Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με βυτιοφόρο στη Σιθωνία – Νεκροί μητέρα και βρέφος, σοβαρά τραυματίες ο σύζυγος και ένα ακόμη ανήλικο παιδί



Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για παροχή βοηθείας σε τροχαίο δυστύχημα στην επαρχιακή οδό Νέα Μουδανιά – Νικήτη στον Πολύγυρο Χαλκιδικής σήμερα 15 Ιουλίου 2026 περίπου στις 6.30μμ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για σύγκρουση βυτιοφόρου με Ι.Χ. αυτοκίνητο.



Σύμφωνα με το rthess.gr στο σημείο επιχείρησαν πυροσβέστες, οι οποίοι με τη χρήση διασωστικού εξοπλισμού ανέσυραν από το Ι.Χ. χωρίς τις αισθήσεις τους μία γυναίκα και ένα βρέφος, ενώ απεγκλώβισαν σοβαρά τραυματισμένους έναν άνδρα και ένα ανήλικο παιδί.



Και οι τέσσερις μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.



Στην επιχείρηση συμμετείχαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Τροχαίο δυστύχημα με νεκρούς μία μητέρα και ένα βρέφος σημειώθηκε μετά από τροχαίο το απόγευμα σήμερα Τετάρτη (15/7) στην Επαρχιακή οδό Νέων Μουδανίων – Νικήτης στην Χαλκιδική. Από την σύγκρουση τραυματίστηκαν σοβαρά ακόμη ο σύζυγος της γυναίκας και ένα ακόμη ανήλικο παιδί.