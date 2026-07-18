Πολεμική Αεροπορία: Η Elbit Systems προτείνει το αεροσκάφος C-390 Millennium στην έκδοση συλλογής πληροφοριών και ηλεκτρονικού πολέμου

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε ( δείτε ΕΔΩ ) ότι στις 14 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ), συνάντη...
Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε (δείτε ΕΔΩ) ότι στις 14 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ), συνάντηση εκπροσώπων της εταιρείας Elbit Systems, με αρμόδιους επιτελείς ΓΕΑ, του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ) και της Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ). Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση επί των δυνατοτήτων της έκδοσης ISR/SIGINT (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance/Signal Intelligence) του αεροσκάφους C-390 Millennium. Η παρουσίαση της έκδοσης ηλεκτρονικού πολέμου του C-390 Millennium έγινε στις αρχές του περασμένου Φεβρουαρίου.
Το αεροσκάφος είναι αποτέλεσμα συνεργασίας της Embraer και της Elbit Systems. Συγκεκριμένα, με τη συλλογή συστημάτων και αισθητήρων Air Keeper, της ισραηλινής εταιρίας, το αεροσκάφος μετατρέπεται σε κέντρο συλλογής πληροφοριών, επιτήρησης, αναγνώρισης και ηλεκτρονικού πολέμου. To Air Keeper επιτρέπει τον εντοπισμό, την παρεμβολή και την καταστολή εχθρικών αντιαεροπορικών συστημάτων, ενώ λειτουργεί και κέντρο παραγωγής και διαβίβασης πληροφοριών, σε πραγματικό χρόνο, προς φίλιες δυνάμεις στην ξηρά, την θάλασσα και τον αέρα. Να σημειωθεί ότι η εναλλαγή, από αεροσκάφος συλλογής πληροφοριών σε αεροσκάφος ηλεκτρονικού πολέμου είναι εύκολη και γρήγορη υπόθεση.
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