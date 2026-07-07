CNNi: Ο Τραμπ σχεδιάζει να παρακάμψει το Κογκρέσο για να δώσει τα F-35 στην Τουρκία

Στην κρίσιμη Σύνοδο του ΝΑΤΟ ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να παίξει το ρόλο «πρωταγωνιστή» και το ερώτημα είναι αν η δήλωσή του ότι θα κά...

Στην κρίσιμη Σύνοδο του ΝΑΤΟ ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να παίξει το ρόλο «πρωταγωνιστή» και το ερώτημα είναι αν η δήλωσή του ότι θα κάνει «ένα μεγάλο δώρο» στον Ερντογάν συνδέεται με τα F-35. Όπως αποκαλύπτει το CNNi, ο Αμερικανός πρόεδρος θα δώσει το «σήμα» ότι είναι πρόθυμος να πουλήσει στην Τουρκία τα μαχητικά αεροσκάφη παρά την απαγόρευση του Κογκρέσου.Αμερικανοί αξιωματούχοι μιλώντας στο CNNi αναφέρουν πως ο Τραμπ σχεδιάζει να ανατρέψει την απαγόρευση που είχε θέσει σε ισχύ κατά την πρώτη του θητεία.Το πώς ακριβώς σχεδιάζει ο Τραμπ να παρακάμψει την απαγόρευση του Κογκρέσου για τις πωλήσεις μαχητικών αεροσκαφών παραμένει ασαφές.Υπενθυμίζεται ότι, ο Τραμπ απαγόρευσε στην Τουρκία την αγορά των αμερικανικής κατασκευής F-35 το 2019, αφότου η Άγκυρα αγόρασε το ρωσικό σύστημα αεράμυνας S-400. Ήταν μία απόφαση, ωστόσο, σύμφωνα με το CNNi που έλαβε απρόθυμα, κατηγορώντας την κυβέρνηση Ομπάμα και εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του στον Ερντογάν για την «πολύ δύσκολη θέση στην οποία τον έχει φέρει»Έκτοτε, το Κογκρέσο αναβάθμισε την απαγόρευση σε νόμο το 2020, τον λεγόμενο Νόμος περί Εξουσιοδότησης Εθνικής Άμυνας (NDAA), και απαγορεύοντας την παραχώρηση F-35 στην Τουρκία, εφόσον αυτή διατηρεί τα S-400.Το ρωσικό σύστημα έχει κατασκευαστεί για να αντιμετωπίσει την τεχνολογία των stealth. Στη βάση αυτή, Αμερικανοί αξιωματούχοι ανησυχούν ότι εάν η Τουρκία παραλάβει τα F-35, το ρωσικό σύστημα θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για τη συγκέντρωση πολύτιμων πληροφοριών σχετικά με το μαχητικό αεροσκάφος.Για να μπορέσει ο Τραμπ να αλλάξει τον νόμο πρέπει να λάβει την έγκριση του Κογκρέσου, στο οποίο ήδη έχουν αρχίσει να καταγράφονται αντιδράσεις.