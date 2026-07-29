Η σοκαριστική περιγραφή του κτηνοτρόφου που τον πυροβόλησαν και του έκοψαν τη γλώσσα στο Ρέθυμνο - «Έκανα τον πεθαμένο»

Στο προσκήνιο επανέρχεται η απόπειρα δολοφονίας του 69χρονου κτηνοτρόφου στο Βιλανδρέδο Ρεθύμνου το 2024. Μετά από 2 χρόνια ερευνών, οι ...



«Κινούνταν σαν επαγγελματίας»



Η εικόνα που προκύπτει από την επεξεργασία του υλικού των καμερών ασφαλείας, σύμφωνα με τη δικογραφία, παραπέμπει σε οργανωμένο σχέδιο. Όλα φέρεται να είναι μελετημένα καθώς ο δράστης προσέγγισε τον στάβλο όσο ακόμα ήταν νύχτα, κάλυψε απόλυτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και περίμενε το θύμα για να το εκτελέσει.



Στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.



«Έκανα τον πεθαμένο, είχα τα μάτια κλειστά», περιγράφει στις καταθέσεις του το θύμα ο οποίος υποστηρίζει ότι σώθηκε επειδή παρέμεινε ακίνητος.



«Μου έκοψε τη γλώσσα με σουγιά. Μετά σταμάτησα να κουνιέμαι».



Η πρώτη του κατάθεση, μέσα από το νοσοκομείο, δόθηκε γραπτώς καθώς ήταν αδύνατον να μιλήσει με κομμένη τη γλώσσα του.



«Μόλις έπεσα κάτω με πυροβόλησε δύο – τρεις φορές, μετά ξανά πυροβόλησε. Αφού με πυροβόλησε, έδεσε πόδια. Η φωνή του δράστη ήταν γνωστή. Η προφορά κρητική. Με σκουντούσε, έκανα τον πεθαμένο. Μετά έδεσε τα πόδια ενώ φυσούσα και μου έκοψε γλώσσα με σουγιά. Μετά σταμάτησα να κουνιέμαι».



Στη δεύτερη κατάθεση, που έδωσε τον Δεκέμβριο, ο 69χρονος περιγράφει μεταξύ άλλων:



«Αυτός που ήρθε στο υπόστεγο και με χτύπησε θεωρώ ότι ενεργούσε κατόπιν εντολών και όχι επειδή είχε κάτι ο ίδιος. Ήταν ψύχραιμος και κινούνταν σαν επαγγελματίας. Με χτύπησε στο κεφάλι με κάτι βαρύ και στρογγυλό. Έπεσα πίσω, μπήκε στο δωμάτιο και άκουσα τέσσερις πυροβολισμούς. Κατάλαβα ότι με τραυμάτισε αλλά δεν μπορούσα να προσδιορίσω πού. Πήγε και έκλεισε την πόρτα και με ένα μαχαίρι μου έκοψε τη γλώσσα. Δεν θυμάμαι αν μου έπιασε το πρόσωπο ή αν την έκοψε μόνο με το ένα χέρι. Έμεινε στον χώρο λίγο ακόμη και με σκουντούσε, πιθανόν για να διαπιστώσει αν ζω.



Σε αυτό το διάστημα κατάλαβα ότι μιλούσε με κάποιον. Δεν ξέρω αν ήταν κινητό ή ασύρματος, πάντως εγώ είχα μείνει ακίνητος και παρίστανα τον νεκρό, οπότε τον άκουσα να λέει “πέθανε”. Άκουσα τη φωνή να του απαντά, αλλά δεν κατάλαβα τι έλεγε. Άνοιξε και έκλεισε το φως μία-δύο φορές. Εγώ είχα τα μάτια κλειστά και δεν ξέρω τι άλλο έκανε. Φεύγοντας πυροβόλησε άλλες δύο φορές».

«Τρέξτε, με σκοτώσανε»



Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο δράστης πυροβόλησε τέσσερις φορές με περίστροφο. Μία βολίδα έπληξε τον 69χρονο στη σπονδυλική στήλη, ενώ προκλήθηκαν τραύματα στα πόδια και στο δεξί χέρι. Παρά τη σοβαρότητα της επίθεσης, ο 69χρονος κατάφερε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον γιο του ουρλιάζοντας «τρέξτε, με σκοτώσανε».



Οι γιοι του έφτασαν μέσα σε λίγα λεπτά στο ποιμνιοστάσιο και τον βρήκαν μέσα στην αποθήκη αιμόφυρτο, με τραύματα στα άκρα και στο στόμα.



Στο σημείο βρέθηκαν δύο βολίδες, ενώ μία ακόμη αφαιρέθηκε από το σώμα του τραυματία κατά τη νοσηλεία του. Σύμφωνα με τη βαλλιστική εξέταση που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, οι βολίδες προέρχονταν από φυσίγγια που χρησιμοποιούνται σε περίστροφο.



Μετά την επίθεση, το άτομο που καταγράφεται στο βιντεοληπτικό υλικό φέρεται να αποχωρεί από το ποιμνιοστάσιο περίπου στις 06:42 σκυμμένος.



Οι αρχές εξέτασαν το ενδεχόμενο η απομάκρυνσή του να μην έγινε απευθείας προς κάποιο όχημα, αλλά μέσω δύσβατων σημείων της περιοχής.



Σημαντικό μέρος της έρευνας αποτέλεσε και το υλικό από τις επισυνδέσεις, με τις αρχές να αξιολογούν συνομιλίες που, σύμφωνα με τη δικογραφία, σχετίζονται με την υπόθεση και το κλίμα που διαμορφώθηκε μετά την επίθεση.



Για το κίνητρο τις απόπειρας δολοφονίας, εξετάστηκε το ιστορικό των διαφορών που φέρεται να υπάρχουν μεταξύ των δύο πλευρών. Υπήρχε αντιπαλότητα για έναν δρόμο, αλλά και προστριβές που φέρονται να σχετίζονται με τις πρόσφατες δημοτικές εκλογές.

Στο προσκήνιο επανέρχεται η απόπειρα δολοφονίας του 69χρονου κτηνοτρόφου στο Βιλανδρέδο Ρεθύμνου το 2024. Μετά από 2 χρόνια ερευνών, οι αρχές κατάφεραν να εξιχνιάσουν την υπόθεση, να βρουν και να συλλάβουν 4 υπόπτους. Οι κατηγορούμενοι επιμένουν στην αθωότητά τους ενώ το θύμα ζητά δικαίωση για τον εφιάλτη που έζησε εκείνη την ημέρα στον στάβλο του. Ο δράστης αφού τον χτύπησε στο κεφάλι, τον πυροβόλησε και στο τέλος του έκοψε την γλώσσα.Το θύμα περιγράφει καρέ – καρέ τα όσα έζησε τον Σεπτέμβριο του 2024, αποκαλύπτοντας στην κατάθεσή του για την απόπειρα δολοφονίας, πως παρίστανε τον πεθαμένο για να σωθεί από τα χέρια του δολοφόνου. Ο κτηνοτρόφος εξηγεί πως ο δράστης του είχε στήσει καρτέρι μέσα στον στάβλο του Ρεθύμνου, όταν εν τέλει τον χτύπησε στο κεφάλι, τον πυροβόλησε, του έκοψε την γλώσσα και τον παράτησε αιμόφυρτο.Οι τέσσερις συλληφθέντες αρνούνται πλήρως τις κατηγορίες και απολογούνται σήμερα ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Τους αποδίδεται, κατά περίπτωση, ο ρόλος της ηθικής αυτουργίας και της απλής συνέργειας στην απόπειρα ανθρωποκτονίας. Οι αρχές υποστηρίζουν ότι φέρονται να είχαν συναποφασίσει την επίθεση και να ανέθεσαν σε άλλο πρόσωπο την εκτέλεσή της, με τον φυσικό αυτουργό να παραμένει μέχρι σήμερα άγνωστος.