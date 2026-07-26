Άφωνοι...!!! Δείτε πώς κατασκευάζεται ένα μαχητικό F-18 Super Hornet μέσα σε τέσσερα λεπτά! ΒΙΝΤΕΟ









F / A-18 Super Hornet ειναι πράγματι ενα απίστευτο μαχητικό αεροσκάφος.Το πολλαπλού ρόλου μαχητικό μπορει να εκτελεί διάφορες αποστολές παράλληλα (και απο αεροπλανοφόρα) κι έχει κορυφαία ταχύτητα Mach 1,8 (1190 μίλι/ώρα ή 1915 χλμ/ώρα στα 40.000 πόδια ή 12.190 m).Μπορεί επίσης να φέρει μια μεγάλη γκάμα από βόμβες και πυραύλους, συμπεριλαμβανομένων αέρος-αέρος και αέρος-εδάφους, που συμπληρώνονται από ένα κανόνι 20 χιλιοστών.Ίσως όμως το πιο εντυπωσιακό απ'ολα ειναι να το παρακολουθεί κανείς κατα την διάρκεια της κατασκευής του. Το παρακάτω βίντεο, από το The Boeing Store, παρουσιάζει το F18 Super Hornet από την αρχή μέχρι το τέλος σε μόνο 4 λεπτά!