική της απέναντι στην Τουρκία και να σταματήσει να βλέπει την κυβέρνηση Ερντογάν ως έναν ουδέτερο παράγοντα ικανό να προωθήσει την ειρήνη.Ένα καθεστώς που αγκαλιάζει ανοιχτά τη Χαμάς, φιλοξενεί τους πράκτορές της, ανέχεται τα οικονομικά της δίκτυα και επαναλαμβάνει τη ρητορική της δεν παίζει έντιμα. Η Τουρκία φαίνεται ολοένα και περισσότερο να μην αποτελεί μέρος της λύσης, αλλά μέρος του προβλήματος.*Ο Khaled Abu Toameh είναι βραβευμένος δημοσιογράφος με έδρα την Ιερουσαλήμ.