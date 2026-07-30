Ισπανία: Υγρή Υποδοχή Ήρωα από τους Ισπανούς σε Έλληνα πιλότο Canadair με «αψίδα νερού» - Βίντεο

Υποδοχή ήρωα επεφύλαξαν οι Ισπανοί σε Έλληνα πιλότο Canadair κατά την άφιξη του στην Ισπανία, προκειμένου να συμμετάσχει στην επιχείρηση...

Υποδοχή ήρωα επεφύλαξαν οι Ισπανοί σε Έλληνα πιλότο Canadair κατά την άφιξη του στην Ισπανία.

Ο πιλότος μας είχε συνδράμει και στο παρελθόν σε κατάσβεση πυρκαγιών στην Ισπανία και οι συνάδελφοι δε το ξέχασα.

Μόλις έφτασαν τα Ελληνικά πυροσβεστικά ρίχτηκαν στην μάχη

Τα Τουρκικά…



pic.twitter.com/DGkogGQEEB — Carico The Lionheart (@carico1970) July 29, 2026

Υποδοχή ήρωα επεφύλαξαν οι Ισπανοί σε Έλληνα πιλότο Canadair κατά την άφιξη του στην Ισπανία, προκειμένου να συμμετάσχει στην επιχείρηση κατάσβεσης των μεγάλων πυρκαγιών που μαστίζουν τη χώρα της Ιβηρικής.Με τα μέτωπα των δασικών πυρκαγιών να συνεχίζουν να δοκιμάζουν την Ισπανία, η Ελλάδα ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα διεθνούς συνδρομής, αποστέλλοντας δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη Canadair CL-415 της Πολεμικής Αεροπορίας μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (UCPM) και του προγράμματος rescEU.Το ελληνικό πλήρωμα έχει ήδη ενταχθεί στις επιχειρήσεις αεροπυρόσβεσης, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού στο μεγάλο μέτωπο της Άβιλα, δυτικά της Μαδρίτης, όπου η φωτιά έχει καταστρέψει περίπου 500.000 στρέμματα.Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η υποδοχή που επιφύλαξαν Ισπανοί πυροσβέστες σε έναν από τους Έλληνες πιλότους των Canadair. Μόλις το ελληνικό CL-415 προσγειώθηκε και ο χειριστής αποβιβάστηκε από το αεροσκάφος, οι Ισπανοί συνάδελφοί του τον καλωσόρισαν δημιουργώντας μια συμβολική «αψίδα νερού», ως ένδειξη αναγνώρισης και εκτίμησης για τη συμβολή του στη μάχη κατά των πυρκαγιών.Ο χειριστής είχε συμμετάσχει και σε προηγούμενες αποστολές κατάσβεσης στη χώρα και η προσφορά του δεν είχε ξεχαστεί, με τους Ισπανούς πυροσβέστες να τον καλωσορίζουν με ιδιαίτερη θέρμη κατά την άφιξή του.