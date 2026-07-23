Συναγερμός για απειλές στην Τουρκία... Ναύαρχος Γιαιτζί: «Η Τουρκία και η Ρωσία δεν μπορούν να εγκαταλείψουν η μία την άλλη»

Ο «αρχιτέκτονας» του τουρκικού δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας» (Mavi Vatan), εξέδωσε μια κρίσιμη γεωπολιτική προειδοποίηση (alarm 3 μηνώ...

Ο «αρχιτέκτονας» του τουρκικού δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας» (Mavi Vatan), εξέδωσε μια κρίσιμη γεωπολιτική προειδοποίηση (alarm 3 μηνών) για την ασφάλεια της ΤουρκίαςΟ Μüstafi (Απόστρατος) Υποναύαρχος και Καθηγητής Dr. Cihat Yaycı, γνωστός ως ο «αρχιτέκτονας» του τουρκικού δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας» (Mavi Vatan), εξέδωσε μια κρίσιμη γεωπολιτική προειδοποίηση (alarm 3 μηνών) για την ασφάλεια της Τουρκίας, η οποία αφορά και την Κύπρο, και το τι ετοιμάζει εκεί η Άγκυρα ξανά.Η ανάλυσή του επικεντρώνεται σε 10 μεγάλες απειλές και στρατηγικά μέτωπα που περιβάλλουν τη χώρα, από τον Περσικό Κόλπο μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα:Στενά του Ορμούζ & Παγκόσμια Ενεργειακή ΚρίσηΟι συγκρούσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στα Στενά του Ορμούζ απειλούν το 20% της παγκόσμιας ροής πετρελαίου και την Τουρκία φυσικά. Η εκτίναξη των ναύλων και η αλλαγή των ναυτιλιακών διαδρομών (γύρω από το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας) προκαλούν αυξήσεις τιμών που επηρεάζουν άμεσα την τουρκική αγορά.Ο Yaycı προειδοποιεί για τον κίνδυνο μιας ευρύτερης σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν που θα μπορούσε να παρασύρει και την Τουρκία σεδ μια πολεμική αναμέτρηση που θα διέλευε φυσικά τα σχέδια του Ερντογάν για μια επέκταση της χώρας του.Αν η Τουρκία αρνηθεί να στηρίξει ενεργά τα δυτικά και περιφερειακά σχέδια κατά του Ιράν (κυρώσεις, απομόνωση ή στρατιωτικές επιχειρήσεις), θα αντιμετωπίσει έντονη διπλωματική πίεση από τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, αλλά παράλληλα θα προστατεύσει τα ανατολικά της σύνορα από το χάος και θα διατηρήσει τον ρόλο του περιφερειακού διαμεσολαβητή. Η Άγκυρα παραδοσιακά ακολουθεί μια πολιτική ισορροπίας (managed rivalry) με την Τεχεράνη, καθώς η πλήρης κατάρρευση ή αποσταθεροποίηση του Ιράν αντιτίθεται στα άμεσα εθνικά της συμφέροντα.Κύπρος & η «Αθόρυβη Κατοχή» γης από το Ισραήλ τονίζει ο ίδιοςΟ Τούρκος Ναύαρχος κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για μαζικές αγορές ακινήτων και γης στην Κύπρο από ισραηλινά συμφέροντα, κάνοντας λόγο για στρατηγική περικύκλωσης.Οι κινήσεις αυτές κατά τον ίδιο δεν αφορούν μόνο την Λευκωσία, αλλά στοχεύουν στην άσκηση γεωπολιτικής πίεσης στην κατεχόμενη βόρεια Κύπρο (ΤΔΒΚ) και κατ' επέκταση στην Τουρκία και τα σχέδια της για το νησί.Ο Γιατσί προειδοποιεί ότι η αυξανόμενη στρατιωτική παρουσία του Ισραήλ μετατρέπει το νησί σε πλατφόρμα περιφερειακών στρατιωτικών επιχειρήσεων, και αυτό θα οδηγήσει σταδιακά σε απαίτηση των ΗΠΑ για αποχώρηση όλων των στρατευμάτων από το νησί για να γίνει πιθανόν η μεγαλύτερη βάση του ΝΑΤΟ.Συρία & Ναυτιλιακές ΖώνεςΟ Γιατσί πιέζει το καθεστώς Ερντογάν να προχωρήσει άμεσα σε συμφωνία οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών με τη νέα κυβέρνηση της Δαμασκού, με την οποία όλα είναι μέλι γάλα τώρα.Ακύρωση του «Χάρτη της Σεβίλλης»Για τον ίδιο στόχος είναι η αποφυγή μαις ελληνοσυριακής, αλλά μιας τουρκοσυριακής ναυτικής διευθέτησης, η οποία την δεδομένη περίοδο αποτελεί «ιστορική ευκαιρία» για την Τουρκία ώστε να απομονώσει την Κύπρο και να ανατρέψει τα θαλάσσια σύνορα που υποστηρίζουν η Ελλάδα και η ΕΕ.Λόγω της κρίσης στον Κόλπο, η Τουρκία πρέπει να χρησιμοποιήσει τη Συρία και το Ιράκ ως χερσαίους διαδρόμους για το παγκόσμιο εμπόριο, δηλώνει ο ίδιος.Μαύρη Θάλασσα & Ουκρανικές ΑπειλέςΕδώ ο Γιατσί κατηγορεί ανοιχτά την Ουκρανία ότι θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα με τη χρήση θαλάσσιων drones, μη επανδρωμένων σκαφών (USVs) και αδέσποτων ναρκών.Υποστηρίζει ότι τουλάχιστον πέντε πλοία που σχετίζονται με την Τουρκία έχουν δεχθεί πλήγματα, γεγονός που συνιστά διεθνές έγκλημα, ενώ απαιτεί από το Κίεβο να καλύψει τα πρόσθετα έξοδα ασφαλείας που επωμίζεται η Τουρκία για τη διατήρηση της ειρήνης στη Μαύρη Θάλασσα.Το Δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας» σε ΚίνδυνοΟ Τούρκος Ναύαρχος θεωρεί ότι οι διεθνείς πιέσεις για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό αποτελούν παγίδα για να ακυρωθεί η στρατηγική της «Γαλάζιας Πατρίδας».Τονίζει ότι η Τουρκία και η Ρωσία «δεν μπορούν να εγκαταλείψουν η μία την άλλη» στη Μαύρη Θάλασσα, και η Άγκυρα πρέπει να αντισταθεί στην επέκταση του πολέμου προς τον Βορρά.Τα περισσότερα απο αυτά που αναφέρει ο γνωστός Τούρκος Ναύαρχος Γιατσί αποτελούν πραγματικότητα για τα σχέδια της Τουρκίας, με πιο σημαντικά αυτά της «Γαλάζιας Πατρίδας» και της Κύπρου.Οι Τούρκοι έχουν άνομα και άκρως επικίνδυνα σχέδια για να γίνουν η μεγαλύτερη δύναμη της περιοχής και όχι μόνο, και αυτά τα σχέδια οφείλουμε ως ελληνισμός, σε συνεργασία με άλλες χώρες να τα ακυρώσουμε το ταχύτερο δυνατό.