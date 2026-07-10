Κάποτε ήταν χρήσιμο... Τώρα είναι ΑΝΑΓΚΑΙΟ... 10 τρόποι για να δροσιστείτε στο σπίτι χωρίς κλιματιστικό

Είναι γεγονός πως όσο οι μέρες περνούν η θερμοκρασία όλο και θα ανεβαίνει. Η αναζήτηση δροσιάς στο σπίτι είναι μια συνεχής διαδικασία… επι...









Είναι γεγονός πως όσο οι μέρες περνούν η θερμοκρασία όλο και θα ανεβαίνει. Η αναζήτηση δροσιάς στο σπίτι είναι μια συνεχής διαδικασία… επιβίωσης. Η εύκολη λύση είναι να ανάψετε το κλιματιστικό σε βάρος της τσέπης σας φυσικά! Εμείς σας έχουμε, όμως, 10 τρόπους για να δροσιστείτε χωρίς να βάλετε σε λειτουργία το κλιματιστικό.Κρατήστε τα παντζούρια σας κλειστά Όσο απλή κι αν σας φαίνεται αυτή η συμβουλή το 30% της θερμότητας μέσα στο σπίτι προέρχεται από τα παράθυρα. Κρατώντας τα παντζούρια σας κλειστά θα καταφέρετε να μειώσετε το λογαριασμό του ρεύματος έως και 7% ενώ ταυτόχρονα θα κρατήσετε τη θερμοκρασία του χώρου στους 20 ͦC. Η φωτοσκίαση είναι ένα πολύ απλό και έξυπνο αντίστοιχα κόλπο για να παραμείνει το σπίτι σας δροσερό. Αντιστρέψτε το παράδειγμα με αυτό ενός αυτοκινήτου που βρίσκεται παρκαρισμένο στον ήλιο με ένα άλλο που βρίσκεται στη σκιά, κάτω από τις ίδιες θερμοκρασίες περιβάλλοντος. Το αυτοκίνητο που είναι παρκαρισμένο στον ήλιο όταν θα πάτε να το ανοίξετε για να μπείτε μέσα θα πρέπει να περιμένετε μερικά λεπτά πρώτα για βγουν τα θερμά σώματα αέρα που έχουν φυλακιστεί μέσα σε αυτό. Αντίθετα το αυτοκίνητο που βρίσκεται παρκαρισμένο στη σκιά σίγουρα θα έχει αναπτύξει μία θερμοκρασία αλλά θα είναι αποδεκτή ανάλογη των συνθηκών. Γι’ αυτό κρατήστε τα παντζούρια κλειστά κατά τη διάρκεια της ημέρας και ανοίξτε τα όταν ο ήλιος θα έχει πια αποχωρήσει.Εκμεταλλευτείτε τις πόρτες: Αφήνοντας τις πόρτες των δωματίων ανοιχτές αυτόματα θα επιτρέπετε στον αέρα να κυκλοφορεί από δωμάτιο σε δωμάτιο. Καλό θα είναι να το κάνετε τις βραδινές ώρες που η θερμοκρασία μειώνεται. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, από την άλλη, καλό θα ήταν να απομονώνεται τα δωμάτια που θερμαίνονται περισσότερο λόγω της θέσης του ήλιου κλείνοντας τις πόρτες και χρησιμοποιώντας μόνωση αεροστόπ (θα βρείτε σε καταστήματα με είδη σπιτιού) . Αντικαταστήστε το κλιματιστικό με ανεμιστήρα: Υπάρχουν άνθρωποι που παραπονιούνται συνεχώς για έντονους πονοκεφάλους που τους προκαλεί το κλιματιστικό. Αν είστε ένας από αυτούς τότε θα λατρέψετε αυτό το DIY. Γεμίστε ένα μπολ με παγάκια και τοποθετήστε το πάνω σε μία επιφάνεια μπροστά από έναν ανεμιστήρα. Καθήμενοι απέναντι από τον ανεμιστήρα, όταν αυτός θα δουλεύει στην ένταση που επιθυμείτε, θα νιώθετε πως η θάλασσα είναι μπροστά από το καθιστικό σας. Ρυθμίστε τον ανεμιστήρα σας αριστερόστροφα εάν αυτός είναι διπλής λειτουργίας. Και ο ύπνος θέλει την προετοιμασία του Για να μη λιώνετε κυριολεκτικά στον ύπνο σας καλό θα είναι να φροντίσετε να χρησιμοποιείτε τα σωστά υφάσματα. Η κάθε εποχή έχει τα δικά της και το καλοκαίρι το βαμβάκι του! Χρησιμοποιείστε σεντόνια και μαξιλαροθήκες από βαμβάκι που θα επιτρέπουν στο δέρμα να αναπνέει. Χτυπήστε την πηγή του κακού την ώρα του ύπνου: Μπορεί να σας φανεί αστείο μα όταν το δοκιμάσετε θα γελάτε από… χαρά! Γεμίστε μπουκάλια με νερό και βάλτε τα στην κατάψυξη. Πριν επισκεφτείτε το κρεβάτι σας τυλίξτε τα μπουκάλια του νερού με μια πετσέτα και βάλτε τα στο κάτω μέρος του κρεβατιού σας, στη θέση δηλαδή που θα βρίσκονται τα πόδια σας κατά τη διάρκεια του ύπνου. Ξαπλώνοντας θα πάρετε τη θερμοκρασία του πάγου από τα μπουκάλια και αυτό άμεσα θα ρίξει τη δική σας θερμοκρασία σώματος. Tip: Αν το budget σας σας το επιτρέπει μπορείτε να αντικαταστήσετε τα μπουκάλια με gel παγοκύστες που θα βρείτε σε φαρμακεία ή μεγάλα καταστήματα παιχνιδιών. Οι gel παγοκύστες παγώνουν ιδιαίτερα γρήγορα στην κατάψυξη και θα σας επιτρέπουν μεγαλύτερη ευκολία στον ύπνο μιας και είναι πολύ εύκαμπτες. Επικεντρωθείτε στη θερμοκρασία του σώματός σας και όχι του σπιτιού: Αν οι «παλαιότεροι» κατάφεραν να επιβιώσουν χωρίς κλιματιστικό τότε μπορείτε και εσείς. Ξεκινήστε πίνοντας δροσερά ροφήματα και τοποθετώντας νωπά υφάσματα σε περιοχές όπου οι «παλμοί» είναι εμφανείς όπως οι καρποί, ο λαιμός και ο αυχένας. Ανάψτε για λίγο τον απορροφητήρα Όπως όταν μαγειρεύετε ανάβετε τον απορροφητήρα για να πάρει τις μυρωδιές του φαγητού έξω από το σπίτι σας το ίδιο κάντε και για το ζεστό αέρα. Ανάβοντας τον απορροφητήρα θα καταφέρετε να κρατήσετε τα ζεστά ρεύματα έξω από το χώρο σας. Αφήστε το βραδινό αεράκι να μπει Κατά τη διάρκεια της νύχτας η θερμοκρασία κατεβαίνει αισθητά σε σχέση με αυτή της μέρας, ειδικότερα σε κάποιες περιοχές που βρίσκονται κοντά σε δάση ή φυσικές πηγές νερού. Αν βρίσκεστε σε μια τέτοια περιοχή εκμεταλλευτείτε αυτή τη βραδινή αλλαγή της θερμοκρασία και αφήστε τα παράθυρά σας ανοιχτά. Αλλάξτε τους τα φώτα Αντικαταστήστε τις λάμπες πυρακτώσεως με λάμπες φθορισμού ή λάμπες εξοικονόμησης ενέργειας όπως συνηθίζεται να λέγονται. Οι λάμπες πυρακτώσεως εκπέμπουν μεγαλύτερη θερμοκρασία απ’ ότι οι φθορισμού. Κάνοντας αυτή την αλλαγή εκτός ότι θα μειώσετε τη θερμοκρασία μέσα στο σπίτι σας θα κάνετε και μεγαλύτερη οικονομία στην τσέπη σας. Πάμε στο ψητό: Η χρήση της ηλεκτρικής κουζίνας αυξάνει δραματικά τη θερμοκρασία μέσα στο σπίτι, γι’ αυτό κάντε μερικές αλλαγές στο καθημερινό σας μενού! Μπορείτε να μαγειρεύετε από το προηγούμενο βράδυ και να αποφεύγετε την αύξηση της θερμοκρασίας μέσα στο σπίτι από τις θερμές εστίες της ηλεκτρικής κουζίνας τις πρωινές ώρες. Δείτε και κάτι ως ευκαιρία! Βάλτε τα ψητά (της ώρας) στη διατροφή σας ως μία ακόμη ευκαιρία για καλοκαιρινά μαζέματα με φίλους χρησιμοποιώντας μια μικρή ψησταριά στο μπαλκόνι σας ή ακόμα και στην ταράτσα! Εκτός ότι θα μειώσετε τη θερμοκρασία μέσα στο χώρο θα συσφίξετε… και τις σχέσεις σας! Πηγή: spirossoulis.com