Συγκρούσεις αληθινών Σκωτσέζων διαδηλωτών με δήθεν αντιρατσιστές στη Γλασκώβη! ΒΙΝΤΕΟ

Η πόλη της Σκωτίας έχει γίνει κατ’ επανάληψη το σκηνικό εντάσεων και αντιμεταναστευτικών διαδηλώσεων, κυρίως με πρωτοβουλία ομάδων, όπως είναι η Unite the Clans, η οποία οργάνωσε τη σημερινή κινητοποίηση.Γύρω στο μεσημέρι, βίαια επεισόδια ξέσπασαν μεταξύ διαδηλωτών και αντιδιαδηλωτών που είχαν συγκεντρωθεί στο πάρκο Γκλάσκοου Γκριν και τον γύρω χώρο. Η αστυνομία αναγκάστηκε να πάρει θέση μεταξύ των δύο ομάδων για να βάλει τέλος στις συγκρούσεις. Δεκαπέντε άνθρωποι συνελήφθησαν για οπλοκατοχή και διατάραξη της τάξης, ανέφερε η αστυνομία.