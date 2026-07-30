Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν ξανά το Ιράν – Ισχυρό κύμα πληγμάτων κατά των Φρουρών της Επανάστασης

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε ένα νέο κύμα πληγμάτων κατά του Ιράν, σε αυτό που χαρακτήρισε ως «ισχυρή» απάντηση στις ε...
Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε ένα νέο κύμα πληγμάτων κατά του Ιράν, σε αυτό που χαρακτήρισε ως «ισχυρή» απάντηση στις επιθέσεις εναντίον των στρατιωτικών του βάσεων στη Μέση Ανατολή.
Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (Centcom) ανέφερε ότι η επιχείρηση διήρκησε περίπου δύο ώρες, λήγοντας στις 6 π.μ. ώρα Κόλπου την Πέμπτη 30/07.
«Τα πλήγματα αποτελούν μια ισχυρή απάντηση στις χθεσινές αποπειραθείσες ιρανικές επιθέσεις εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων που εδρεύουν στη Μέση Ανατολή», ανέφερε η Centcom σε ανάρτησή της στο «X».
Η Centcom δήλωσε ότι οι δυνάμεις της έπληξαν δεκάδες στόχους του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) σε ολόκληρο το Ιράν, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών κέντρων διοίκησης, εγκαταστάσεων πυραύλων και drones, παράκτιας επιτήρησης και αμυντικών τοποθεσιών, καθώς και ναυτικών δυνατοτήτων.
Ανέφερε ότι τα πλήγματα είχαν ως στόχο τη περαιτέρω μείωση των απειλών που συνιστούν το Ιράν και οι πληρεξούσιοί του για τις αμερικανικές δυνάμεις, την εμπορική ναυτιλία και τις γειτονικές χώρες του Κόλπου.
Ιρανικά Μέσα Ενημέρωσης ανέφεραν ότι αμερικανικά πλήγματα έπληξαν πολλαπλές τοποθεσίες στον νότο και τον νοτιοδυτικό τομέα της χώρας, με εκρήξεις να αναφέρονται στα νησιά Κις και Κεσμ του Στενού του Ορμούζ.
Μέσα Ενημέρωσης που συνδέονται με το ιρανικό κράτος ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στο Μπαντάρ Αμπάς, στο Μπουσέχρ και στο Νουραμπάντ Μαμασανί στην επαρχία Φαρς, αφού η Κεντρική Διοίκηση του αμερικανικού στρατού δήλωσε ότι εξαπέλυσε επιχειρήσεις γύρω στις 4 π.μ. ώρα Κόλπου.
Το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ανέφερε ότι τα πλήγματα στο νησί Κεσμ παγίδευσαν ανθρώπους κάτω από συντρίμμια και ότι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η αναφορά δεν μπόρεσε να επαληθευτεί αμέσως.
Ο αναπληρωτής κυβερνήτης του Χουζεστάν για θέματα ασφαλείας δήλωσε ότι αμερικανικοί πύραυλοι έπληξαν τέσσερις τοποθεσίες στην επαρχία, συμπεριλαμβανομένων των Αμπαντάν, Αχβάζ, Αρβάντ Κενάρ και Σαντεγκάν. Δεν έδωσε λεπτομέρειες για θύματα ή ζημιές.
Τα πλήγματα ακολούθησαν την αναφερόμενη πυραυλική επίθεση του Ιράν σε αμερικανική βάση στην Ιορδανία. Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε για δυναμική απάντηση.
Ιρανικά Μέσα Ενημέρωσης ανέφεραν ότι τα πλήγματα, παράλληλα με τις αναφερόμενες αμερικανοσαουδαραβικές επιθέσεις εναντίον υποστηριζόμενων από το Ιράν δυνάμεων στο Ιράκ, επέτειναν τους φόβους ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να επεκταθεί σε μια ευρύτερη περιφερειακή αναμέτρηση.
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