Αυτός είναι ο 28χρονος Αιγύπτιος που σκότωσε τον Σταύρο Γεωργίου... Η περιγραφή του εγκλήματος από τον ίδιο!

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, μετά τη σύλληψη και την ομολογία του 28χρονου Αιγύπτιου...



Οι αστυνομικοί επιχειρούν πλέον να εξακριβώσουν τι οδήγησε στο φονικό που εκτυλίχθηκε στο δικηγορικό γραφείο του 73χρονου, καθώς εξετάζουν όλα τα δεδομένα προκειμένου να φωτίσουν το κίνητρο της δολοφονίας.



Η έξοδος, η στάση στο γραφείο, το φονικόΣύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι Αρχές, μετά την έξοδό τους ο Σταύρος Γεωργίου φέρεται να πρότεινε στον 28χρονο να τον μεταφέρει στο σπίτι του.



Ωστόσο, σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε ο κατηγορούμενος στους αστυνομικούς, οι δύο άνδρες σταμάτησαν προηγουμένως στο δικηγορικό γραφείο του ποινικολόγου, όπου ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός που κατέληξε σε βίαιη συμπλοκή.



Ο 28χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι τον χτύπησε μέχρι θανάτου, ενώ έχει αναφέρει στους αστυνομικούς και τον λόγο που, κατά τους ισχυρισμούς του, προκάλεσε τη μεταξύ τους αντιπαράθεση.



Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 28χρονος φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι δεν αφαίρεσε το κινητό τηλέφωνο, το πορτοφόλι ή τα χρήματα του ποινικολόγου, ισχυριζόμενος πως ενδεχομένως τα αντικείμενα να βρίσκονται κρυμμένα μέσα στο γρταφείο.



Αντίθετα, παραδέχθηκε ότι πήρε το λάπτοπ του θύματος, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί από τις Αρχές.



Οι αστυνομικοί, ωστόσο, εξετάζουν το ενδεχόμενο ο κατηγορούμενος να αφαίρεσε και τα υπόλοιπα αντικείμενα και στη συνέχεια να τα πούλησε, καθώς δεν έχουν βρεθεί κατά τις μέχρι τώρα έρευνες.



Πώς εντόπισαν τον δράστη της δολοφονίαςΟι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών έφτασαν στα ίχνη του αξιοποιώντας βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Η παρουσία του στον χώρο του εγκλήματος επιβεβαιώθηκε και από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, μέσω αποτυπωμάτων που εντοπίστηκαν στο γραφείο του θύματος.



Ο 28χρονος -που δεν είχε μόνιμη κατοικία- εντοπίστηκε στην οδό Αχαρνών στον Άγιο Νικόλαο και συνελήφθη, ενώ ένα ακόμη στοιχείο που αξιολογήθηκε από τους αστυνομικούς ήταν το γεγονός ότι έφερε σπασμένο χέρι.



Το προφίλ του 28χρονου





O Αιγύπτιος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις ελληνικές Αρχές.



Ο κατηγορούμενος είχε υποβάλει αίτημα ασύλου στην Ελλάδα στις αρχές του 2023, το οποίο απορρίφθηκε τόσο σε πρώτο όσο και σε δεύτερο βαθμό. Το 2024 κατέθεσε νέο, μεταγενέστερο αίτημα, το οποίο επίσης απορρίφθηκε, με την τελεσίδικη απόφαση να του επιδίδεται στα τέλη του 2025. Παράλληλα, από τον Μάιο του 2026 εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης για υπόθεση που αφορά ασέλγεια σε βάρος ανήλικης.



Ο 28χρονος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στα δικαστήρια της Ευελπίδων, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται, με τους αστυνομικούς να επικεντρώνουν πλέον την έρευνά τους στις συνθήκες και κυρίως στο κίνητρο που οδήγησε στην άγρια δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου. protothema.gr

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, μετά τη σύλληψη και την ομολογία του 28χρονου Αιγύπτιου, ο οποίος φέρεται να παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι σκότωσε τον 73χρονο ύστερα από έντονη λογομαχία το βράδυ της περασμένης Τρίτης (21/7).Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο κατηγορούμενος και το θύμα δεν συνδέονταν με σχέση δικηγόρου - πελάτη, αλλά είχαν βρεθεί το τελευταίο βράδυ πριν από το έγκλημα στην ίδια παρέα.