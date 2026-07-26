Οι μουσουλμάνοι βουλευτές Ροδόπης Ιλχάν Αχμέτ και Οζγκιούρ Φερχάτ προτίμησαν το Προεδρικό Μέγαρο από το μνημόσυνο του Σαδίκ!

Κάθε χρόνο όλο και λιγότεροι ανταποκρίνονται στο αναχρονιστικό και εθνικιστικό κάλεσμα του κόμματος «Φιλίας, Ισότητας & Ειρήνης» (DE...

















Κάθε χρόνο όλο και λιγότεροι ανταποκρίνονται στο αναχρονιστικό και εθνικιστικό κάλεσμα του κόμματος «Φιλίας, Ισότητας & Ειρήνης» (DEB), για το ετήσιο μνημόσυνο του Αχμέτ Σαδίκ. Φέτος, συμπληρώθηκαν 31 χρόνια από τον θάνατο του πρώην βουλευτή Ροδόπης και ιδρυτή του μειονοτικού κόμματος DEB, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε τροχαίο δυστύχημα.Exθές σας ενημερώναμε από τον stoxos.gr με τίτλο «Τρείς κι ο τούρκικος κούκος στο μνημόσυνο του πράκτορα Αχμέτ Σαδίκ!» ότι παρά την τεράστια κινητοποίηση, ούτε διακόσιοι νοματαίοι δεν μαζεύτηκαν για το μνημόσυνο του Σαδίκ στην Κομοτηνή, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται οι υπάλληλοι και οι χρηματοδοτούμενοι του προξενείου καθώς και καμιά πενηνταριά κουβαλημένοι από την τουρκία ως εκπρόσωποι του χρηματοδοτικού οργανισμού.Παρά τη μεγάλη κινητοποίηση μελών του DEB, με ατομικές προσκλήσεις, τηλέφωνα και μηνύματα στα social media, οι μουσουλμάνοι της Θράκης γύρισαν την πλάτη στην τουρκική προπαγάνδα.Δεν παρέστη στην αναχρονιστική αυτή εκδήλωση ο βουλευτής Ροδόπης του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Ιλχάν Αχμέτ, ο οποίος βρίσκεται σε ανοιχτή σύγκρουση με τον μηχανισμό του Τουρκικού Προξενείου στην Κομοτηνή που τον έχει καταγγείλει πολλές φορές δημόσια για προσπάθεια χειραγώγησης της μειονοτικής ψήφου στην περιοχή μας. Αντιθέτως, την ίδια ώρα βρέθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, για την επέτειο αποκατάστασης της ελληνικής Δημοκρατίας.Το ίδιο έπραξε και ο ανεξάρτητος βουλευτής Ροδόπης Οζγκιούρ Φερχάτ, ο οποίος γύρισε την πλάτη στο μνημόσυνο, προκειμένου να παραστεί στην εκδήλωση στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο τελευταίος δε το πζίζει καλό παιδί και για έναν επιπλέον λόγο.... Θέλει να επανεκλεγεί και ψάχνει άρμα!