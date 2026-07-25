Page Nav

HIDE

Pages

Classic Header

{fbt_classic_header}

ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

Breaking News:

latest

Μάστιγα... Αγίοι Θεόδωροι: Τρεις Ρομά ξυλοκόπησαν και λήστεψαν ανήλικους, δύο συλλήψεις

Ιουλίου 25, 2026

   Αναστάτωση προκλήθηκε στους Αγίους Θεοδώρους το μεσημέρι της Παρασκευής, ύστερα από περιστατικό ληστείας με θύματα ανήλικους. Σύμφωνα με...

  



Αναστάτωση προκλήθηκε στους Αγίους Θεοδώρους το μεσημέρι της Παρασκευής, ύστερα από περιστατικό ληστείας με θύματα ανήλικους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τρία άτομα Ρομά φέρονται να επιτέθηκαν στους ανήλικους, ασκώντας τους σωματική βία και αφαιρώντας προσωπικά τους αντικείμενα, πριν διαφύγουν από το σημείο.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν άμεσα σε έρευνες, με αποτέλεσμα να εντοπίσουν και να συλλάβουν δύο από τους τρεις φερόμενους ως δράστες, οι οποίοι οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Θεοδώρων.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του τρίτου ατόμου που φέρεται να συμμετείχε στην επίθεση.

πηγή: agioitheodoroi

Related Posts

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Εγγραφή σε: Σχόλια ανάρτησης (Atom)