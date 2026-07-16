Στη Θεσσαλονίκη κλιμάκιο της ΔΑΕΕ μετά τη μεγάλη αύξηση πυρκαγιών

Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής για να συνδράμει τις οικί...

Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής για να συνδράμει τις οικίες πυροσβεστικές αρχές λόγω των αρκετών αγροτοδασικών πυρκαγιών που έχουν ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες στην ευρύτερη περιοχή.Σύμφωνα με ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα, τα έμπειρα στελέχη της ΔΑΕΕ θα συνδράμουν το έργο των τοπικών ανακριτικών υπηρεσιών στην πρόληψη και την άμεση διερεύνηση περιστατικών εμπρησμού, στη συλλογή και αξιοποίηση στοιχείων, καθώς και στον συντονισμό των ενεργειών για τον έγκαιρο εντοπισμό των υπαιτίων, όπου προκύπτουν ενδείξεις παραβατικής συμπεριφοράς.Παράλληλα, εντατικοποιούνται οι έλεγχοι σε περιοχές όπου καταγράφεται αυξημένος αριθμός εκδήλωσης πυρκαγιών, με ιδιαίτερη έμφαση σε δραστηριότητες και εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες, ανάφλεξη ή ανεξέλεγκτη εξάπλωση πυρκαγιάς.