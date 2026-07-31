Πλεύρης για τους λαθρομετανάστες στη Θέουτα: Τα κυκλώματα καραδοκούν, έτοιμοι να λάβουμε κάθε μέτρο για την προστασία της πατρίδας μας



Αναλυτικά ολόκληρη η ανάρτηση:«Αυτό που γίνεται στη Θέουτα καταδεικνύει ότι τα κυκλώματα ψάχνουν ευκαιρίες και καθε χώρα πρωτης γραμμής έχει βρεθεί ή μπορεί να βρεθεί στην ίδια κατάσταση. Η Ελλάδα με ΠΘ τον Κυριάκο Μητσοτάξη βρέθηκε δύο τουλάχιστον φορές στην ίδια κατάσταση.



Το Φεβρουάριο του 2020 που σφραγίσαμε τον Έβρο και τον Ιούλιο του 2025 που αναστείλαμε το άσυλο και θέσαμε σε κράτηση όποιον παράνομα έμπαινε. Και στις δύο περιπτωσεις προστατεύσαμε την Πατρίδα μας απέναντι σε απόπειρα εισβολής και στις κραυγές ΜΚΟ και δήθεν ανθρωπιστών. Βρέθηκε και μια τρίτη φορά στην ίδια κατάσταση το 2015, όταν εισήλθαν στην Ελλάδα πάνω από 1.000.000 λαθρομετανάστες, γιατί η τότε κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα.



Κλείνοντας το επτάμηνο του 2026 οι θαλάσσιες παράνομες ροές στην Πατρίδα μας έχουν τεράστια μειωση και ακόμη και στην Κρήτη οι φετινές ροές από Λιβυη μετά την αρχική αύξηση πλέον είναι λιγότερες από τις περσινές.



Τον Ιούλιο του 2025 οι παράνομες ροές από Λιβυη στην Κρήτη ξεπέρασαν τις 3.500 και τον Ιούλιο φέτος μέχρι σήμερα είναι κάτω από 1.400. Πρωταγωνιστούμε στην αλλαγή της μεταναστευτικής πολιτική στην ΕΕ. Οι σκληρές πολιτικές, η διπλωματία και ο αγώνας των γυναικών και ανδρών του λιμενικού και της αστυνομίας φέρνουν αποτελέσματα.



Δεν εφησυχάζουμε. Τα κυκλώματα καραδοκούν. Είμαστε έτοιμοι να λάβουμε κάθε απαραίτητο μετρο για την προστασία της Πατρίδας μας, εφοσον χρειαστεί. Το να επιτρέπεις όμως με την πολιτική σου εισβολή στην Ευρώπη δεν είναι ανθρωπισμός, είναι έγκλημα».

Στο μήνυμά του στο Χ ο υπουργός σημειώνει ότι η Ελλάδα κατά τη διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη βρέθηκε δύο τουλάχιστον φορές στην ίδια κατάσταση, το 2020 και το 2025, και σημειώνει πως «οι σκληρές πολιτικές, η διπλωματία και ο αγώνας των γυναικών και ανδρών του λιμενικού και της αστυνομίας φέρνουν αποτελέσματα».«Τα κυκλώματα καραδοκούν. Είμαστε έτοιμοι να λάβουμε κάθε απαραίτητο μετρο για την προστασία της Πατρίδας μας, εφοσον χρειαστεί», σημειώνει ο κ. Πλεύρης.Αυτό που γίνεται στη Θεουτα καταδεικνύει ότι τα κυκλώματα ψάχνουν ευκαιρίες και καθε χώρα πρωτης γραμμής έχει βρεθεί ή μπορεί να βρεθεί στην ίδια κατάσταση. Η Ελλάδα με ΠΘ τον @kmitsotakis βρέθηκε δύο τουλάχιστον φορές στην ίδια κατάσταση. Το Φεβρουάριο του 2020 που σφραγίσαμε…— Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) July 31, 2026