ΥΠΕΞ Ισραήλ:«Απαράδεκτη η συνεχιζόμενη τουρκική στρατιωτική παρουσία σε Κύπρο»

Σαφές μήνυμα στήριξης προς την Κυπριακή Δημοκρατία εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ με αφορμή τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την ...

Σαφές μήνυμα στήριξης προς την Κυπριακή Δημοκρατία εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ με αφορμή τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την τουρκική εισβολή του 1974.Σε ανάρτησή του, το ισραηλινό ΥΠΕΞ επαναβεβαιώνει την «αταλάντευτη υποστήριξή του στην κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας», εκφράζοντας παράλληλα την αλληλεγγύη του προς την Κύπρο.Το Ισραήλ χαρακτηρίζει «απαράδεκτη» τη συνεχιζόμενη τουρκική στρατιωτική παρουσία στο βόρειο τμήμα του νησιού, καθώς και τις «επίμονες προσπάθειες της Άγκυρας να μεταβάλει το υφιστάμενο καθεστώς μέσω μονομερών ενεργειών».Παράλληλα, ως στρατηγικός εταίρος και γείτονας της Κυπριακής Δημοκρατίας, το Ισραήλ καλεί στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με στόχο την επίτευξη μιας δίκαιης, βιώσιμης και διαρκούς λύσης του Κυπριακού.Στην ανακοίνωσή του, το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει:«Το Ισραήλ επαναβεβαιώνει την αταλάντευτη υποστήριξή του στην κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας και εκφράζει την αλληλεγγύη του προς την Κύπρο, με αφορμή την επέτειο της τουρκικής εισβολής του 1974. Η συνεχιζόμενη τουρκική στρατιωτική παρουσία στο βόρειο τμήμα του νησιού, καθώς και οι επίμονες προσπάθειες της Άγκυρας να μεταβάλει το status quo μέσω μονομερών ενεργειών, είναι απαράδεκτες. Ως στρατηγικός εταίρος και γείτονας της Κύπρου, το Ισραήλ καλεί στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για μια δίκαιη, βιώσιμη και διαρκή λύση της σύγκρουσης».