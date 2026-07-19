Αμερικανοί αξιωματούχοι: Ο Τραμπ ζήτησε από τη CENTCOM να «ανοίξει τις πύλες της Κόλασης» στο Ιράν

Σε τροχιά νέας και επικίνδυνης κλιμάκωσης εισέρχεται η σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή στη CENTCOM να «ανοίξει τ...

Σε τροχιά νέας και επικίνδυνης κλιμάκωσης εισέρχεται η σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή στη CENTCOM να «ανοίξει τις πύλες της Κόλασης» στο Ιράν, μετά τον θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτικών σε ιρανικό πλήγμα στην Ιορδανία, σύμφωνα με αξιωματούχους που επικαλείται το NPR.Δύο Αμερικανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν σε ιρανική επίθεση εναντίον αεροπορικής βάσης στην Ιορδανία, σε μια εξέλιξη που κλιμακώνει περαιτέρω την ανταλλαγή επιθέσεων της τελευταίας εβδομάδας, καθώς οι δύο πλευρές πλήττουν όλο και πιο κρίσιμους στόχους.Η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM), που είναι αρμόδια για τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, επιβεβαίωσε τους δύο θανάτους και ανακοίνωσε ότι ένας ακόμη Αμερικανός στρατιωτικός αγνοείται μετά την επίθεση.Σύμφωνα με τη CENTCOM, τέσσερις στρατιωτικοί διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Ιορδανίας για νοσηλεία και έχουν ήδη λάβει εξιτήριο. Άλλοι στρατιωτικοί, που εξετάστηκαν για ελαφρά τραύματα, επέστρεψαν στα καθήκοντά τους.Οι θάνατοι των δύο Αμερικανών στρατιωτικών ενδέχεται να πυροδοτήσουν σφοδρή αμερικανική απάντηση, προσθέτοντας νέα ένταση σε μια ήδη κλιμακούμενη σύγκρουση. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν διεύρυναν τόσο την έκταση όσο και την ένταση των επιθέσεών τους, πλήττοντας κρίσιμες υποδομές, μεταξύ των οποίων σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και εγκαταστάσεις ύδρευσης, χωρίς να διαφαίνεται προς το παρόν κάποια προοπτική αποκλιμάκωσης ή τερματισμού των εχθροπραξιών.Ο υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι η «θυσία» των Αμερικανών στρατιωτικών που σκοτώθηκαν από ιρανικό πλήγμα στην Ιορδανία θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο την αποφασιστικότητα της Ουάσινγκτον.«Καλό ταξίδι, ήρωες», έγραψε ο Χέγκσεθ, λίγο μετά την επιβεβαίωση των θανάτων από την Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.