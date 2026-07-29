Οι ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας κατηγορούν Τουρκία και Ιράν για βρώμικη προπαγάνδα

Στο στόχαστρο ανώτερων ισραηλινών αξιωματούχων ασφαλείας βρίσκεται η Τουρκία, την οποία κατηγορούν για προσπάθεια επηρεασμού των εκλογών...

Στο στόχαστρο ανώτερων ισραηλινών αξιωματούχων ασφαλείας βρίσκεται η Τουρκία, την οποία κατηγορούν για προσπάθεια επηρεασμού των εκλογών της 27ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ μέσω εκστρατειών στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.Ισραηλινοί αξιωματούχοι κατηγορούν την Τουρκία ότι προσπαθεί να επηρεάσει τις εκλογές μέσω των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης.Ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι ασφαλείας κατηγόρησαν την Τουρκία ότι προσπαθεί να επηρεάσει τις εκλογές της χώρας της 27ης Οκτωβρίου μέσω των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, ανέφερε τη Δευτέρα 27/07 η Jerusalem Post, αν και δεν παρείχαν στοιχεία ή λεπτομέρειες για να υποστηρίξουν τον ισχυρισμό.Η εικαζόμενη δραστηριότητα αποσκοπεί στο να επηρεάσει την κοινή γνώμη, να διαταράξει την προεκλογική εκστρατεία και να βαθύνει τις διαιρέσεις εντός της ισραηλινής κοινωνίας, σύμφωνα με τους αξιωματούχους, οι οποίοι ανέφεραν την Τουρκία μαζί με το Ιράν ως ύποπτη πηγή ξένης ανάμειξης.Το δημοσίευμα ήρθε καθώς ο επικεφαλής της υπηρεσίας εσωτερικής ασφαλείας Σιν Μπετ, Ντάβιντ Ζίνι, ενημέρωσε μια απόρρητη υποεπιτροπή της Κνεσέτ σχετικά με ενδείξεις ξένης εκλογικής ανάμειξης και την ικανότητα του Ισραήλ να εντοπίζει τη μυστική χρηματοδότηση της εγχώριας πολιτικής δραστηριότητας, σύμφωνα με τον ισραηλινό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα KAN.Το KAN ανέφερε μετά τη συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών ότι ο Ζίνι είχε επίσης προειδοποιήσει για προσπάθειες από τη Ρωσία και τη Κίνα να επηρεάσουν τις εκλογές.Η Εθνική Διεύθυνση Κυβερνοχώρου του Ισραήλ είχε προηγουμένως ενημερώσει τις επιτροπές της Κνεσέτ ότι είχαν εντοπιστεί ενδείξεις αποπειρών ανάμειξης, αλλά δεν παρείχε λεπτομέρειες.Το Ισραήλ θα διεξαγάγει τις πρώτες του εθνικές εκλογές μετά τις επιθέσεις υπό την ηγεσία της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 και τον πόλεμο που ακολούθησε από το Ισραήλ στη Γάζα.Ο Πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ προειδοποίησε νωρίτερα αυτό το μήνα για απειλές κατά της ακεραιότητας της ψηφοφορίας μετά από συνάντηση με τον Ζίνι και τον Πρόεδρο της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής Νοάμ Σολμπέργκ, ο οποίος είναι επίσης αντιπρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου.«Οι εκλογές είναι μια δοκιμασία για την ισραηλινή δημοκρατία, και είναι επίσης μια δοκιμασία για την ενότητα και τη συνοχή της ισραηλινής κοινωνίας», δήλωσε ο Χέρτζογκ, παροτρύνοντας τις Αρχές επιβολής του νόμου να αναλάβουν δράση και τους Ισραηλινούς να επιδεικνύουν προσοχή όταν κοινοποιούν υλικό στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.Έκθεση που εκδόθηκε από το Γραφείο του Ελεγκτή του Κράτους του Ισραήλ τον Ιούλιο διαπίστωσε ότι η χώρα δεν διέθετε ολοκληρωμένη πολιτική ή καθορισμένη υπηρεσία για τον συντονισμό της απάντησης σε εκστρατείες ψηφιακής επιρροής από το εξωτερικό μέχρι τον Μάρτιο.Ο Ελεγκτής του Κράτους Ματανιάχου Ένγκλμαν δήλωσε ότι ξένοι δρώντες, με επικεφαλής κυρίως το Ιράν, είχαν χρησιμοποιήσει τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης για να βαθεύνουν τις διαιρέσεις, να προκαλέσουν φόβο και να προωθήσουν την πολιτική αστάθεια.Η έκθεση δεν προσδιόρισε την Τουρκία ως έναν από τους εμπλεκόμενους δρώντες.Ο ισχυρισμός έρχεται εν μέσως μιας οξείας επιδείνωσης των τουρκοϊσραηλινών σχέσεων λόγω του πολέμου στη Γάζα.Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει κατηγορήσει επανειλημμένα την κυβέρνηση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου για γενοκτονία και εγκλήματα πολέμου.Το Ισραήλ απορρίπτει τις κατηγορίες και κατηγορεί τον Ερντογάν ότι υποστηρίζει τη Χαμάς, την οποία η Τουρκία δεν χαρακτηρίζει ως τρομοκρατική οργάνωση.Η Τουρκία ανακάλεσε τον πρέσβη της από το Τελ Αβίβ για διαβουλεύσεις τον Νοέμβριο του 2023 και διέκοψε το άμεσο εμπόριο με το Ισραήλ τον Μάιο του 2024, αναφέροντας ότι το εμπόριο δεν θα επαναληφθεί έως ότου το Ισραήλ επιτρέψει την αδιάλειπτη και επαρκή παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.Η Άγκυρα υπέβαλε επίσης δήλωση παρέμβασης στην υπόθεση γενοκτονίας της Νότιας Αφρικής κατά του Ισραήλ στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης τον Αύγουστο του 2024.Η Τουρκία και το Ισραήλ είχαν αποκαταστήσει τις πλήρεις διπλωματικές σχέσεις το 2022 και αντάλλαξαν πρέσβεις στις αρχές του 2023 μετά από χρόνια έντασης, αλλά η επαναπροσέγγιση κατέρρευσε μετά την έκρηξη του πολέμου στη Γάζα.Οι επιθέσεις υπό την ηγεσία της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 σκότωσαν περίπου 1.200 ανθρώπους στο Ισραήλ, σύμφωνα με ισραηλινούς αριθμούς, και ένοπλοι πήραν 251 ομήρους.