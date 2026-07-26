Συγκρούσεις αληθινών Σκωτσέζων διαδηλωτών με δήθεν αντιρατσιστές στη Γλασκώβη! ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον 15 άτομα συνελήφθησαν μετά τις συγκρούσεις που ξέσπασαν σήμερα Σάββατο μεταξύ διαδηλωτών κατά της μετανάστευσης και των συμμ...
Τουλάχιστον 15 άτομα συνελήφθησαν μετά τις συγκρούσεις που ξέσπασαν σήμερα Σάββατο μεταξύ διαδηλωτών κατά της μετανάστευσης και των συμμετεχόντων σε αντιρατσιστική αντισυγκέντρωση στη Γλασκώβη της Σκωτίας.
Η πόλη της Σκωτίας έχει γίνει κατ’ επανάληψη το σκηνικό εντάσεων και αντιμεταναστευτικών διαδηλώσεων, κυρίως με πρωτοβουλία ομάδων, όπως είναι η Unite the Clans, η οποία οργάνωσε τη σημερινή κινητοποίηση.
Γύρω στο μεσημέρι, βίαια επεισόδια ξέσπασαν μεταξύ διαδηλωτών και αντιδιαδηλωτών που είχαν συγκεντρωθεί στο πάρκο Γκλάσκοου Γκριν και τον γύρω χώρο. Η αστυνομία αναγκάστηκε να πάρει θέση μεταξύ των δύο ομάδων για να βάλει τέλος στις συγκρούσεις. Δεκαπέντε άνθρωποι συνελήφθησαν για οπλοκατοχή και διατάραξη της τάξης, ανέφερε η αστυνομία.
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