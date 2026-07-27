Τραμπ για Νετανιάχου και F-35 στην Τουρκία: «Δεν θα μου υποδείξει κανείς τι θα πουλήσουν οι ΗΠΑ»

Σαφές μήνυμα ότι δεν πρόκειται να δεχθεί πιέσεις σχετικά με τις αμερικανικές εξαγωγές οπλικών συστημάτων έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, αφήνον...

Σαφές μήνυμα ότι δεν πρόκειται να δεχθεί πιέσεις σχετικά με τις αμερικανικές εξαγωγές οπλικών συστημάτων έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, αφήνοντας εκ νέου ανοικτό το ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στην Τουρκία, παρά τις έντονες αντιδράσεις που έχει εκφράσει η ισραηλινή κυβέρνηση.Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της πτήσης του με το Air Force One, λίγες ώρες πριν από τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η Τουρκία υπήρξε σημαντικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών και ξεκαθάρισε πως η τελική απόφαση για τις αμερικανικές πωλήσεις οπλικών συστημάτων ανήκει αποκλειστικά στην Ουάσιγκτον.«Η Τουρκία ήταν ένας σπουδαίος σύμμαχος για εμένα. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είναι φίλος μου και κανείς δεν πρόκειται να μου υπαγορεύσει τι θα πουλήσουμε και τι όχι», δήλωσε χαρακτηριστικά, απορρίπτοντας εμμέσως τις ενστάσεις που έχει διατυπώσει επανειλημμένα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.Ο Τραμπ επανέλαβε ότι η Άγκυρα αποτελεί μια ισχυρή στρατιωτική δύναμη, επισημαίνοντας ότι διαθέτει αξιόμαχο στρατό και σύγχρονο εξοπλισμό. Παραδέχθηκε πάντως ότι η Τουρκία δεν διατηρεί τις καλύτερες σχέσεις με το Ισραήλ και προσωπικά με τον Νετανιάχου, ωστόσο αυτό –όπως άφησε να εννοηθεί– δεν αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τις αποφάσεις της αμερικανικής κυβέρνησης.Το ζήτημα των F-35 έχει επανέλθει στο προσκήνιο μετά τις επαφές που είχαν ο Τραμπ και ο Ερντογάν στο περιθώριο της πρόσφατης Συνόδου του ΝΑΤΟ, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης της στάσης των ΗΠΑ απέναντι στην Τουρκία. Η Άγκυρα είχε αποκλειστεί από το πρόγραμμα των F-35 μετά την προμήθεια του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400, ενώ η ισχύουσα αμερικανική νομοθεσία εξακολουθεί να αποτελεί εμπόδιο για πιθανή επανένταξή της.Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει εκφράσει κατηγορηματικά την αντίθεσή του σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία δεν συμπεριφέρεται ως αξιόπιστος σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Μάλιστα έχει επικαλεστεί τις εντάσεις με την Ελλάδα, τη συνεχιζόμενη κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου και τις, κατά τον ίδιο, επεκτατικές φιλοδοξίες της Άγκυρας, προειδοποιώντας ότι η ενίσχυση της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την ισορροπία ασφαλείας στην περιοχή.Παρά τις δηλώσεις του Τραμπ, πάντως, η επίσημη θέση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ παραμένει αμετάβλητη. Όπως έχει καταστήσει σαφές το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, η Τουρκία εξακολουθεί να μην πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, καθώς δεν έχει εκπληρώσει όλες τις απαιτήσεις που συνδέονται με το καθεστώς κυρώσεων CAATSA.Στις ίδιες δηλώσεις, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε εκτενώς και στις εξελίξεις γύρω από το Ιράν, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές μεταξύ των δύο πλευρών. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Τεχεράνη ζήτησε συνάντηση τόσο μέσω διαμεσολαβητών όσο και απευθείας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι υπάρχουν «καλές πιθανότητες» να υπάρξει πρόοδος στις συνομιλίες.«Αυτή τη στιγμή συζητάμε με το Ιράν. Οι συνομιλίες είναι θετικές και μπορούν να προκύψουν καλά αποτελέσματα. Αν δεν υπήρχε προοπτική, δεν θα ζητούσαν συνάντηση», δήλωσε, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η πίεση που ασκούν οι ΗΠΑ είναι ο βασικός λόγος που η ιρανική πλευρά επέστρεψε στο τραπέζι του διαλόγου.Ταυτόχρονα, επανέλαβε ότι η στρατιωτική επιλογή παραμένει ανοικτή, προειδοποιώντας πως εάν οι διαπραγματεύσεις δεν οδηγήσουν σε αποτέλεσμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να επανέλθουν σε δυναμικές στρατιωτικές επιχειρήσεις.Αναφερόμενος στις στρατιωτικές δυνατότητες της χώρας του, ο Τραμπ διαβεβαίωσε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις διαθέτουν επαρκή αποθέματα πυρομαχικών και πυραύλων αναχαίτισης, σημειώνοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η ενίσχυση της παραγωγής, ιδιαίτερα των συστημάτων Patriot. Παράλληλα απέδωσε στην προηγούμενη κυβέρνηση Μπάιντεν τη μείωση των αποθεμάτων, εξαιτίας –όπως είπε– των μεγάλων ποσοτήτων οπλισμού που στάλθηκαν στην Ουκρανία.Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε ακόμη στις πληροφορίες που παρουσίασε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με τις οποίες η Ρωσία φέρεται να παρείχε στο Ιράν δορυφορικές πληροφορίες για στρατιωτικούς στόχους στον Κόλπο. Ο Τραμπ δήλωσε ότι σκοπεύει να θέσει προσωπικά το ζήτημα στον Βλαντίμιρ Πούτιν. «Θα τον ρωτήσω και θα μάθουμε τι πραγματικά συμβαίνει», ανέφερε.Τέλος, σχολιάζοντας την κατάσταση στην Υεμένη, επισήμανε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεργάζονται στενά με τη Σαουδική Αραβία, χωρίς όμως να συμμετέχουν επί του παρόντος στις συγκρούσεις με τους Χούθι. Δεν απέκλεισε, ωστόσο, το ενδεχόμενο αμερικανικής εμπλοκής εφόσον οι εξελίξεις το καταστήσουν αναγκαίο.