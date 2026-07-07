Δαχτυλίδι με το πρόσωπο της Ελληνίδας Φαραώ Αρσινόης Γ’ βρέθηκε στη …Ρωσία

Η ανακάλυψη από Ρώσους αρχαιολόγους ενός χάλκινου δαχτυλιδιού ηλικίας άνω των 2.200 ετών που φέρει την εικόνα της βασίλισσας της Αιγύπτο...







«Δαχτυλίδι της Πτολεμαϊκής περιόδου αποκαλύπτει μια ιστορική έκπληξη: Μια σπάνια εικόνα 2200 ετών μιας Αιγύπτιας βασίλισσας βρέθηκε στη Ρωσία», γράφει το αραβικό δημοσίευμα



Η σημασία του νέου δαχτυλιδιού έγκειται στο γεγονός ότι πιστεύεται ότι η εικόνα του είχε χαραχθεί όσο η βασίλισσα ήταν ακόμα ζωντανή, κάτι που είναι εξαιρετικά σπάνιο, ειδικά επειδή η χρονολογία του αντικειμένου ταιριάζει απόλυτα με την χρονολόγηση των αγγείων, των αμφορέων και άλλων αρχαιολογικών ευρημάτων που βρέθηκαν στην ίδια τοποθεσία, δίνοντας στην ανακάλυψη εξαιρετική χρονολογική αξιοπιστία.



Νέα στοιχεία για τη σχέση μεταξύ Αιγύπτου και Μαύρης Θάλασσας



Αυτή η ανακάλυψη επιβεβαιώνει ότι η αιγυπτιακή επιρροή στην Πτολεμαϊκή εποχή δεν περιοριζόταν στην ανατολική Μεσόγειο, αλλά επεκτάθηκε μέσω εμπορικών δικτύων σε μακρινές πόλεις και λιμάνια στον Εύξεινο Πόντο, όπου αγαθά, ιδέες και βασιλικά σύμβολα μετακινούνταν μεταξύ των πολιτισμών, παραμένοντας μια απόδειξη, περισσότερο από δύο χιλιάδες χρόνια αργότερα, της θέσης της Αιγύπτου ως μιας από τις μεγάλες δυνάμεις του αρχαίου κόσμου, καταλήγει το αιγυπτιακό δημοσίευμα.



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«Δαχτυλίδι της Πτολεμαϊκής περιόδου αποκαλύπτει μια ιστορική έκπληξη: Μια σπάνια εικόνα 2200 ετών μιας Αιγύπτιας βασίλισσας βρέθηκε στη Ρωσία», γράφει το αραβικό δημοσίευμαΗ σημασία του νέου δαχτυλιδιού έγκειται στο γεγονός ότι πιστεύεται ότι η εικόνα του είχε χαραχθεί όσο η βασίλισσα ήταν ακόμα ζωντανή, κάτι που είναι εξαιρετικά σπάνιο, ειδικά επειδή η χρονολογία του αντικειμένου ταιριάζει απόλυτα με την χρονολόγηση των αγγείων, των αμφορέων και άλλων αρχαιολογικών ευρημάτων που βρέθηκαν στην ίδια τοποθεσία, δίνοντας στην ανακάλυψη εξαιρετική χρονολογική αξιοπιστία.Νέα στοιχεία για τη σχέση μεταξύ Αιγύπτου και Μαύρης ΘάλασσαςΑυτή η ανακάλυψη επιβεβαιώνει ότι η αιγυπτιακή επιρροή στην Πτολεμαϊκή εποχή δεν περιοριζόταν στην ανατολική Μεσόγειο, αλλά επεκτάθηκε μέσω εμπορικών δικτύων σε μακρινές πόλεις και λιμάνια στον Εύξεινο Πόντο, όπου αγαθά, ιδέες και βασιλικά σύμβολα μετακινούνταν μεταξύ των πολιτισμών, παραμένοντας μια απόδειξη, περισσότερο από δύο χιλιάδες χρόνια αργότερα, της θέσης της Αιγύπτου ως μιας από τις μεγάλες δυνάμεις του αρχαίου κόσμου, καταλήγει το αιγυπτιακό δημοσίευμα.

Η ανακάλυψη από Ρώσους αρχαιολόγους ενός χάλκινου δαχτυλιδιού ηλικίας άνω των 2.200 ετών που φέρει την εικόνα της βασίλισσας της Αιγύπτου Αρσινόης Γ΄, κατά τη διάρκεια ανασκαφών στην ρωσική πόλη Ανάπα του Εύξεινου Πόντου, έχει προκαλέσει παγκόσμιο ενδιαφέρον, αναδεικνύοντας την ισχυρή πολιτιστική και εμπορική επιρροή της Πτολεμαϊκής Αιγύπτου πέρα ​​από τα σύνορά της.Η ανακάλυψη είναι ένα από τα σπανιότερα αντικείμενα που συνδέονται με την Πτολεμαϊκή εποχή, κατά την οποία οι φαραώ ήταν ελληνικής καταγωγής με μητρική γλώσσα την ελληνική.Οι ερευνητές πιστεύουν ότι η επιγραφή στο δαχτυλίδι έγινε κατά τη διάρκεια της ζωής της βασίλισσας, γεγονός που του προσδίδει μεγάλη ιστορική και επιστημονική αξία.Το δαχτυλίδι βρέθηκε μέσα σε μια αρχαία οικία που χρονολογείται από την ελληνιστική περίοδο.Η ανακάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια ανασκαφών που διεξήγαγε το Ινστιτούτο Αρχαιολογίας της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών στην τοποθεσία «Voskresenskoye-6», που βρίσκεται στο κέντρο της Ανάπα, όπου η αποστολή αποκάλυψε τα ερείπια ενός οικισμού που χρονολογείται από τον τέταρτο και τρίτο αιώνα π.Χ.Κατά την εξέταση ενός λάκκου που ήταν προσαρτημένος σε ένα από τα παλιά σπίτια, οι ερευνητές βρήκαν, ανάμεσα σε θραύσματα αμφορέων και κεραμικών αγγείων που εισήχθησαν από τα νησιά της Χίου, της Ποντιακής Ηράκλειας και της περιοχής της Κολχίδας, ένα μεγάλο χάλκινο δαχτυλίδι με οβάλ πρόσωπο που φέρει χαραγμένη την εικόνα ενός γυναικείου προσώπου.Αφού διεξήγαγαν συγκριτικές μελέτες, οι ειδικοί επιβεβαίωσαν ότι η εικόνα χρονολογείται από την εποχή της βασίλισσας Αρσινόης Γ΄, η οποία κυβέρνησε την Αίγυπτο μεταξύ 220 και 204 π.Χ., στο απόγειο της Πτολεμαϊκής εποχής.Η Αρσινόη Γ΄ ανήκε στη δυναστεία των Πτολεμαίων που κυβέρνησε την Αίγυπτο μετά τον Μέγα Αλέξανδρο και έζησε σε μια περίοδο μεγάλης πολιτικής και εμπορικής ακμής για την Αίγυπτο, προτού δολοφονηθεί εν μέσω αγώνων για την εξουσία μέσα στο βασιλικό παλάτι.Οι ερευνητές πιστεύουν ότι η εύρεση της εικόνας του σε μια τόσο απομακρυσμένη περιοχή όπως το βόρειο τμήμα του Εύξεινου Πόντου, αντικατοπτρίζει την έκταση των εμπορικών και πολιτιστικών δεσμών που συνέδεαν την Αλεξάνδρεια με λιμάνια στις βόρειες ακτές του Εύξεινου Πόντου κατά την ελληνιστική περίοδο.Η σπάνια ανακάλυψη επιβεβαιώνει την τεράστια επιρροή της Πτολεμαϊκής ΑιγύπτουΟι ερευνητές σημείωσαν ότι αυτός ο τύπος Πτολεμαϊκού δαχτυλιδιού είναι εξαιρετικά σπάνιος, καθώς μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί μόνο έξι παρόμοια παραδείγματα, σχεδόν όλα εκ των οποίων ανακαλύφθηκαν κοντά στην αρχαία πόλη Γοργίβια, η οποία αντιπροσωπεύει τη σημερινή πόλη Ανάπα, ή μέσα στους τάφους των φυλών Μοέτι στην περιοχή Κουμπάν.