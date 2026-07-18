59χρονος αλβανός τραυμάτισε άνδρα με χαρτοκόπτη και παρέσυρε 26χρονο μοτοσικλετιστή πριν συλληφθεί στον Κολωνό

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου (18/7) στον Κολωνό, όταν ένας 59χρονος, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρει...



Ο 59χρονος αλβανικής καταγωγής τσακώθηκε με έναν άλλο άνδρα στο φούρνο και τον τραυμάτισε ελαφρά με χαρτοκόπτη. Το θύμα αγνώστων στοιχείων, αμέσως μετά το περιστατικό αποχώρησε από το σημείο και έτσι δεν τον εντόπισαν στο σημείο οι αστυνομικοί που κλήθηκαν, σύμφωνα με την ΕΡΤ.



Στη συνέχεια ο 59χρονος διέφυγε με το αυτοκίνητό του και παρέσυρε έναν 26χρονο μοτοσικλετιστή στη συμβολή των οδών Βοσπόρου και Αγίας Σοφίας τον οποίο επίσης τραυμάτισε ελαφρά και εγκατέλειψε.



Μετά από κινητοποίηση της αστυνομίας και αναζητήσεις, εντοπίστηκε ο 59χρονος και συνελήφθη για πρόκληση σωματικών βλαβών, επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και εγκατάλειψη.

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου (18/7) στον Κολωνό, όταν ένας 59χρονος, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, τραυμάτισε ελαφρά έναν άνδρα με χαρτοκόπτη μέσα σε φούρνο και αργότερα παρέσυρε με το αυτοκίνητό του έναν 26χρονο μοτοσικλετιστή, εγκαταλείποντας το σημείο. Ο δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη.