Η CENTCOM επιβεβαίωσε τον θάνατο και τρίτου Αμερικανού στρατιώτη

ΗCENTCOM επιβεβαίωσε τον θάνατο ενός τρίτου Αμερικανού στρατιώτη και παρείχε δυσοίωνες ενημερώσεις για την επίθεση στην Ιορδανία. Ο αριθ...

ΗCENTCOM επιβεβαίωσε τον θάνατο ενός τρίτου Αμερικανού στρατιώτη και παρείχε δυσοίωνες ενημερώσεις για την επίθεση στην Ιορδανία.Ο αριθμός των νεκρών τώρα:Ιορδανία (17 Ιουλίου): Δύο στρατιωτικοί σκοτώθηκαν, ένας εξακολουθεί να αγνοείται. Μετά από ενδελεχή έρευνα, το προσωπικό των ΗΠΑ εντόπισε άγνωστα λείψανα στο σημείο. Η διαδικασία ταυτοποίησης βρίσκεται σε εξέλιξη. Η CENTCOM δεν έχει δηλώσει ότι τα λείψανα ανήκουν στον αγνοούμενο στρατιωτικό — ότι η επαλήθευση βρίσκεται σε εξέλιξη.Ιράκ (18 Ιουλίου): Ένας τρίτος στρατιωτικός σκοτώθηκε στο βόρειο Ιράκ κατά τη διάρκεια ελεγχόμενης πυροδότησης μη εκραγέντων πυρομαχικών από ένα καταρριφθέν ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος μονής κατεύθυνσης.Ένας δεύτερος τραυματίστηκε (ελαφρύς τραυματισμός). Σύμφωνα με τους New York Times, επικαλούμενους Αμερικανούς αξιωματούχους, ο στρατιώτης που σκοτώθηκε δεν ήταν τεχνικός EOD, χτυπήθηκε από θραύσματα έκρηξης και συντρίμμια όταν εξερράγη το μη επανδρωμένο αεροσκάφος.Αυτό αυξάνει τον αριθμό των επιβεβαιωμένων θανάτων Αμερικανών στρατιωτικών σε αυτόν τον πόλεμο του Ιράν, με έναν στρατιωτικό να εξακολουθεί να αγνοείται επίσημα. Η CENTCOM αποκρύπτει όλες τις ταυτότητες μέχρι 24 ώρες μετά την ενημέρωση των οικογενειών.Ο θάνατος στο Ιράκ αποτελεί υπενθύμιση ότι ο κίνδυνος δεν είναι μόνο τα εισερχόμενα πυρά — τα καταρριφθέντα ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη αφήνουν μη εκραγέντα πυρομαχικά που σκοτώνουν κατά την εξουδετέρωσή τους.Η CENTCOM δήλωσε ότι η ένατη συνεχόμενη νύχτα επιθέσεων στο Ιράν την Κυριακή «στόχευσαν συγκεκριμένα μέλη του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης που εξαπέλυσαν τις επιθέσεις που σκότωσαν τα δύο μέλη των ενόπλων δυνάμεων στην Ιορδανία», με τη διατύπωση εκδίκησης να είναι πλέον σαφής στην επιχειρησιακή γλώσσα.Οι ντόπιοι αναφέρουν πυρκαγιές που καίνε στο πεδίο πυραύλων Tabriz, το οποίο λειτουργεί η Αεροδιαστημική Δύναμη των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC-AF), στην επαρχία του Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν στο Βορειοδυτικό Ιράν, μετά από επιθέσεις απόψε από την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ.Οι τελευταίες απώλειες ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό των επιβεβαιωμένων θανάτων Αμερικανών στρατιωτών στους 17 (ή 18 ανάλογα με την καταμέτρηση μη πολεμικών συμβάντων) από την έναρξη της ένοπλης σύγκρουσης με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Η CENTCOM κρατά προσωρινά απόρρητα τα ονόματα των θυμάτων μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση των οικογενειών τους. Σε απάντηση, οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν διαδοχικά κύματα αντιποίνων πλήττοντας στρατιωτικές υποδομές, κέντρα διοίκησης και συστήματα αεράμυνας του Ιράν.