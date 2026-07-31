Borne Sulinowo: Μια πόλη τόσο μυστική, που την είχαν σβήσει από τους χάρτες

Κάποιοι την αποκαλούν πόλη-φάντασμα, γιατί εδώ και δεκαετίες δεν εμφανιζόταν στους χάρτες. Μια μυστική τοποθεσία που κατά την κορύφωση του...

Κάποιοι την αποκαλούν πόλη-φάντασμα, γιατί εδώ και δεκαετίες δεν εμφανιζόταν στους χάρτες. Μια μυστική τοποθεσία που κατά την κορύφωση του Ψυχρού Πολέμου έκρυβε πιθανώς ένα θανατηφόρο οπλοστάσιο πυρηνικών όπλων, ικανό να εξαλείψει μεγάλες πόλεις.





Άλλοι αναφέρονται σε αυτή αποκαλώντας την «πολωνικό Τσερνόμπιλ», επειδή ο μανδύας μυστικότητας που απλώθηκε γύρω από τα ραδιενεργά μυστήριά της επέφερε ανησυχητικές συγκρίσεις με τη ζώνη αποκλεισμού που περιβάλλει τον ουκρανικό σταθμό παραγωγής ενέργειας που επλήγη από την καταστροφή.





Αλλά σήμερα, το Borne Sulinowo, στην περιοχή της Δυτικής Πομερανίας της Βόρειας Πολωνίας, αναδύεται ως ένας συναρπαστικός ταξιδιωτικός προορισμός για όσους αναζητούν περιπέτειες, που θέλουν να εξερευνήσουν μια όμορφη φυσική περιοχή και ένα σχετικά άγνωστο σοβιετικό hotspot με ένα πολύ σκοτεινό παρελθόν.





Το να φτάσεις σε αυτή την πόλη από το Szczecin, την πρωτεύουσα της περιοχής, περιλαμβάνει μια μεγάλη διαδρομή μέσω των κυρίως αγροτικών πεδιάδων της Πολωνίας, ενός εδάφους που επίσης εξακολουθεί να φέρει την κληρονομιά του Ψυχρού Πολέμου, η οποία είναι εντονότερη στην πόλη Drawsko Pomorskie, την τοποθεσία του μεγαλύτερου στρατιωτικού χώρου εκπαίδευσης για τα στρατεύματα του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη.





Μια ώρα πιο ανατολικά από το Drawsko, όπου το δάσος γίνεται βαθύτερο και πιο ήσυχο, φτάνετε στην πρώην απαγορευμένη ζώνη του Borne Sulinowo.





Πριν από την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991, αυτό το μέρος ήταν προσβάσιμο μόνο για όσους είχαν ειδική κάρτα, ή «пропуск» στα ρωσικά. Όλοι οι άλλοι έμειναν μακριά και προσποιούνταν ότι δεν ήξεραν τίποτα για αυτό. Ήταν κλειστό, κρυμμένο και κανείς δεν μπορούσε να το πλησιάσει.





Σχεδόν 12.000 Σοβιετικοί στρατιώτες αναπτύχθηκαν στο στρατιωτικό συγκρότημα Borne Sulinowo στο αποκορύφωμα του Ψυχρού Πολέμου. Ήταν μέρος της Βόρειας Ομάδας Δυνάμεων που υπήρχε στην Πολωνία ως μέρος της συμφωνίας του Συμφώνου της Βαρσοβίας μεταξύ της Σοβιετικής Ένωσης και των σοσιαλιστικών δημοκρατιών του Ανατολικού Μπλοκ.





«Ο τόπος ήταν ένα τεράστιο εργοτάξιο για στρατεύματα και στρατιωτικές εγκαταστάσεις», δήλωσε ο Wiesław Bartoszek, ιδιοκτήτης του τοπικού μουσείου στο Borne Sulinowo, στο CNN Travel.

«Μετά το 1945, όταν οι Σοβιετικοί κατέλαβαν την περιοχή, το συγκρότημα είχε γίνει μέρος των στρατιωτικών σχεδίων του Συμφώνου της Βαρσοβίας, τα οποία περιελάμβαναν μαζικές ασκήσεις που προετοίμαζαν τις δυνάμεις εδάφους και αέρα για εισβολή στη Δύση. Υπήρχε μόνο ένας δρόμος που οδηγούσε εκεί, μια σιδηροδρομική γραμμή, που καταλήγει στη μυστηριώδη πόλη πίσω από τους ηλεκτροφόρους φράκτες».





Οι άνθρωποι που ζούσαν κοντά στο Borne Sulinowo, προφανώς, φοβόντουσαν ακόμη και να το αναφέρουν. Ακόμη και πριν από την άφιξη των Σοβιετικών, η πόλη ήταν σε μεγάλο βαθμό απαγορευμένη.









Εγκαταλελειμμένο σπίτι αξιωματικού από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο / Φωτογραφία: Shutterstock

Πριν από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν η περιοχή ήταν μέρος της Γερμανίας, η πόλη ήταν γνωστή ως Gross Born και λειτουργούσε ως στρατιωτική βάση και εκπαιδευτικός χώρος. Ο Αδόλφος Χίτλερ φωτογραφήθηκε σε επίσκεψή του εκεί, το 1938.





Το 1939, τα άρματα μάχης Panzer που ήταν σταθμευμένα εδώ υπό τη διοίκηση του στρατηγού Heinz Guderian ξεκίνησαν την εισβολή στην Πολωνία, που έμελλε να πυροδοτήσει παγκόσμιες συγκρούσεις. Αργότερα χρησιμοποιήθηκε για να στεγάσει κρατουμένους πολέμου.





Οι Γερμανοί έχτισαν το μεγαλύτερο μέρος της υποδομής, που αργότερα χρησιμοποιήθηκε από τους Σοβιετικούς. Υπήρχαν στρατώνες, ένας σιδηρόδρομος και ένα τεράστιο συγκρότημα στρατιωτικών νοσοκομείων που σήμερα στέκει εγκαταλελειμμένο, και τα απομεινάριά του αποτελούν ένα αίνιγμα που περιμένει να εξερευνηθεί από τους επισκέπτες.





Οι φράχτες ασφαλείας και τα συρματοπλέγματα έχουν φύγει από καιρό, αφήνοντας τους εγκαταλελειμμένους χώρους ανοιχτούς σε περίεργους επισκέπτες. Οι επισκέπτες περιπλανιούνται ανάμεσα σε δέντρα και θάμνους που έχουν ξεφύγει γύρω από τους σκελετούς των υπόλοιπων κτιρίων.





Ο Bartoszek λέει ότι η περιοχή είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στους τουρίστες κατά τη θερινή περίοδο. Του αρέσει να τους λέει την ιστορία μιας μυστηριώδους σήραγγας που υπάρχει κάτω από το νοσοκομείο και η οποία συνδέει ένα δωμάτιο που χρησιμοποιούνταν για την ανατομή ανθρώπινων σωμάτων με τον σιδηρόδρομο. Οι ερευνητές εξακολουθούν να μην είναι σίγουροι για ποιον λόγο χρησιμοποιούνταν.









Πυρηνικές κεφαλές

Σήμερα, το Borne Sulinowo είναι μια κατοικημένη περιοχή. Μετά την αποχώρηση των Σοβιετικών, οι στρατώνες μετατράπηκαν σε διαμερίσματα. Ο σιδηρόδρομος αφαιρέθηκε και μετατράπηκε σε κεντρικό δρόμο.





«Οι άνθρωποι ήρθαν στο Borne από άλλα μέρη της Πολωνίας επειδή τα διαμερίσματα ήταν πολύ φθηνά», λέει ο Bartoszek. Περίπου 5.000 άνθρωποι ζουν εκεί σήμερα. Μερικά από τα λειτουργικά κτίρια έχουν ανακαινιστεί και ανακατασκευαστεί όλα αυτά τα χρόνια. Ένα νοσοκομείο από τη σοβιετική εποχή είναι ανέπαφο και έχει ανακαινιστεί. Ένα άλλο κτίριο σε σχήμα Η στο κέντρο της πόλης είναι τώρα ένα γηροκομείο και μονάδα αποκατάστασης για ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας.





Ωστόσο, η πόλη δείχνει ακόμα σημάδια του παρελθόντος της. Ορισμένα κτίρια, όπως η μεγαλοπρεπής δομή που φιλοξένησε το χάος των παλαιών αξιωματικών, πλέον σαπίζουν και χρειάζονται ανακαίνιση. Οι μαρμάρινοι τοίχοι μιλούν για την παλιά τους δόξα.





Ενώ φαίνεται να έχει δει καλύτερες μέρες, η πόλη ελπίζει να προσελκύσει επενδυτές «πουλώντας» τον εαυτό της ως προορισμό για τουρίστες που θέλουν να εξερευνήσουν τη γύρω έρημο και ίσως να δουν ένα κομμάτι της σοβιετικής ιστορίας.





Τα δάση με πεύκα και βελανιδιές είναι γεμάτα λίμνες, ρυάκια και ποτάμια και είναι ιδανικά για ποδηλασία και πεζοπορία κατά τη θερινή περίοδο. Είναι επίσης πλούσια σε άγρια φύση, όπως αγριογούρουνα, ελάφια και φασιανούς.





Μέρος επίσης της γοητείας τους είναι ιστορίες για πυρηνικές κεφαλές που κάποτε ήταν κρυμμένες σε τεράστια σιλό στην περιοχή, μία από τις τρεις εγκαταστάσεις πυρηνικών όπλων που χτίστηκαν στη δυτική Πολωνία.





Σιλό πυραύλων

Η Σοβιετική Ένωση αρνήθηκε ρητά ότι αποθήκευε πυρηνικούς πυραύλους στην Πολωνία, αλλά οι αρχαιολόγοι που ερεύνησαν τον τόπο, μελετώντας αρχεία αποχαρακτηρισμένων δορυφορικών εικόνων και αναλύοντας κτιριακές σαρώσεις, είναι πεπεισμένοι για το αντίθετο.





«Μερικά από τα τεράστια σιλό για αυτές τις κεφαλές βρίσκονται κοντά στο Borne Sulinowo στο χωριό Brzezńica-Kolonia», λέει ο Bartoszek. «Κατά την κομμουνιστική εποχή, η ζώνη ήταν ένα από τα καλύτερα κρυμμένα μυστικά μέρη στην Ευρώπη».









Κάποιοι αποκαλούσαν την πόλη το Πολωνικό Τσερνόμπιλ / Φωτογραφία: Shutterstock

Αυτοί οι θάλαμοι αποθήκευσης έχουν παραμεληθεί και βανδαλιστεί. Οι τοίχοι από μπετόν, καλυμμένοι με γκράφιτι, βρίσκονται σε εκπληκτικά καλή κατάσταση, αλλά λείπουν άλλες εγκαταστάσεις ή έπιπλα. Οι θάλαμοι αποθήκευσης -μήκους περίπου 70 μέτρων και ύψους 10 μέτρων- είναι θαμμένοι κάτω από ένα παχύ στρώμα εδάφους και καλύπτονται με γρασίδι.





Ένας άλλος πυρηνικός χώρος, το Podborsko, βόρεια της πόλης Borne Sulinowo, έχει μετατραπεί σε μουσείο αφιερωμένο στη στρατιωτική παρουσία του Ψυχρού Πολέμου.





Ο Bartoszek εξηγεί ότι οι πύραυλοι σχεδιάστηκαν για να χρησιμοποιηθούν ως τακτικό όπλο, με στόχο πόλεις όπως το Άμστερνταμ και το Παρίσι. Η ισχύς των κεφαλών κυμαινόταν από περίπου 0,5 έως 500 χιλιοτόνους.





Η κατασκευή των τεράστιων σιλό για πυραύλους ολοκληρώθηκε το 1969, χρηματοδοτούμενη εξ ολοκλήρου από την κομμουνιστική κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Πολωνίας σύμφωνα με τα σχέδια που εκπόνησαν Σοβιετικοί.





«Μόνο ρωσικά στρατεύματα θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στον χώρο», λέει ο Bartoszek. «Ολόκληρη η περιοχή εξαιρέθηκε από την πολωνική δικαιοδοσία. Αυτό ήταν ένα de facto ρωσικό έδαφος».

Μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και το τέλος του Συμφώνου της Βαρσοβίας, όλοι οι χάρτες που τεκμηριώνουν τον τόπο καταστράφηκαν. Αρχαιολόγοι όπως ο Grzegorz Kiarszys, αναπληρωτής καθηγητής στο Ινστιτούτο Ιστορίας και Διεθνών Σχέσεων στην Πολωνία, ο οποίος είναι ο συγγραφέας της πρώτης σε βάθος μελέτης του συγκροτήματος, έχουν καθορίσει τη θέση των σιλό.





Ο Kiarszys βασίστηκε σε αποχαρακτηρισμένες δορυφορικές φωτογραφίες της CIA, ραντάρ που διεισδύει στο έδαφος και ελέγχει για σημάδια ακτινοβολίας. Σύμφωνα με την έρευνά του, δεν εντοπίστηκε μόλυνση. Σήμερα, ένα κενό δεσπόζει πάνω σε αυτά τα εγκαταλελειμμένα και κατεστραμμένα κτίρια.





«Ενώ τα δάση και οι λίμνες που τους περιβάλλουν ελπίζουμε σύντομα, όταν τελειώσει η πανδημία, να προσφέρουν χαλάρωση για τους παραθεριστές, αυτά τα λείψανα του ολοκληρωτισμού και οι πυρηνικές του φιλοδοξίες θα χρησιμεύσουν επίσης ως υπενθύμιση ενός σκοτεινού κεφαλαίου στην ιστορία μας», γράφει, κλείνοντας το αφιέρωμά της για το CNN Travel, η Πολωνή δημοσιογράφος Malgosia Krakowska.



