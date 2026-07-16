Τι ήταν ο Δράκος της Ρόδου που καταβρόχθιζε ανθρώπους και ζώα; Πώς τον εξόντωσε ένας νεαρός ιππότης και έγινε Μεγάλος Μάγιστρος στο παλάτι των Ιωαννιτών

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Διαβάστε όλο το άρθρο: http://www.mixanitouxronou.gr/ti-itan-o-drakos-tis-rodou-pou-katavroxthize-anthropous-kai-zoa-pos-ton-eksontose-enas-nearos-ippotis-kai-egine-megalos-magistros-sto-palati-ton-ioanniton/Η Ρόδος έχει τον δικό της θρύλο για έναν δράκο όπως τον και άλλες μεσαιωνικές πόλεις στον κόσμο. Ο θρύλος λέει πως ένα θηρίο καταβρόχθιζε ανθρώπους και ζώα περιφερόταν ελεύθερα και είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος της πόλης της Ρόδου.Ήταν τον 14ο αιώνα κι ο ιππότης που σκότωσε τον δράκο είναι υπαρκτό πρόσωπο και μετά την ηρωική του πράξη έγινε Μεγάλος Μάγιστρος. To 14o αιώνα, μερικά χρόνια μετά την κατάκτηση της Ρόδου από τους Ιππότες, κι ενώ είχαν μετατρέψει την πόλη σε μία από τις πιο βαριά οχυρωμένες της Ευρώπης, ο εχθρός ήταν από μέσα! Ένα θηρίο στους βράχους πάνω από την πόλη καταβρόχθιζε βοσκούς και προσκυνητές. Το θηρίο είχε σχήμα μεγάλου αλόγου, αλλά ήταν άγριο, το κεφάλι του έμοιαζε με φιδιού, η ανάσα του έκαιγε σαν φωτιά και είχε τεράστια δόντια.Είχε σκληρό λεπιδωτό δέρμα και δύο μεμβρανώδη φτερά! Ονομάστηκε «Ο δράκος της Ρόδου». Κρυβόταν στην πλαγιά του λόφου του Αγίου Στεφάνου και το προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Αγίου Στεφάνου, στον λόφο πάνω από τη φωλιά του, ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνο. Γι αυτό το σημείο στο οποίο φώλιαζε λεγόταν «Mall Passo», δηλαδή «Κακό Πέρασμα» και ήταν στο σημερινό Μόντε Σμιθ. Κανένας δεν τολμούσε να το αντικρίσει κι όσοι Ιππότες επιχείρησαν να το εξοντώσουν, δεν τα κατάφεραν.Ο ιππότης που «προπονήθηκε» για να σκοτώσει τον δράκο Ο μεγάλος Μάγιστρος Βιλλενέβ, με διάταγμα, απαγόρευσε να περνάει κανείς από το πέρασμα αυτό ή να αποπειράται να το αντιμετωπίσει. Κανείς δεν τολμούσε πια να το προσεγγίσει εκτός από τον νεαρό ιππότη Ντε Γκοζόν. Ο ιππότης ζήτησε άδεια έναν χρόνο, αποσύρθηκε στο κάστρο του πατέρα του στη Γαλλία, ζήτησε και του έφτιαξαν ένα ομοίωμα του Δράκου και μαζί με τα σκυλιά και το άλογό του εκπαιδεύτηκαν στην εξόντωσή του. Ο Ντε Γκοζόν, επιστρέφοντας στη Ρόδο, κατόρθωσε να σκοτώσει τον δράκο, με κίνδυνο της ζωής του.πό τότε το «Κακό Πέρασμα» ονομάστηκε «Bell Passo» δηλαδή Καλό Πέρασμα. Όμως ο νεαρός ιππότης είχε αψηφήσει την εντολή. Αν και η νικηφόρα επιστροφή του ακολουθήθηκε από πανηγυρισμούς του πλήθους το οποίο προέτρεπε για την ηρωική του πράξη να ανταμειφθεί, ο μεγάλος Mάγιστρος τον τιμώρησε. Έγινε όμως ήρωας του λαού, το πλήθος πίεσε και τελικά του δόθηκε χάρη ενώ προήχθη σε ύπαρχο του νησιού. Ο Ντε Γκοζόν διαδέχτηκε τον Βιλλενέβ όταν εκείνος πέθανε και έγινε μεγάλος Mάγιστρος. Σήμερα σώζεται η ταφόπλακα του θαρραλέου Ιππότη στο μουσείο Κλουνί στη Γαλλία, όπου αναγράφεται ως «Ο εξολοθρευτής του δράκου». ‘Ηταν κροκόδειλος; Άλλες περιγραφές του τέρατος φανερώνουν ότι επρόκειτο για κροκόδειλο ο οποίος μεταφερόταν στην Ευρώπη, έπεσε έξω από ναυάγιο πλοίου, κι έμεινε στο βάθος μιας κοιλάδας. Ένας ταξιδιώτης του 17ου αιώνα ανέφερε ότι είδε το κρανίο του να κρέμεται στην είσοδο της πόλης. Οστά τεράστιου φιδιού σώζονταν πάνω από τη Θαλασσινή πύλη και πίστευαν πως ήταν του τέρατος. Διακόσια χρόνια αργότερα το κρανίο ταυτοποιήθηκε και έμοιαζε με κροκόδειλου....