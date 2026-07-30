Αυτό είναι το πιο υγιεινό τυρί του κόσμου ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ και κανείς δεν μιλάει για τις ιδιότητές του!

























Η διατροφική αξία της φέτας περιλαμβάνει σημαντικά συστατικά: ασβέστιο, βιταμίνες συμπλέγματος Β, ριβοφλαβίνη, βιταμίνη Β6, Β12 και παντοθενικό οξύ, Βιταμίνη Α, σίδηρο, φώσφορο, ψευδάργυρο, και πολλά ιχνοστοιχεία (σελήνιο, μαγνήσιο, κάλιο, χαλκό και μαγγάνιο).Έχοντας διανύσει μια πορεία ύπαρξης χιλιάδων ετών, αυτό το αλμυρό τυρί περνάει από μια διαδικασία αποξήρανσης που το βοηθά να έχει αυτή την ξεχωριστή γεύση. Η γνήσια φέτα προέρχεται μόνο από ορισμένες περιοχές της Ελλάδας και παράγεται κυρίως από πρόβειο γάλα, ενδεχομένως δε να περιέχει έως και 30% κατσικίσιο γάλα, ενώ και σε αυτή την περίπτωση μπορεί να ονομάζεται φέτα. Εάν είστε λάτρης, σας δίνουμε κι άλλους λόγους, εκτός της γεύσης της, που μπορείτε να κάνετε τη φέτα την κορυφαία σας επιλογή.Είναι υγιεινό τυρί η φέτα; Για να δούμε!Πολλοί άνθρωποι υποφέρουν από δυσανεξία στη λακτόζη, ένα σάκχαρο που βρίσκεται στο αγελαδινό γάλα, δηλαδή δυσκολεύονται να τη χωνέψουν. Ορισμένοι δεν μπορούν να χωνέψουν τις πρωτεΐνες των αγελαδινών γαλακτοκομικών προϊόντων. Το πρόβειο και το αιγοπρόβειο γάλα, από το οποίο παρασκευάζεται η φέτα, περιέχει λιγότερη λακτόζη από το αγελαδινό γάλα. Επιπλέον, τα σάκχαρα διαλύονται κατά τη διάρκεια της παρασκευής.Η ιστιδίνη είναι ένα σημαντικό αμινοξύ που βρίσκεται στη φέτα και είναι απαραίτητο για την προστασία των νευρικών κυττάρων, παράγει ερυθρά αιμοσφαίρια και προστατεύει τους ιστούς από την ακτινοβολία και τη βλάβη λόγω βαρέων μετάλλων. Μεταβολίζεται στους νευροδιαβιβαστές ισταμίνη και καρνοσίνη, οι οποίες εμπλέκονται στην ανοσολογική λειτουργία, την πέψη και συμβάλλουν στην ορθή μυϊκή, εγκεφαλική και σeξουαλική λειτουργία.Η ιστιδίνη έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες και είναι αντιφλεγμονώδης από τη φύση της. Ως εκ τούτου, η θεραπεία με ιστιδίνη για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα και τις ψυχιατρικές διαταραχές είναι πολύ αποτελεσματική. Η καρνοσίνη, αφ΄ετέρου, μειώνει την μυική κόπωση και βελτιώνει τη μυϊκή λειτουργία.Η βιταμίνη B6 είναι στην πραγματικότητα μια συστοιχία εκατό και πλέον ενζύμων. Η ιστιδίνη χρειάζεται βιταμίνη Β6 για να συνθέσει ισταμίνη και καρνοσίνη. Δεδομένου ότι και οι δύο βρίσκονται στη φέτα, η φέτα καθίσταται αυτομάτως πλούσια πηγή θρεπτικών ουσιώνΗ πρωτεΐνη είναι σημαντική για την αποκατάσταση και την οικοδόμηση των μυών. Είναι επίσης απαραίτητη για τη δομή, τη λειτουργία και τη ρύθμιση των οργάνων και των ιστών. Πρωτεΐνες διαφόρων ειδών λειτουργούν ως αντισώματα, ένζυμα, αγγελιαφόροι και μεταφορείς. Είναι σημαντικό να έχετε αρκετή και ισορροπημένη ποσότητα σε κάθε γεύμα. Ορισμένες ζωικές πρωτεΐνες έχουν μία επιπλέον ευεργετική επίδραση, επιδρώντας θετικά στην πρόληψη του διαβήτη τύπου 2:Μεταξύ των διαφόρων τύπων ζωϊκών πρωτεϊνικών τροφών, η υψηλότερη πρόσληψη γαλακτοκομικών προϊόντων (όπως το γάλα, το γιαούρτι, το τυρί και η πρωτεΐνη ορού γάλακτος) δείχνει μια σταθερή, ευεργετική επίδραση στη ρύθμιση της γλυκόζης ή / και τη μείωση του κινδύνου να νοσήσει κάποιος από T2DM (σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2).Οι μελέτες αποδεικνύουν ότι οι πρωτεΐνες των γαλακτοκομικών προϊόντων έχουν πιο ισχυρές επιδράσεις στην έκκριση ινσουλίνης και ινκρετίνης σε σύγκριση με άλλες συνήθεις ζωικές πρωτεΐνες που καταναλώνονται.Εκτός από τα πρωτεϊνικά συστατικά τους, όπως τα ινσουλινογόνα αμινοξέα και τα βιοδραστικά πεπτίδια, τα γαλακτοκομικά προϊόντα περιέχουν επίσης ένα διατροφικό σύμπλεγμα ουσιών, πλούσιων σε ασβέστιο, μαγνήσιο, κάλιο, τρανς-παλμιτεολικά λιπαρά οξέα και σάκχαρα χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη – ουσίες που όπως έχει αποδειχτεί έχουν ευεργετικές επιδράσεις στον έλεγχο της γλυκόζης, της έκκρισης ινσουλίνης, της ευαισθησίας στην ινσουλίνη και / ή του κινδύνου T2DM.Έχοντας ελάχιστη περιεκτικότητα σε ζάχαρη, η φέτα παρέχει 14 νόστιμα γραμμάρια πρωτεΐνης σε μία μερίδα των 100 γρ.Όπως γνωρίζουμε, το ασβέστιο είναι απαραίτητο για την υγιή κατάσταση των οστών και των δοντιών. Περίπου το 99% του ασβεστίου που υπάρχει στο σώμα μας βρίσκεται στα οστά και τα δόντια. Αυτό που ενδεχομένως είναι άγνωστο είναι ότι το ασβέστιο παίζει σημαντικό ρόλο στη μεταφορά οξυγόνου μεταξύ των κυττάρων, στην πήξη του αίματος, στη λειτουργία των μυών και στη νευροδιαβίβαση.Το ασβέστιο είναι μια απαραίτητη θρεπτική ουσία, οπότε το σώμα μας πρέπει να την πάρει από την τροφή σε περίπτωση που έχει έλλειψη. Χάνουμε ασβέστιο και άλλα μέταλλα μέσω των ούρων, των περιττωμάτων, της εφίδρωσης, των νυχιών και του δέρματος. Κατά συνέπεια, το ασβέστιο πρέπει να ανανεώνεται συνεχώς. Πολλοί άνθρωποι δεν λαμβάνουν αρκετό ασβέστιο σε τακτική βάση, οπότε το σώμα θα πάρει αυτό που χρειάζεται από τα οστά, με αποτέλεσμα αυτά να εξασθενίσουν με την πάροδο του χρόνου.Τα τριάντα γραμμάρια φέτας περιέχουν το 14% της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης ασβεστίου. Η φέτα περιέχει επίσης μια σημαντική ποσότητα βιταμίνης D, μιας θρεπτικής ουσίας που είναι απαραίτητη για την απορρόφηση του ασβεστίου.Η Βιταμίνη Α είναι κάτι παραπάνω από ένα βασικό θρεπτικό συστατικό∙ είναι σημαντικό για την όραση, για ένα υγιές δέρμα, την ανοσοποιητική λειτουργία, τον σχηματισμό των οργάνων, την αναπαραγωγή και την επικοινωνία μεταξύ των κυττάρων. Γενικά, η βιταμίνη Α είναι υπεύθυνη για τη διαφοροποίηση κάθε κυττάρου στο σώμα. Η φέτα περιέχει μια νόστιμη δοσολογία αυτής της λιποδιαλυτής βιταμίνης. Το υγιές λίπος στη φέτα βοηθά στην απορρόφηση της Βιταμίνης Α.Επειδή η φέτα είναι από τα πιο θρεπτικά τυριά που υπάρχουν, δεν πρέπει να καταναλώνεται σε μεγάλες ποσότητες. Η φέτα περιέχει μεγάλη ποσότητα νατρίου, ενώ η ποσότητα αλατιού ενδεχομένως να οδηγήσει σε υπέρταση και έλλειψη καλίου. Το λίπος της φέτας είναι καλό για τον εγκέφαλο, αλλά η μεγάλη ποσότητα κορεσμένου λίπους επιβαρύνει το κυκλοφορικό σύστημα.• Αν η φέτα δεν είναι παρασκευασμένη από πρόβειο γάλα ή από συνδυασμό πρόβειου και αιγοπρόβειου γάλακτος, δεν είναι γνήσια φέτα. Αγοράστε ελληνική φέτα αν μπορείτε – αυτή είναι η γνήσια φέτα. Οι κανονισμοί για την φέτα στην Ελλάδα είναι αυστηροί και οι Έλληνες τυροκόμοι γνωρίζουν πολύ καλά το προϊόν τους.• Αγοράστε πιστοποιημένο βιολογικό προϊόν – αυτό εξασφαλίζει ορθή μεταχείριση των ζώων, μη χρήση συνθετικών χημικών ουσιών ή γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στις ζωοτροφές, χωρίς ορμονική ή αντιβιοτική θεραπευτική αγωγή.• Το χρώμα της φέτας πρέπει να είναι πάντα λευκό και να αποθηκεύεται σε άλμη για να διατηρείται φρέσκια. Εάν το χρώμα είναι κιτρινωπό, το τυρί έχει εκτεθεί στον αέρα εκτός άλμης.• Η φέτα πρέπει να έχει μικροσκοπικές οπές στην επιφάνεια και να μην είναι πολύ συμπαγής. Η εύθρυπτη φέτα σημαίνει ότι η φέτα έχει παρασκευαστεί από αγελαδινό γάλα.Θρυμματίστε ένα μικρό κομμάτι φέτας σε ένα σάντουιτς, στη σαλάτα σας ή απολαύστε τη με κάποιο μαγειρευτό πιάτο. Έτσι, ακόμη και με λίγη ποσότητα μελιού, έχετε μια υπέροχη πικάντικη γεύση για ένα μοναδικό επιδόρπιο!Φέτα λοιπόν!Πηγή: awakengr.com, share24.gr