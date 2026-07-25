Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ισραήλ προειδοποιεί για «απρόβλεπτη κλιμάκωση» στον πόλεμο με το Ιράν – «Να είστε σε επαγρύπνηση»

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ισραήλ εξέδωσε συναγερμό ασφαλείας που προειδοποιεί για ένα «περίπλοκο» περιβάλλον ασφαλείας και την «πιθανότητα α...

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ισραήλ εξέδωσε συναγερμό ασφαλείας που προειδοποιεί για ένα «περίπλοκο» περιβάλλον ασφαλείας και την «πιθανότητα απρόβλεπτης κλιμάκωσης» του πολέμου στη Μέση Ανατολή.Σε ανακοίνωσή της, η πρεσβεία προειδοποίησε ότι το Ιράν και ομάδες που υποστηρίζουν τη χώρα «ενδέχεται να στοχοποιήσουν… τοποθεσίες που σχετίζονται με τις ΗΠΑ».Οι Αμερικανοί που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή έλαβαν συμβουλές να «επιδείξουν προσοχή και αυξημένη επαγρύπνηση» και να είναι «προετοιμασμένοι για ακυρώσεις πτήσεων».Οι Αμερικανοί εκτός Μέσης Ανατολής παροτρύνθηκαν να «επανεξετάσουν τα ταξίδια προς και μέσω της περιοχής».Το Ισραήλ δεν έχει μέχρι στιγμής εμπλακεί στις ανανεωμένες συγκρούσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν που ξεκίνησαν πριν από περίπου δύο εβδομάδες.Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού ανακοίνωσε σήμερα το απόγευμα ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου θα ταξιδέψει στις ΗΠΑ στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, όπου θα συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ την Τρίτη.