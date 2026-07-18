Του έχει γίνει εμμονή! Αποποινικοποίηση της χρήσης κάνναβης πρότεινε για χιλιοστή φορά ο Γιώργος Παπανδρέου

Ο Γιώργος Παπανδρέου αναφέρθηκε σε παραδείγματα χωρών που έχουν αποποινικοποιήσει την χρήση, όπως η Πορτογαλλία, λέγοντας ότι δεν μετατρά...

Ο Γιώργος Παπανδρέου αναφέρθηκε σε παραδείγματα χωρών που έχουν αποποινικοποιήσει την χρήση, όπως η Πορτογαλλία, λέγοντας ότι δεν μετατράπηκε σε «Μέκκα των ναρκωτικών»«Ναι» στην αποποινικοποίηση της κάνναβης λέει ο Γιώργος Παπανδρέου, μιλώντας στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής αναφορικά με τις νέες ρυθμίσεις ελέγχου των προϊόντων κάνναβης, όπως έχουν ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο για τον Προσωπικό Βοηθό για τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ).Ο Γιώργος Παπανδρέου αναφέρθηκε σε παραδείγματα χωρών που έχουν αποποινικοποιήσει την χρήση, όπως η Πορτογαλλία, λέγοντας ότι δεν μετατράπηκε σε «Μέκκα των ναρκωτικών». Στην βάση αυτή πρότεινε την «άμεση αποποινικοποίηση της προμήθειας, κατοχής, χρήσης και περιορισμένης καλλιέργειας κάνναβης αποκλειστικά για προσωπική χρήση». Παράλληλα όμως με την «απαγόρευση διαφήμισης, αυστηρή προστασία των ανηλίκων, έλεγχος ηλικίας, ουσιαστική ενημέρωση για τους κινδύνους» και ένα «αυστηρά ρυθμιζόμενο σύστημα νόμιμης διάθεσης σε ενηλίκους — χωρίς επιθετική εμπορευματοποίηση — με έλεγχο παραγωγής, περιεκτικότητας, τιμής, σημείων διάθεσης και προέλευσης κεφαλαίων»Αναφερόμενος σε διατάξεις του νομοσχεδίου που ορίζουν αυστηρές διατάξεις σχετικά με τα προϊόντα που συσχετίζονται με την κάνναβη σημείωσε ότι οι προβλέψεις «ορθώς προβλέπουν ελέγχους. Όμως το κεφάλαιο παραμένει εγκλωβισμένο στην ίδια παλιά, αποτυχημένη λογική: περισσότερες απαγορεύσεις, ευρύτερες ποινικές διατάξεις, αυστηρότερες κυρώσεις. Δεν αγγίζει τον πυρήνα του προβλήματος».Σημείωσε ότι σήμερα «τα παράνομα δίκτυα καθορίζουν τι πωλείται, πόσο ισχυρό είναι, με τι νοθεύεται, σε ποιον πωλείται - ακόμα και σε ανήλικους - και σε ποια τιμή. Αυτά εισπράττουν τα κέρδη. Αυτά ξεπλένουν το μαύρο χρήμα. Η απαγόρευση δεν εξαφάνισε την αγορά. Την παρέδωσε στη μαφία». Πρόσθεσε ότι η απαγόρευση «δεν καταργεί τον κίνδυνο. Καταργεί τη δυνατότητα της Πολιτείας να τον ελέγξει. Και η ψευδαίσθηση ότι η αστυνομία θα ελέγξει την αγορά καταρρέει μπροστά σε ένα γεγονός: ναρκωτικά διακινούνται ακόμη και μέσα στις φυλακές».