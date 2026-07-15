Θέλανε και αυτοκίνητο οι νομάδες... Ναυάγιο χωρίς τέλος για την Τουρκία και τον Ερντογαν!

Παρά το γεγονός ότι η Togg δημιουργήθηκε ως το εθνικό αυτοκίνητο της Τουρκίας και στηρίχθηκε έντονα από το κράτος, η εμπορική της πορεία...









Για την Ελλάδα, οι εξελίξεις αυτές έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η Τουρκία αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγικούς κόμβους της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας και πολλά από τα μοντέλα που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά κατασκευάζονται εκεί. Ενδεχόμενη παρατεταμένη επιβράδυνση θα μπορούσε να επηρεάσει τον ρυθμό παραγωγής, τις παραδόσεις και πιθανόν τη διαθεσιμότητα ορισμένων μοντέλων. Ωστόσο, η χώρα εξακολουθεί να διαθέτει ισχυρή βιομηχανική βάση, σημαντικές επενδύσεις και στρατηγική θέση στην εφοδιαστική αλυσίδα της Ευρώπης, στοιχεία που της επιτρέπουν να διατηρεί πρωταγωνιστικό ρόλο, ακόμη και σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων. Για την Ελλάδα, οι εξελίξεις αυτές έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η Τουρκία αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγικούς κόμβους της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας και πολλά από τα μοντέλα που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά κατασκευάζονται εκεί. Ενδεχόμενη παρατεταμένη επιβράδυνση θα μπορούσε να επηρεάσει τον ρυθμό παραγωγής, τις παραδόσεις και πιθανόν τη διαθεσιμότητα ορισμένων μοντέλων. Ωστόσο, η χώρα εξακολουθεί να διαθέτει ισχυρή βιομηχανική βάση, σημαντικές επενδύσεις και στρατηγική θέση στην εφοδιαστική αλυσίδα της Ευρώπης, στοιχεία που της επιτρέπουν να διατηρεί πρωταγωνιστικό ρόλο, ακόμη και σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων.

Παρά το γεγονός ότι η Togg δημιουργήθηκε ως το εθνικό αυτοκίνητο της Τουρκίας και στηρίχθηκε έντονα από το κράτος, η εμπορική της πορεία δεν εξελίσσεται όπως είχαν αρχικά σχεδιάσει οι δημιουργοί της.Το 2025 η εταιρεία παρέδωσε 39.020 οχήματα, αριθμός αισθητά χαμηλότερος από τις αρχικές φιλοδοξίες για πολύ μεγαλύτερους όγκους παραγωγής και πωλήσεων, ενώ για το 2026 έχει θέσει στόχο παραγωγής άνω των 60.000 αυτοκινήτων, τη στιγμή που το εργοστάσιο της Gemlik έχει σχεδιαστεί ώστε σταδιακά να φτάσει σε ετήσια δυναμικότητα 175.000 οχημάτων. Παράλληλα, η επέκταση στην Ευρώπη εξελίσσεται με πολύ αργούς ρυθμούς, καθώς στη Γερμανία παραδόθηκαν μόλις 144 αυτοκίνητα μέχρι το τέλος του 2025. Αν και η Togg εξακολουθεί να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της τουρκικής αγοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων, οι επιδόσεις της απέχουν σημαντικά από τις αρχικές εξαγγελίες για μια μάρκα που φιλοδοξούσε να εξελιχθεί σε διεθνή παίκτη και να αξιοποιήσει πλήρως τις τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες του εργοστασίου της.Γενικά η εικόνα της τουρκικής αυτοκινητοβιομηχανίας το 2026 παρουσιάζει τις πρώτες σοβαρές ενδείξεις επιβράδυνσης, έπειτα από μια εξαιρετικά ισχυρή διετία που είχε οδηγήσει τη χώρα σε ιστορικά υψηλά επίπεδα παραγωγής και εξαγωγών. Τα επίσημα στοιχεία της Ένωσης Κατασκευαστών Αυτοκινήτων της Τουρκίας (OSD) δείχνουν ότι ο Ιανουάριος σηματοδότησε ένα δύσκολο ξεκίνημα για τον κλάδο, με τη συνολική παραγωγή να υποχωρεί κατά 5% σε ετήσια βάση και να διαμορφώνεται στις 99.247 μονάδες. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η πτώση στα επιβατικά αυτοκίνητα, όπου η παραγωγή μειώθηκε κατά 17%, περιοριζόμενη στις 55.504 μονάδες.Η πτώση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη ότι η Τουρκία έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε έναν από τους σημαντικότερους κατασκευαστικούς κόμβους της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας. Στη χώρα λειτουργούν εργοστάσια των Ford, Toyota, Hyundai, Renault, Fiat, Mercedes-Benz, Honda, Anadolu Isuzu, Karsan και της εγχώριας Togg, ενώ δεκάδες διεθνείς προμηθευτές εξαρτημάτων έχουν επενδύσει σημαντικά κεφάλαια, δημιουργώντας μια βιομηχανική βάση που απασχολεί περισσότερους από 500.000 εργαζομένους και διαθέτει ετήσια παραγωγική δυναμικότητα περίπου 2 εκατομμυρίων οχημάτων.Αντίθετα με τα επιβατικά αυτοκίνητα, ο τομέας των επαγγελματικών οχημάτων κινήθηκε ανοδικά. Η παραγωγή αυξήθηκε κατά 16%, με τα βαρέα φορτηγά να καταγράφουν άνοδο 47% και τα ελαφρά επαγγελματικά 14%. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι οι επενδύσεις στον συγκεκριμένο κλάδο εξακολουθούν να στηρίζουν τη βιομηχανία, αντισταθμίζοντας εν μέρει τη σημαντική κάμψη των επιβατικών μοντέλων.Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί και η πτώση στις εξαγωγές. Τον Ιανουάριο του 2026 εξήχθησαν 64.725 οχήματα, αριθμός μειωμένος κατά 17% σε σχέση με έναν χρόνο πριν. Οι εξαγωγές επιβατικών αυτοκινήτων υποχώρησαν κατά 28%, ενώ εκείνες των επαγγελματικών παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες. Παρά τη μείωση στον όγκο, η αυτοκινητοβιομηχανία εξακολουθεί να αποτελεί τον σημαντικότερο εξαγωγικό κλάδο της Τουρκίας, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 17% των συνολικών εξαγωγών της χώρας.Την ίδια στιγμή, η εγχώρια αγορά συνεχίζει να εμφανίζει ανθεκτικότητα. Οι συνολικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 10%, φθάνοντας τις 77.590 μονάδες, ενώ οι πωλήσεις επιβατικών ενισχύθηκαν κατά περίπου 9%. Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι η ζήτηση στο εσωτερικό παραμένει ισχυρή, ακόμη κι αν οι εξαγωγές προς την Ευρώπη παρουσιάζουν επιβράδυνση.Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε αντίθεση με το εξαιρετικό 2025, όταν η τουρκική αυτοκινητοβιομηχανία σημείωσε ιστορικό ρεκόρ εξαγωγικών εσόδων ύψους περίπου 41,5 δισ. δολαρίων. Η συνολική παραγωγή είχε φθάσει περίπου τα 1,42 εκατομμύρια οχήματα, ενώ οι εξαγωγές ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο μονάδες. Περίπου το 70% αυτών κατευθύνθηκε προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που καθιστά την πορεία της ευρωπαϊκής αγοράς καθοριστικό παράγοντα για την τουρκική βιομηχανία.Ένας ακόμη δείκτης που προκαλεί ανησυχία είναι η αξιοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας. Τον Ιανουάριο τα εργοστάσια λειτούργησαν μόλις στο 56% των δυνατοτήτων τους. Στα επιβατικά και ελαφρά επαγγελματικά η αξιοποίηση διαμορφώθηκε στο 57%, στα φορτηγά στο 44%, στα λεωφορεία στο 63% και στα τρακτέρ μόλις στο 26%. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι υπάρχει σημαντικό περιθώριο ανεκμετάλλευτης παραγωγικής ικανότητας, κάτι που συνήθως συνδέεται με μειωμένες παραγγελίες από το εξωτερικό.Παρά τις δυσκολίες, οι προοπτικές δεν είναι αποκλειστικά αρνητικές. Η Τουρκία εξακολουθεί να προσελκύει σημαντικές επενδύσεις στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Hyundai, η οποία προχωρά σε μεγάλη επένδυση για παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων στο εργοστάσιό της στο Ιζμίτ. Η παραγωγή του νέου ηλεκτρικού Ioniq 3 αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο 2026, καθιστώντας την Hyundai την πρώτη ξένη αυτοκινητοβιομηχανία που θα κατασκευάζει αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην Τουρκία, δίπλα στην εγχώρια Togg.